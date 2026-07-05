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Ερυθρά Θάλασσα: Φορτηγό πλοίο αναφέρει ότι δέχτηκε επίθεση

Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία-κλειδιά για το διεθνές εμπόριο

Ποντοπόρος 05.07.2026, 16:36
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Ερυθρά Θάλασσα: Φορτηγό πλοίο αναφέρει ότι δέχτηκε επίθεση
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Επίθεση ανέφερε ότι δέχτηκε ένα φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων της Βρετανίας (UKMTO), που αποτελεί υπηρεσία προειδοποίησης για θέματα ναυτικής ασφάλειας, εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούτι στη Υεμένη επιτέθηκαν σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 έως το 2025 ως αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο οργανισμός ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για το περιστατικό 30 ναυτικά μίλια (56 χλμ.) νοτιοδυτικά της λιμενικής πόλης Αλ-Χουντάιντα στη Υεμένη.

«Ένα φορτηγό πλοίο ενεργοποίησε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι δέχεται επίθεση από άγνωστους δράστες», ανέφερε το UKMTO σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Προέτρεψε, δε, τα πλοία να «πλέουν με προσοχή».

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούτι στη Υεμένη επιτέθηκαν σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 έως το 2025 ως αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ενώ τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ Ιράν και Ομάν, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στενά σημεία στον κόσμο για τις μεταφορές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα, αποτελεί μια άλλη βασική διαδρομή διαμετακόμισης.

Έχει λειτουργήσει ως κρίσιμη βαλβίδα εκτόνωσης για την αγορά πετρελαίου, καθώς οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκαν δραματικά λόγω των ιρανικών επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία, μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ερυθρά Θάλασσα: Ο ρόλος της μετά το Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία αύξησε τις ροές πετρελαίου μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης μετά το κλείσιμο του Ορμούζ, ανακατευθύνοντας εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Τα βαρέλια αυτά διέρχονται από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με προορισμό την Ασία, γεγονός που συνέβαλε στην αντιστάθμιση μέρους της απώλειας εφοδιασμού σε βασικές οικονομίες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης στις 17 Ιουνίου για να τερματίσουν τον πόλεμο που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες και να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, καθορίζοντας 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από τότε, οι αποστολές πετρελαίου έχουν αυξηθεί ραγδαία. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών Kpler, η Σαουδική Αραβία έχει αποστείλει περίπου 34 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ από τις 17 Ιουνίου. Οι εξαγωγές του Ριάντ κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων έως τις 2 Ιουλίου ήταν υπερδιπλάσιες των 15 εκατομμυρίων βαρελιών που το βασίλειο είχε αποστείλει μέσω του στενού από τις 9 Μαρτίου έως τις 17 Ιουνίου.

Οι τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent έχουν υποχωρήσει κατά 39% από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγράψει τον Μάρτιο.

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