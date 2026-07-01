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Πιστωτική επέκταση: Επιβράδυνση στις επιχειρήσεις, άνοδος στα νοικοκυριά

Τραπεζικές πηγές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πορεία των μεγεθών και την πιστωτική επέκταση

Τράπεζες 01.07.2026, 07:00
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Πιστωτική επέκταση: Επιβράδυνση στις επιχειρήσεις, άνοδος στα νοικοκυριά
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Συνεχίζεται και το 2026 η μεγέθυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών στην ελληνική αγορά, παρότι η πιστωτική επέκταση αυξάνεται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με την περυσινή χρήση.

Πρόκειται για μία αναμενόμενη επιβράδυνση μετά την καταγραφή διψήφιων ποσοστών ετήσιας ανόδου από τα τέλη του 2024 έως και το γ΄ τρίμηνο του 2025, ως αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης του όγκου των νέων δανειοδοτήσεων στην επιχειρηματική πίστη σε αυτό το διάστημα.

Τραπεζικές πηγές μάλιστα εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πορεία των μεγεθών έως σήμερα, τονίζοντας ότι τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα αυξάνονται με σχεδόν τριπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Αναλυτικότερα, τον εφετινό Μάιο οι καθαρές ροές χρηματοδότησης προς το σύνολο του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα μεταφράζονταν σε πιστωτική επέκταση 9,8%.

Στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις το ποσοστό διαμορφώθηκε επίσης σε 9,8% και στα νοικοκυριά σε 2,7%.

Το 2025 την ίδια περίοδο τα αντίστοιχα μεγέθη είχαν διαμορφωθεί σε 17,40% και -0,1% αντίστοιχα.

Βλέπουμε δηλαδή να εξορθολογίζεται η ταχύτητα της μεγέθυνσης των δανειακών υπολοίπων προς τον επιχειρηματικό τομέα και να επιταχύνεται σημαντικά στα φυσικά πρόσωπα, μετά από μία 15ετία συνεχούς συρρίκνωσης των σχετικών μεγεθών.

Οι καθαρές ροές

Από την ανάλυση των καθαρών ροών ανά κατηγορία πίστης διαφαίνεται η αποκλιμάκωση της ανόδου που προαναφέρθηκε.

Τα τελευταία στατιστικά δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, είναι δηλωτικά των τάσεων:

-Η καθαρή αύξηση των υπολοίπων στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε 1,6 δισ. ευρώ έναντι 2,11 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

-Πρόκειται για μία επίδοση που αποδίδεται αποκλειστικά στις δανειοδοτήσεις προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, με την καθαρή ροή χρηματοδότησης στην κατηγορία να φτάνει σε 1,61 δισ. ευρώ έναντι 2,45 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο του 2025.
-Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στα νοικοκυριά, με την καθαρή ροή χρηματοδότησης στα 11 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής ροής -43 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σημαντικό ρόλο για αυτή τη βελτίωση έχει διαδραματίσει αναμφίβολα το γύρισμα της στεγαστικής πίστης σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης.

Στο 5μηνο η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν -22 εκατ. ευρώ στα οικιστικά δάνεια έναντι -167 εκατ. ευρώ το 2025.

Τι φτάνει στην οικονομία

Να σημειωθεί πάντως ότι τα παραπάνω νούμερα δεν αποτυπώνουν όλη την εικόνα για την ρευστότητα που καταλήγει τελικά στην πραγματική οικονομία.

Στην πράξη, το χρήμα που διοχετεύεται στις επιχειρήσεις είναι περισσότερο από αυτό που δείχνουν τα στατιστικά της ΤτΕ.

Κι αυτό διότι ένας μεγάλος αριθμός χορηγήσεων υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα προγράμματα συγχρηματοδότησης του Ομίλου ΕΤΕπ και της ΕΑΤ, καθώς και από τις εκταμιεύσεις δανείων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).

Σε αυτές τις περιπτώσεις το τμήμα της χρηματοδότησης που προέρχεται από τους παραπάνω φορείς και το Δημόσιο δεν περιλαμβάνεται στην καταγραφόμενη πιστωτική επέκταση.

Εκεί καταγράφεται μόνο το μέρος των δανείων που προέρχεται από τις εμπορικές τράπεζες. Ο λόγος γίνεται για τη συνεισφορά τους με ίδια κεφάλαια προς τον τελικό δανειολήπτη.

Ως αποτέλεσμα, η καταγραφόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος ροή χρηματοδότησης υποεκτιμά τη συνολική προσφορά δανειακών κεφαλαίων προς την εγχώρια αγορά.

Έτσι, τα δάνεια τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τα νοικοκυριά, πχ. μέσω των δράσεων του «Σπίτι Μου», είναι περισσότερα από αυτά που υπολογίζει η εγχώρια νομισματική αρχή.
Κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, η απορρόφηση πόρων στο πλαίσιο του RRF αναμένεται να παραμείνει σημαντική και το 2026, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται στην τελευταία της έκθεση, παρά το γεγονός ότι το Μάιο του 2026 έληξε η προθεσμία για τη σύναψη δανείων, η επίδραση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχίσει να στηρίζει την επενδυτική δραστηριότητα και τη ροή χρηματοδότησης προς την οικονομία.

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