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Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA

Για τις γεωστρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, για την ανάγκη αλλαγών στην Ευρώπη, για τα σκάνδαλα και την ακρίβεια στην Ελλάδα αλλά και για τη θητεία του το 2015, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Politico

Πολιτική 03.07.2026, 11:45
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Τσίπρας στο Politico: Η Ελλάδα να περιορίσει τις στενές σχέσεις με MAGA
Newsroom

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Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί το ενδιαφέρον και των διεθνών ΜΜΕ, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της περιόδου της κρίσης στην Ευρωζώνη και η ίδρυση της ΕΛΑΣ έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη και τον κόσμο με τις γεωπολιτικές αναταράξεις αλλά και τις νέες δοκιμασίες για την ευρωπαϊκή οικονομία να θέτουν νέες προκλήσεις και νέες προτεραιότητες στην ΕΕ.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Politico και τη Νεκταρία Σταμούλη, και η συζήτηση στράφηκε γύρω από τη διεθνή επικαιρότητα και τις σχέσεις Ελλάδας και  Ευρώπης με τις ΗΠΑ του Τραμπ, έως την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό αλλά και το 2015.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα έχει στόχο να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης, και ότι η ΕΛΑΣ έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις αν και ακόμα η ψαλίδα με τη ΝΔ παραμένει μεγάλη.

Λευκές επιταγές της κυβέρνησης στις ΗΠΑ

«Ο πρώην ηγέτης της περιόδου της κρίσης της ευρωζώνης επιδιώκει να επιστρέψει στην εξουσία και κατηγορεί την τρέχουσα κυβέρνηση ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην Ουάσιγκτον», αναφέρεται στην αρχή του άρθρου που έχει τίτλο μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι «η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις στενές σχέσεις της με το κίνημα MAGA».

Ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρέβαλε το παράδειγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτό του Πέδρο Σάντσεθ – που αρνήθηκε να παραχωρήσει βοήθεια στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν- σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ το έχει παρακάνει».

«Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στρατηγικής φύσης και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος», είπε. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική λευκών επιταγών και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως την πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη — αντί να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων

Ο ίδιος εξήγησε ότι προτεραιότητα για τη χρήση των βάσεων πρέπει να είναι η εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδας και όχι απλώς η αποδοχή των απαιτήσεων των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει ανακύψει με μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια ήταν αυτή του Ισπανού πρωθυπουργού», υπογράμμισε.

Η στάση αυτή του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζει το Politico, συνάδει με τον διαδεδομένο σκεπτικισμό για τον Τραμπ, όπως φαίνεται και από έρευνα του Pew Research Center στα τέλη Ιουνίου, που έδειξε ότι μόλις το 22% των Ελλήνων εμπιστεύονται τους χειρισμούς του πλανητάρχη.

Οι προτεραιότητες για την ΕΕ

Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε πώς θα κινηθεί εάν εκλεγεί πρωθυπουργός σε σχέση με την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που η Ελλάδα αναλαμβάνει το 2027.

Ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα τις δαπάνες συνοχής για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρώπης θα πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», είπε.

Σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες ο κ. Τσίπρας συμφώνησε ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις αλλά όχι εις βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Εάν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα μείνουμε με μια ΕΕ που είναι ισχυρότερη στην άμυνα και κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις».

Αόρατος φόρος η διαφθορά

Αναφορικά με την εσωτερική κατάσταση, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στα μεγάλα σκάνδαλα που έχουν συγκλονίσει τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», λέει, «αλλά μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ».

Υπογράμμισε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με ένα διπλό πλήγμα τα τελευταία επτά χρόνια: από τη μία το υψηλό κόστος ζωής και από την άλλη τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο διαφθοράς — και τον αποκαλώ φόρο επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο που στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», είπε.

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω άμεσων αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα δημόσια νοσοκομεία και τους μισθούς των νοσηλευτών», πρόσθεσε.

Η φήμη του ριζοσπάστη πολιτικού

Σε σχέση με το εάν η φήμη του ως ριζοσπάστη από την εποχή της κρίσης της ευρωζώνης μπορεί να έχει πολιτικές επιπτώσεις στην νέα του πορεία, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι πολλοί άνθρωποι θυμούνται τη θητεία του ως πρωθυπουργού μόνο για τους ταραχώδεις πρώτους έξι μήνες, όταν η Αθήνα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και κινδύνευε να βγει από την ευρωζώνη.

Αντίθετα, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον ηγέτη ενός κόμματος που τελικά έβαλε το πλοίο σε ρότα.

«Υπάρχει μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στους πρώτους έξι μήνες της πρωθυπουργίας, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο [του 2015], αλλά υπάρχει και η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των πολιτικών μας… Καταλήξαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά τερματίσαμε τα προγράμματα διάσωσης, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και επιτύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Πηγή: in.gr

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