Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την πεποίθησή του ότι η οργανική ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου της Eurobank θα φτάσει εφέτος τα 3,8 δισ. ευρώ, όπως προβλέπει το επιχειρησιακό της πλάνο, εξέφρασε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Μιλώντας την Πέμπτη το απόγευμα σε αναλυτές, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2026, υπογράμμισε πως παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, που θα επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη στις περιοχές που ο όμιλος δραστηριοποιείται, «παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων της εφετινής χρήσης».

H καθοδήγηση της Eurobank

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της Eurobank, η μεγέθυνση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε:

1,8% – 1,9% στην Ελλάδα έναντι αρχικής εκτίμησης για 2,3%

2,6% – 2,9% στην Κύπρο έναντι 3,5%

2,8% – 3% στη Βουλγαρία έναντι 3,2%

Παρά τη νέα καθοδήγηση, ο κ. Καραβίας εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η πιστωτική επέκταση θα φτάσει τον ετήσιο στόχο των 3,8 δισ. ευρώ, μετά τα 1,1 δισ. ευρώ του α΄ τριμήνου 2026.

Όπως τόνισε, «στην Κύπρο ειδικά, το α΄τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο από τις αρχές του 2025».

Χαρακτήρισε δε αυτήν την εξέλιξη αναμενόμενη, μιας και οι εργασίες στη Μεγαλόνησο «κινήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς λόγω της συγχώνευσης. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Τώρα βλέπουμε επιτάχυνση, όπως είχαμε προβλέψει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «συνολικά, παραμένουμε θετικοί για την Κύπρο και αναμένουμε να επιτύχουμε τον στόχο των 800 εκατ. ευρώ σε αύξηση δανείων για το 2026».

Ο κ. Καραβίας πρόσθεσε πάντως πως για την ώρα δεν είναι δυνατή η διατύπωση ασφαλών προβλέψεων για τη χρήση του 2027.

Η τράπεζα προχώρησε το προηγούμενο τρίμηνο σε αύξηση των επενδύσεών της σε ομόλογα κατά 2,8 δισ. ευρώ

Το guidance

Όπως τόνισε από την πλευρά του ο Χάρης Κοκολογιάννης, CFO της Eurobank, η όποια επικαιροποίηση στις προβλέψεις για την εξέλιξη των βασικών μεγεθών του ομίλου εφέτος, θα παρουσιαστεί κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου, το ερχόμενο καλοκαίρι, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο.

Σε σχέση με την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, ο ίδιος υπογράμμισε πως διατηρούμε για την ώρα το ίδιο guidance, παρά τα ανοδικά ρίσκα.

Εξάλλου, η τράπεζα προχώρησε το προηγούμενο τρίμηνο σε αύξηση των επενδύσεών της σε ομόλογα κατά 2,8 δισ. ευρώ, εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία, προς ενίσχυση του έντοκου εισοδήματός της.

Από αυτά, 1 δισ. ευρώ είναι ελληνικά ομόλογα, 1,1 δισ. ευρώ τίτλοι από την Κύπρο και 700 εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον κ. Κοκολογιάννη η μεγέθυνση αυτού του χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να συνεχιστεί εάν η τράπεζα εντοπίσει ευκαιρίες.

Σε σχέση με τα έσοδα από προμήθειες, υποστήριξε πως είναι ακόμη νωρίς για μία νέα καθοδήγηση.

«Με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται πως θα ενισχυθούν κατά 7% οργανικά, ενώ πρόσθετη ώθηση θα δοθεί με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife», τόνισε ο ίδιος.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία λήψης των εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον SSM. Επομένως, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε εκ μέρους τους για συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό είναι το βασικό μας σενάριο», υποστήριξε σχετικά ο κ. Καραβίας.

Η εξέλιξη του κόστους

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα (OPEX), ο κ. Κοκολογιάννης σημείωσε πως η αύξησή τους οφείλεται «κυρίως στα κόστη πληροφορικής, αντανακλώντας το επενδυτικό μας πρόγραμμα (IT CAPEX), όπως αναλύθηκε στο επιχειρηματικό μας σχέδιο».

Περιλαμβάνει επίσης μισθολογικό κόστος και διοικητικά έξοδα που σχετίζονται κατά βάση με την υιοθέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορές μετρητών και ασφάλεια, καθώς και κόστη ενσωμάτωσης.

Συνολικά, η εξέλιξη του κόστους σε επίπεδο πρώτου τριμήνου είναι σε απόλυτη ευθυγραμμισμένη με τον τριμηνιαίο προϋπολογισμό της τράπεζας.

«Στην πραγματικότητα, ήταν κατά μερικά εκατομμύρια χαμηλότερο. Για το σύνολο του 2026, η καθοδήγηση παραμένει στα 1,33 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 5,5%», συμπλήρωσε ο κ. Κοκολογιάννης.