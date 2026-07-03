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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο οι αγορές – Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Λαγκάρντ

Οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία και την Ισπανία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 03.07.2026, 10:42
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο οι αγορές – Στο επίκεντρο οι δηλώσεις Λαγκάρντ
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Ανοδικά κινούνται σήμερα τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ στρέφουν την προσοχή τους στα νέα μακροοικονομικά δεδομένα που αναμένονται εντός της ημέρας από τη Γερμανία, την Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,46% στις 651 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,35% στις 10.690 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,69% στις 25.756 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,32% στις 8.501 μονάδες.

Οι αγορές βρίσκονται στη διαδικασία αποτίμησης των δηλώσεων της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της, προκειμένου να προσφέρει, όπως ανέφερε, «μια ευρωπαϊκή φωνή» στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Σε επίπεδο τίτλων, η Heidelberg Materials ενισχύεται κατά 1,30%, η Fresnillo PLC ξεχωρίζει με άνοδο 2,99%, ενώ στο +2,28% είναι και η Airbus στη Γαλλία.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύεται κατά 0,19% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 1,1454 δολάρια, ενώ η στερλίνα κατέγραφε άνοδο 0,18% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, στα 1,3370 δολάρια.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η γαλλική στατιστική υπηρεσία (INSEE) έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία υποχώρησε κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Μάιο. Παράλληλα, η παραγωγή του μεταποιητικού τομέα μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υποχώρηση της παραγωγής καταγράφηκε σε όλους τους βασικούς κλάδους της βιομηχανίας, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών (-2,8%) και στην παραγωγή ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού υπολογιστικού εξοπλισμού (-2,3%).

Σε τριμηνιαία βάση, πάντως, η εικόνα παραμένει θετική. Η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,4% στο τρίμηνο έως τον Μάιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η παραγωγή της μεταποίησης κατέγραψε αύξηση 2,2%.

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