Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, πτώση για τον Nasdaq λόγω των μετοχών των chips

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Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης η Wall Street, με τον Dow Jones να σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Αντίθετα, ο Nasdaq υποχώρησε, καθώς οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών βρέθηκαν για δεύτερη διαδοχική ημέρα στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Ο δείκτης των 30 μεγαλύτερων βιομηχανικών μετοχών ενισχύθηκε κατά 594,83 μονάδες (+1,14%), κλείνοντας στο νέο ιστορικό υψηλό των 52.900,07 μονάδων. Ενδοσυνεδριακά άγγιξε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, στις 52.903,85 μονάδες.

Ο S&P 500 ολοκλήρωσε σχεδόν αμετάβλητος στις 7.483,24 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,8%, κλείνοντας στις 25.832,67 μονάδες.

Wall Street: Οι ημιαγωγοί πίεσαν την τεχνολογία

Ο κλάδος των ημιαγωγών κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σημαντικών απωλειών, ασκώντας πιέσεις τόσο στον Nasdaq όσο και στον S&P 500.

Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχώρησε κατά 4,5%, με τη Teradyne να σημειώνει πτώση 13,6% και την KLA να χάνει 11,5%. Παράλληλα, η Nvidia υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ η Micron κατέγραψε απώλειες 5,5%.

Όπως δήλωσε στο CNBC ο επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth, Anshul Sharma, οι κινήσεις αυτές ενδέχεται να αντανακλούν μια ευρύτερη μετατόπιση κεφαλαίων.

«Πρόκειται πιθανόν για μια αναδιάρθρωση των επενδύσεων από έναν κλάδο που βρισκόταν σε έντονη άνοδο τους τελευταίους μήνες προς άλλους τομείς της αγοράς. Παράλληλα, φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη και μια επαναξιολόγηση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν οι εταιρείες γίνουν πιο ευαίσθητες στο κόστος της υπολογιστικής ισχύος, αυτό ίσως αποτελέσει το επόμενο μεγάλο ζήτημα για την αγορά», ανέφερε.

Θετικό πρόσημο για την εβδομάδα

Παρά τη μεικτή εικόνα της τελευταίας συνεδρίασης, οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη συντομευμένη λόγω αργίας εβδομάδα με σημαντικά κέρδη.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,8%, ενώ τόσο ο Dow Jones όσο και ο Nasdaq κατέγραψαν εβδομαδιαία άνοδο σχεδόν 2% και 2,1% αντίστοιχα.

Απογοήτευσαν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας

Καθοριστικό ρόλο στις κινήσεις της αγοράς διαδραμάτισαν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 57.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, σημαντικά λιγότερες από τις 115.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,2%, έναντι εκτιμήσεων ότι θα παρέμενε στο 4,3%.

Οι προσδοκίες για τη Fed

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η Federal Reserve είναι πιθανότερο να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο προσεχές διάστημα.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus Henderson Investors, Bradford Smith, σημείωσε ότι τα στοιχεία αυτά μειώνουν τις πιέσεις προς τη Fed για άμεση αύξηση των επιτοκίων.

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει ήδη επισημάνει ότι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας αποκτούν πραγματική σημασία μετά την τρίτη αναθεώρησή τους, όταν πλέον αποτελούν περισσότερο «αντήχηση της ιστορίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις τιμές του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την ήπια επιδείνωση της αγοράς εργασίας, ενισχύει το ενδεχόμενο η Fed να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική τουλάχιστον στην επόμενη συνεδρίασή της.