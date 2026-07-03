ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη

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Με την πρώτη ενοχή δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ σφραγίστηκε σήμερα η δίκη για τη μη διαβίβαση του πορίσματος ελέγχου για ύποπτα ΑΦΜ που είχε συντάξει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές.

Οι δικαστές ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Αναστασίου Παναγάκου έκριναν ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς την υπεξαγωγής εγγράφου το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καθότι έκρινε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας η πρόεδρος του δικαστηρίου αναφέρε μεταξύ άλλων τα εξής: «Μετά από μία πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών όπως έχει επισημάνει και η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπουλου κατέγραψε τα ευρήματα της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων που μαρτυρούν γνώση των Μελά και Ρέππα, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν έκαναν τις πράξεις που όφειλαν να κάνουν.

Υπό αυτό το πρίσμα οι δικαστές ομόφωνα κήρυξαν ενόχους τους κατηγορουμένους για τα δύο πλημμελήματα. Και όπως ανακοινώθηκε στη συνέχεια «το δικαστήριο διαχωρίζει τη δικογραφία με χωρισμό πρώτη πράξη από τις λοιπές πράξεις. Κηρύσσει καθ’ύλην αναρμόδιο για την πρώτη πράξη καθότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη γιατί το συνολικό οφείλεις βλάβης υπολογίζεται άνω των 120.000 ευρώ και παραπέμπει την πράξη στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων».

Η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε αντιδράσεις στο ακροατήριο που χαρακτήρισε «άδικη» την απόφαση.

Σε ο,τι αφορά στα ελαφρυντικά η αναγνώριση των οποίων συνδέεται με την τελική ποινική μεταχείριση, το δικαστήριο αναγνώρισε την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου και στους δύο κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία (2-1) μειοψηφούσης της εκ δεξιών συνέδρου που είχε την άποψη ότι έπρεπε να απορριφθεί η αναγνώριση του ελαφρυντικού. Νωρίτερα, οι καταδικασθέντες ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών, αίτημα για το οποίο ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη τους.

«Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου, πρέπει να αποκλειστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι με τις πράξεις τους, καθημερινά υπέθαλπταν 80 εγκληματίες, για χρονικό διάστημα ενός έτους και οκτώ μηνών. Οι πράξεις τους είχαν διεθνές αντίκτυπο σε ευρωπαικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξιοπιστία της χώρας μας, στην ευρωπαική ένωση» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Σε λίγη ώρα αναμένεται και η ανακοίνωση των ποινών.