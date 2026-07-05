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Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Ρεπορτάζ Δημήτρης Χαροντάκης

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Ενας ιδιότυπος ανταγωνισμός φαίνεται να εξελίσσεται στο μέρος του δικτύου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός – που ανήκει πλέον στην Μασούτης ΑΕ – που αφορά στο franchise. Όπως λένε κύκλοι της αγοράς ένα μέρος των franchises που ανήκουν στην Κρητικός «μεταφέρθηκαν» εκεί από την συνεργασία τους με την Μασούτης ΑΕ και πλέον μετά από την εξαγορά αναζητούν νέες συνεργασίες.

Η μάχη του franchise στα σούπερ μάρκετ

Οι αλυσίδες που αναπτύσσουν ιδιαίτερο δίκτυο franchise είναι συγκεκριμένες – πρόκειται για την ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, την Μετρό ΑΕΒΕ, την OK Anytime Market AE και προσφάτως την Carrefour.

Μάλιστα στην τελευταία, στην πρόσφατη γενική συνέλευση του μητρικού ομίλου, στελέχη της αφού ανακοίνωσαν πως αλλάζουν την στρατηγική της – πωλούν τα εταιρικά καταστήματα και σκοπεύουν να αναπτυχθούν με την μέθοδο του franchise – έκαναν σαφή αναφορά για δυσαρεστημένους συνεργάτες της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός τους οποίους σκοπεύουν να τους διεκδικήσουν.

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες της Carrefour να αλλάξει «πίστα» – αρχικά οι ατελέσφορες συζητήσεις της με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, πριν την διεκδικήσει ο Γιάννης Μασούτης και εν συνεχεία η περίπτωση του Bazaar που δεν ολοκληρώθηκε – η διοίκηση της Carrefour αναζητά εναγωνίως μία άλλη τακτική.

Στο κυνήγι του κόστους

Για να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις πουλάει τα εταιρικά της καταστήματα και επιχειρεί να στήσει ένα δίκτυο franchise, το οποίο είναι χαμηλότερου κόστους – δεν είναι όμως κάτι απλό σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Το γεγονός ότι εξελίσσεται η συγκεκριμένη κατηγορία της αγοράς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μία ευθύγραμμη διαδικασία. Ακριβώς το αντίθετο!

Τα μικρά σημεία και η νέα πηγή εσόδων

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που στη διάρκεια των τελευταίων μηνών που γίνεται λόγος γι’ αυτές τις περιπτώσεις – το μέρος του δικτύου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που φέρεται να είναι δυσαρεστημένο με την εξαγορά της εταιρείας. Το βέβαιο εν προκειμένω είναι πως η κατηγορία των μικρών σημείων πώλησης – τα convenience stores – είναι ένας από τους «μοχλούς»« ανάπτυξης του λιανεμπορίου στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πρώτον, η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, αλλά επί της ουσίας η Ahold Delhaize έχει διαμορφώσει και τρέχει ένα ολόκληρο σχέδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάκαμψης της στην ελληνική αγορά, που βασίζεται στο franchise. Και δεύτερον, η Μετρό ΑΕΒΕ έχει αναπτύξει την συγκεκριμένη κατηγορία και επιταχύνει τους ρυθμούς της. Πρόκειται δηλαδή για τον τέταρτο και τον πέμπτο «παίκτη» της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ ήδη διαθέτει 450 τέτοια σημεία πώλησης κι έχει στόχο ως το 2028 να φτάσει στα 700 καταστήματα. Ενώ η Μετρό ΑΕΒΕ, με τα my market local μέχρι το τέλος του χρόνου σκοπεύει να διαθέτει περί τα 100 καταστήματα. Και ακολουθεί η OK Anytime Market AE με 155 καταστήματα.

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