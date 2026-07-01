Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut

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Η Vodafone Ελλάδας κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στο δίκτυο κινητής από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στην εμπειρία φωνής, δεδομένων και crowdsourcing, σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut.

Στις μετρήσεις του 2026, η εταιρεία σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, συγκεκριμένα στην Αθήνα, το Ηράκλειο και την Πάτρα, καταγράφοντας την καλύτερη βαθμολογία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, καθώς και στον δείκτη αξιοπιστίας.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε μετρήσεις πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 33 πόλεις και στους επαρχιακούς αυτοκινητοδρόμους που τις συνδέουν, αλλά και σε μετρήσεις πραγματικής εμπειρίας χρήστη μέσω crowdsourcing. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η κάλυψη αντιστοιχεί στο 99,3% της κατοικημένης περιοχής και στο 99,7% της πληθυσμιακής έκτασης σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 12.185 μετρήσεις φωνής και 125.659 μετρήσεις δεδομένων, με στόχο την αποτύπωση της εμπειρίας του συνδρομητή τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την αξιοπιστία των υπηρεσιών.

Ο Διευθυντής Δικτύου της Vodafone Ελλάδας, Νίκος Πλεύρης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της umlaut επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύει συστηματικά στα δίκτυά της και να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία των συνδρομητών, όπου κι αν βρίσκονται. Όπως ανέφερε, η πρόοδος που καταγράφεται στους βασικούς δείκτες ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελεί επιβεβαίωση της δουλειάς των τελευταίων ετών και δίνει ώθηση για ακόμη πιο δυναμική συνέχεια.

Επενδύσεις και κάλυψη δικτύου

Κατά το οικονομικό έτος 2025-2026, η Vodafone συνέχισε με αμείωτο ρυθμό τις επενδύσεις της σε δίκτυα νέας γενιάς, οι οποίες ανήλθαν σε 250 εκατ. ευρώ.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έφθασε το 96%, από 94% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) ξεπέρασε τις 550.000 κατοικίες και επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες ψηφιακές εμπειρίες σε όλη τη χώρα.