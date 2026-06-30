Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 19% τα κέρδη στο β’ 3μηνο

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Αδύναμο ήταν το κλείσιμο σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη όμως να ολοκληρώνει το δεύτερο τρίμηνο του έτους με κέρδη 19,1% (κέρδη 15,9% από την αρχή του έτους), παρά το ότι σημείωσε μια μεγάλη κάμψη στη ζώνη των 2.000 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,31% στις 2.459,77 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.459,71 μονάδων (-0,32%) και 2.479,78 μονάδων (+1,16%). Ο τζίρος ανήλθε στα 293,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1,9 εκατ. τεμάχια αξίας 25,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,35% στις 6.233,16 μονάδες, ενώ στο -0,14% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.186,76 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,15% στις 2.764,61 μονάδες.

Τρίμηνο αναταράξεων

Με τη σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας μια περίοδο με έντονες διακυμάνσεις, αλλά και σημαντικές αποδόσεις για την ελληνική αγορά. Το δεύτερο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις γεωπολιτικές αναταράξεις που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά όχι μόνο κατάφερε να ανακτήσει τις απώλειες που προκάλεσε το αρχικό σοκ του πολέμου, αλλά επέστρεψε σε ανοδική τροχιά, δοκιμάζοντας εκ νέου τη ζώνη των 2.500 μονάδων. Η πορεία αυτή θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο ισχυρή, εάν δεν είχε να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα αυξημένο πρόγραμμα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άλλων εταιρικών αντλήσεων κεφαλαίων. Οι κινήσεις αυτές απορρόφησαν σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας, περιορίζοντας, σε κάποιο βαθμό, τη δυναμική της ανόδου.

Και όπως όλα δείχνουν δεν θα σταματήσει η άντληση κεφαλαίων, καθώς μετά τον AKTOR, την δική της αύξηση κεφαλαίου δρομολογεί και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία για την ΑΜΚ αναμένεται να γίνει με ταχύτατες διαδικασίες, με παραίτηση των δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων.

Παρά τις προκλήσεις, πάντως, η συνολική εικόνα ήταν ιδιαίτερα θετική. Από τις αρχές του έτους, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο που υπερβαίνει το 16%, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδεικνύεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή του πρώτου εξαμήνου, καταγράφοντας άνοδο που ξεπέρασε το 73%. Με τις υψηλότερες αποδόσεις ακολουθούν η Βιοχάλκο, η Lavipharm και η Κρι Κρι, οι οποίες συγκαταλέγονται στους μεγάλους κερδισμένους της φετινής χρηματιστηριακής πορείας.

Έντονο ήταν και το ενδιαφέρον στον τραπεζικό κλάδο, με τη UBS σήμερα να επιβεβαιώνει τη θετική της στάση, εκτιμώντας ότι οι συστημικές τράπεζες συγκαταλέγονται στους βασικούς ωφελημένους από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η ελβετική επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι ο επόμενος σημαντικός καταλύτης για τις τραπεζικές μετοχές θα είναι η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μέσω εξαγορών, αλλά και η αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πιέστηκε στο τέλος και έκλεισε με απώλειες 3,38%, με τη Motor Oil να ολοκληρώνει στο -2,59%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΕΛΧΑ, Κύπρου, Cenergy, Credia και Βιοχάλκο, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Εθνική, Coca Cola, Aegean, Metlen, Alpha Bank και Jumbo. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι ΔΕΗ και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, Aktor και ΔΑΑ σημείωσαν κέρδη 2,84% και 2,08% αντίστοιχα, με τις Λάμδα και Πειραιώς να ολοκληρώνουν με άνοδο 1,29% και 1,09%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Τιτάν, Allwyn, Helleniq Energy, Eurobank, Optima και ΕΥΔΑΠ.