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Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης

Η Schneider Electric αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, προωθώντας τη βιωσιμότητα μέσω του εξηλεκτρισμού, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας

Τα νέα της αγοράς 30.06.2026, 17:50
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Schneider Electric: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής βιώσιμης ανάπτυξης
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Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή μετάβαση και η βιωσιμότητα αποτελούν καθοριστικούς άξονες της οικονομικής ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το μοντέλο λειτουργίας τους. Η ανάγκη για αποδοτικότερη χρήση των πόρων, συμμόρφωση με ολοένα και αυστηρότερα κανονιστικά πλαίσια και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας καθιστά τον ψηφιακό μετασχηματισμό όχι απλώς μια στρατηγική επιλογή, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση εξέλιξης.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Schneider Electric αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, προωθώντας τη βιωσιμότητα μέσω του εξηλεκτρισμού, της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, η εταιρεία υποστηρίζει κάθε μεγέθους οργανισμούς, από τη βιομηχανία και τις ενεργειακές υποδομές έως τα data centers, τα δίκτυα, τις εμπορικές εγκαταστάσεις και τον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα.

Με ιστορικό αποτύπωμα δύο αιώνων , η Schneider Electric έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με ένα ξεκάθαρο όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη. Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές, προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες και συμβουλευτικές λύσεις, προσφέροντας μια ενιαία προσέγγιση στη διαχείριση ενέργειας και λειτουργιών. Η διεθνής αναγνώρισή της ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες παγκοσμίως, για 3η συνεχόμενη χρονιά σύμφωνα με το περιοδικό TIME και την Statista, επιβεβαιώνει τη συνεπή της δέσμευση για θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Από την πρόκληση στην ευκαιρία

Η μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό μέλλον επηρεάζει οριζόντια όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν αυξημένη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και αυστηρότερες απαιτήσεις γύρω από τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα.

Τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα προηγμένα analytics επιτρέπουν τη διασύνδεση κρίσιμων συστημάτων και τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτούν πλήρη ορατότητα των λειτουργιών τους, να λαμβάνουν πιο γρήγορες και τεκμηριωμένες αποφάσεις και να βελτιστοποιούν συνεχώς τις επιδόσεις τους.

Στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκεται το EcoStruxure, η ανοικτή και διαλειτουργική πλατφόρμα της Schneider Electric, η οποία ενοποιεί ενέργεια, αυτοματισμό και ψηφιακές τεχνολογίες σε ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Το EcoStruxure αποτελεί τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Schneider Electric, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική που συνδέει φυσικό και ψηφιακό κόσμο.

Η πλατφόρμα βασίζεται σε τρία αλληλένδετα επίπεδα: πρώτον, τα συνδεδεμένα προϊόντα που συλλέγουν δεδομένα. Δεύτερον, τα συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού που διαχειρίζονται τις λειτουργίες σε τοπικό επίπεδο και τρίτον, τις εφαρμογές, αναλύσεις και υπηρεσίες που αξιοποιούν τα δεδομένα για τη δημιουργία αξίας. Μέσα από αυτή τη δομή, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες αποκτούν τη δυνατότητα να ενοποιούν διαφορετικά συστήματα, να ενισχύουν τη διαφάνεια και να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες τους σε πραγματικό χρόνο.

Η ευελιξία του EcoStruxure επιτρέπει την εφαρμογή του σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και τη διαχείριση ενεργειακών δικτύων έως την αποδοτική λειτουργία data centers και εμπορικών εγκαταστάσεων, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο βιωσιμότητας και αποδοτικότητας.

Ψηφιακές και βιώσιμες λύσεις για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Η υιοθέτηση ψηφιακών και βιώσιμων λύσεων δημιουργεί σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, οι οργανισμοί μπορούν να περιορίζουν τη σπατάλη και να επιτυγχάνουν ουσιαστική βελτίωση στην ενεργειακή τους αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά τους κόστη.

Η αξιοποίηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και έξυπνων τεχνολογικών λύσεων συμβάλλει στη συνολική αναβάθμιση της λειτουργικής αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, καλύπτοντας κάθε στάδιο της δραστηριότητάς της, από την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των υποδομών έως τη λειτουργία απαιτητικών εγκαταστάσεων, όπως τα data centers. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας, ενισχυμένη επιχειρησιακή ευελιξία και ταχύτερη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Παράλληλα, η συνεχής παρακολούθηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεδομένων ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα κριτήρια ESG. Η δυνατότητα αυτή καθίσταται κρίσιμη σε ένα περιβάλλον, όπου οι επενδυτές και οι αγορές δίνουν ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Επιπλέον, η αξιοποίηση καθαρών τεχνολογιών και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο. Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό κριτήριο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, τα στοιχεία αυτά προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Καινοτομία με μετρήσιμο αντίκτυπο

Η προσέγγιση της Schneider Electric βασίζεται στην ανάπτυξη λύσεων που συνδέουν την τεχνολογία με την πραγματική επιχειρηματική αξία. Από τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και την ενεργειακή διαχείριση έως τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, η εταιρεία παρέχει εργαλεία που ενισχύουν την απόδοση και την ανθεκτικότητα.

Η σύνδεση φυσικών υποδομών με ψηφιακά εργαλεία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μετακινηθούν από μια αντιδραστική σε μια προληπτική προσέγγιση διαχείρισης, μειώνοντας το ρίσκο και βελτιώνοντας τη συνολική τους λειτουργία.

Ένας στρατηγικός συνεργάτης για το μέλλον

Καθώς η ελληνική οικονομία επιταχύνει τη μετάβασή της σε ένα πιο βιώσιμο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης, η Schneider Electric λειτουργεί ως στρατηγικός τεχνολογικός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καινοτομήσουν και να πρωταγωνιστήσουν.

Η δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, η συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες και η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, από τη στρατηγική και τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και τη διαχείριση, την καθιστούν αξιόπιστο σύμμαχο στη διαμόρφωση ενός πιο αποδοτικού, ανθεκτικού και πράσινου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτητα, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σήμερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα δεν περιορίζονται στη συμμόρφωση ή στη μείωση κόστους, αλλά χτίζουν στέρεες βάσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

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