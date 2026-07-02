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Wall Street: Ήπια άνοδος στους δείκτες – Ανάμικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας

Θετική εξέλιξη το ενδιαφέρον για ημιαγωγούς - Πώς κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street - Σημαντικά λιγότερες οι νέες θέσεις εργασίας

Wall Street 02.07.2026, 16:57
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Wall Street: Ήπια άνοδος στους δείκτες – Ανάμικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Newsroom

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Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση των νέων θέσεων εργασίας τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,59% στις 52.616 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,50% στις 7.520 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,42% στις 25.150 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 57.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, σημαντικά λιγότερες από τις 115.000 που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,2%, έναντι εκτιμήσεων ότι θα παρέμενε στο 4,3%, προσφέροντας μια μικτή εικόνα για την πορεία της αγοράς εργασίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η απόδοση του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Federal Reserve είναι πιθανό να αποφύγει νέες αυξήσεις επιτοκίων υπό τις παρούσες συνθήκες.

Wall Street

Πώς κινούνται οι μετοχές στη Wall Street

Σε επίπεδο μετοχών, η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, υποχωρεί περίπου 1%, μετά την απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου να επικυρώσει πρόστιμο ύψους 4,1 δισ. ευρώ που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στο λειτουργικό σύστημα Android.

Αντίθετα, η μετοχή της AeroVironment ενισχύεται κατά 4%, καθώς η εταιρεία εξασφάλισε συμβόλαιο ύψους 500 εκατ. δολαρίων από τον αμερικανικό στρατό για την ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Απώλειες 7% σημειώνει η ιταλική τεχνολογική εταιρεία Bending Spoons, μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή χρηματιστηριακή της είσοδο, κατά την οποία η μετοχή είχε καταγράψει άνοδο σχεδόν 40% σε σχέση με την τιμή της δημόσιας εγγραφής.

Θετική εξέλιξη το ενδιαφέρον για ημιαγωγούς

Η συνεδρίαση της Τετάρτης είχε ολοκληρωθεί με απώλειες για τους βασικούς δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών στον κλάδο των ημιαγωγών. Ωστόσο, σήμερα ο κλάδος επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις μετοχές των Advanced Micro Devices (AMD) και Intel να ενισχύονται περισσότερο από 2%, ενώ η Micron Technology καταγράφει άνοδο άνω του 3%.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της Ned Davis Research, Rob Anderson, η εναλλαγή του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τις μετοχές των ημιαγωγών προς άλλους κυκλικούς κλάδους αποτελεί θετική εξέλιξη για την αγορά.

Όπως σημειώνει, η μετατόπιση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό της ανοδικής αγοράς που παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και ενισχύει την εκτίμηση ότι η Wall Street εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από θέση ισχύος, διατηρώντας τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής τάσης.

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