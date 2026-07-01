Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε κλίμα ισορροπίας μεταξύ αγοραστών και πωλητών κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να αναζητά νέα κατεύθυνση μετά το ισχυρό ανοδικό ράλι του πρώτου εξαμήνου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,45% στις 2.470,76 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 128,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16,4 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,46% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.261,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,08% στις 2.794,57 μονάδες.

Στηρίζουν οι τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος επιχειρεί να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και να αποτελέσει εκ νέου τον βασικό μοχλό ανόδου, ωστόσο οι πιέσεις που προκαλούν οι αποκοπές μερισμάτων σε σειρά δεικτοβαρών τίτλων περιορίζουν τη δυναμική της αγοράς.

Συγκεκριμένα, χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της Alpha Bank, με μέρισμα 0,065 ευρώ ανά μετοχή, του ΟΤΕ (0,8777 ευρώ), της Titan (1,10 ευρώ), της Helleniq Energy (0,40 ευρώ) και της Flexopack (0,175 ευρώ), εξέλιξη που επιδρά αρνητικά, προκαλώντας τις συνήθεις τεχνικές αναταράξεις.

Επιβαρυντικά για το επενδυτικό κλίμα λειτουργεί και η αρνητική εικόνα που επικρατεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις περισσότερες αγορές να κινούνται πτωτικά, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη νέου επενδυτικού ρίσκου.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από ορισμένα χαρτοφυλάκια, καθώς οι αποδόσεις του πρώτου εξαμήνου ήταν ιδιαίτερα υψηλές και αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να ρευστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους ενόψει του δεύτερου εξαμήνου.

Ωστόσο, η ευρύτερη εικόνα της ελληνικής αγοράς παραμένει ιδιαίτερα θετική. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank για τις διεθνείς αγορές, το Euronext Athens συγκαταλέχθηκε και τον Ιούνιο στην πρώτη πεντάδα των χρηματιστηρίων με τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως, καταγράφοντας κέρδη 16%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Credia, η Λάμδα, η ΕΥΔΑΠ, η Motor Oil και η Εθνική σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι εκείνα των ΕΛΧΑ, Allwyn, Eurobank και Jumbo. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Πειραιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Metlen, Coca Cola και Κύπρου.

Στον αντίποδα, ο ΟΤΕ χάνει 3,24%, με τις Τιτάν, Helleniq Energy και Βιοχάλκο να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΑΑ, Cenergy, Aktor, Optima, Alpha Bank και ΔΕΗ.