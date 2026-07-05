 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Επενδύοντας σε μια εποχή ανομίας

Η αντιγραφή των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τον Τραμπ και άλλες πολιτικές ελίτ είναι μια πιθανή τακτική, αλλά ενέχει κινδύνους

Financial Times 05.07.2026, 13:48
Σχολιάστε
© The Financial Times Limited 2024. All rights reserved. FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd. Not to be redistributed, copied or modified in any way. ot.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation
Επενδύοντας σε μια εποχή ανομίας
Gillian Tett

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έχει σημασία ένα δισεκατομμύριο δολάρια; Αν είστε ακόλουθος του Τραμπ, η απάντηση είναι «όχι ιδιαίτερα».

Καθώς έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025 από συμφέροντα σε ψηφιακά νομίσματα, real estate και χρηματιστηριακές συναλλαγές, ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι όλα ήταν νόμιμα.

Πιθανώς να είναι έτσι. Αλλά αυτό φαίνεται (στην καλύτερη περίπτωση) απρεπές, δεδομένου ότι ο Τραμπ επιβλέπει επίσης τις πολιτικές σε αυτούς τους τομείς. Διπλά μάλιστα, αφού μόλις αποκαλύφθηκε ότι η οικογένεια Τραμπ επενδύει σε μεταλλεία στο Καζακστάν, σε άλλη μία συμφωνία που φαίνεται να αναμιγνύει την κυβερνητική με την προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό προκάλεσε την οργή της αριστεράς — αλλά και ορισμένων στη δεξιά. «Η αναίδεια… το πάει σε ένα νέο επίπεδο», θρηνεί η Χέδερ Μπούσεϊ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου στην προηγούμενη Δημοκρατική κυβέρνηση. Ή όπως αναφέρει το φιλελεύθερο Ινστιτούτο Cato: «Κανένας πρόεδρος στην ιστορία της δημοκρατίας δεν έχει εκδώσει τόσα πολλά εμφανώς αντισυνταγματικά εκτελεστικά διατάγματα ούτε έχει αψηφήσει τόσο θρασύτατα τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου». Ώχ.

Οι πολιτικοί επιστήμονες θα αναλύουν όλα αυτά για χρόνια. Πρέπει όμως να νοιάζονται και οι επενδυτές;

Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να φανεί πως όχι. Εξάλλου, το αμερικανικό χρηματιστήριο έχει εκτοξευθεί υπό τον Τραμπ. Και λίγοι χρηματοδότες αναφέρουν ποτέ αυτή την απρεπή λέξη από «δ» —διαφθορά— δημόσια, ή, υποψιάζομαι, σε ιδιωτικές επενδυτικές επιτροπές.

Όμως ο Ματ Κινγκ, πρώην κορυφαίος αναλυτής της Citi, πιστεύει ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Τώρα διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων που ονομάζεται Satori και υποστήριξε σε μια πρόσφατη έκθεση ότι οι επενδυτές πρέπει να σκεφτούν όλα αυτά επειγόντως. «Έχουμε κολλήσει σε αυτή τη φαινομενικά δομική διολίσθηση προς την ανομία», υποστηρίζει. «Αυτό δεν είναι απλώς μια παρατήρηση της πολιτικής επιστήμης. Είναι [επίσης] μια επενδυτική παρατήρηση».

Ο λόγος είναι ότι ο Κινγκ βλέπει τον Τραμπ ως σύμπτωμα μιας μακράς, ύπουλης διάβρωσης των αμερικανικών νομικών κανόνων από το 2014. Και αυτό επηρεάζει περισσότερα από την Αμερική.

Η βασισμένη σε κανόνες τάξη έχει καταρρεύσει σε όλο τον κόσμο, μαζί με οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Εν τω μεταξύ, η δημοκρατία υποχωρεί. Ο Δείκτης Μετασχηματισμού Bertelsmann αναφέρει ότι «τα δύο τρίτα των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα από το 2006 είναι λιγότερο δημοκρατικές σήμερα» και «το κράτος δικαίου, οι πολιτικές ελευθερίες και ο θεμιτός ανταγωνισμός συνεχίζουν να αποδυναμώνονται».

Κάποιοι το αποδίδουν αυτό στη μείωση της εμπιστοσύνης: μια δημοσκόπηση του Pew δείχνει ότι μόνο το 17% των Αμερικανών εμπιστεύεται την κυβέρνηση τώρα, σε σύγκριση με το 77% πριν από έξι δεκαετίες. Αλλά για τον Κινγκ, η ριζική αιτία είναι η έλλειψη αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε πολλές δημοκρατίες. Αυτό ενθαρρύνει τους ψηφοφόρους να εναγκαλιστούν έναν «ισχυρό άνδρα» ή γυναίκα που ισχυρίζεται ότι πρέπει να αγνοήσει τους νόμους, το Κογκρέσο ή τα κοινοβούλια για να φέρει αποτελέσματα. Ή για να αναφέρουμε τον σερ Τόνι Μπλερ, τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου: «Η πρόκληση της δημοκρατίας δεν είναι η διαφάνεια, η ειλικρίνεια ή οι θεωρίες συνωμοσίας για την κρυφή δύναμη των ελίτ. Είναι… η ικανότητα να γίνονται μεγάλα πράγματα».

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι επενδυτές; Μια λογική απάντηση σε μακροοικονομικό επίπεδο θα ήταν να (ξανα)διαβάσουν το έργο των οικονομολόγων Νταρόν Ατζέμογλου, Τζέιμς Ρόμπινσον και Σάιμον Τζόνσον. Αυτοί ανέλυσαν ιστορικά δεδομένα και έδειξαν ότι οι θεσμοί που βασίζονται σε κανόνες απέδωσαν υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από εκείνους που διοικούνται από αυταρχικές ιδιοτροπίες. Ακόμη και αν η ανομία παράγει μια στιγμιαία οικονομική υπερδιέγερση, υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο κόστος.

Αλλά μια άλλη τακτική σε μικροοικονομικό επίπεδο εφαρμόζεται τώρα από ορισμένα hedge funds, τα οποία αντιγράφουν αθόρυβα τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις πολιτικές ελίτ. «Αν η οικογένεια Τραμπ είναι εκεί, θα πάει εξαιρετικά», μου είπε πρόσφατα ένας διαχειριστής hedge fund. Ονομάστε το αυτό «φυλετικό επενδυτικό παιχνίδι» — σε αντίθεση με μια στρατηγική βασισμένη στα θεμελιώδη μεγέθη ή τη δυναμική (momentum).

Ωστόσο, ο φυλετισμός ενέχει κινδύνους. «Με την κατάλληλη πολιτική διασύνδεση, η μετοχή σου ανεβαίνει 10 φορές», λέει ο Κινγκ. «Αλλά αν εσείς και ο εκλεκτός σας ηγέτης πέσετε σε δυσμένεια, τότε αποδεκατίζεται». Η μοίρα της 4iG στην Ουγγαρία ή της Alibaba στην Κίνα minh το παράδειγμα.

Έτσι, ο Κινγκ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί με τα ομόλογα σε έναν κόσμο ανομίας, καθώς το «πάτωμά» τους —ή τα ποσοστά ανάκτησης— μπορεί να εξανεμιστεί μαζί με την πολιτική αλλαγή. Ακόμη και τα υποτιθέμενα «ασφαλή» μακροπρόθεσμα μέσα σταθερού εισοδήματος είναι επικίνδυνα, καθώς εάν το κράτος δικαίου κλονιστεί, οι δανειολήπτες ενδέχεται να αισθάνονται λιγότερη πίεση να αποπληρώσουν το χρέος.

Ωστόσο, «οι μετοχές μπορούν πραγματικά να πάνε αρκετά καλά σε έναν κόσμο ανομίας, ειδικά αν έχουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, τιμολογιακή ισχύ ή τις κατάλληλες διασυνδέσεις», προσθέτει. Σε αυτή τη βάση, φαίνεται επίσης έξυπνο να αγοράζει κανείς δικαιώματα προαίρεσης (options) που σε ανταμείβουν εάν μια μετοχή εκτοξευθεί απροσδόκητα επειδή την αγκάλιασε η πολιτική ελίτ.

Άλλοι αναλυτές μπορεί να διαφωνούν ή/και να προτιμούν να διαμορφώνουν την επενδυτική τους στρατηγική γύρω από θέματα όπως η εθνική ασφάλεια. Πολλοί χρηματοδότες πιστεύουν επίσης —ή προσεύχονται— ότι αυτή η ανομία είναι μια προσωρινή αναλαμπή που σύντομα θα αντιστραφεί. Εξάλλου, οι Αμερικανοί Ρεπουμπλικάνοι συνήθιζαν να ορίζουν το κόμμα τους βάσει του κράτους δικαίου και το Ανώτατο Δικαστήριο αμφισβήτησε πρόσφατα ορισμένα από τα σχέδια του Τραμπ.

Ελπίζω να έχουν δίκιο. Μισώ αυτή την ανομία και την πολιτική κυκλοθυμία, αλλά είτε είναι μισητή είτε όχι, δεν μπορεί να εξαφανιστεί με ευχολόγια. Έτσι, στην 250ή επέτειο αυτής της σπουδαίας δημοκρατίας, ας κλάψουμε για την οπισθοδρόμηση των αμερικανικών ιδεωδών — και στη συνέχεια ας αναγνωρίσουμε ότι αυτή δεν είναι απλώς μια πολιτική ιστορία, αλλά και ένα έπος των κεφαλαιαγορών. Δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]
AGRO

Η γεωργία 10 χρόνια μετά - Το μεγάλο στοίχημα [γραφήματα]
«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Business

«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Γαλλία: Έχασε 1,1 δισ. ευρώ σε φτηνά δάνεια από το SAFE – Τι εμπόδισε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια
World

Γιατί η Γαλλία έχασε 1,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης σε εξοπλιστικά
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business
Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας
Κορκίδης: Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα ανάπτυξης
Ναυτιλία

Πώς η ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ: Τα σενάρια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Economy

Πόσα πακέτα ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ;

Το Plan B της ΔΕΘ - Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει περισσότερα από ένα σενάρια μέτρων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Ακίνητα: Ράλι στις τιμές κατοικιών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό στη Β. Ελλάδα [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε πώληση και ενοικίαση

Prada: Από το μπασμάτι στα Kolhapuri – Η Ινδία είναι στη μόδα
World

Από το μπασμάτι στα Kolhapuri της Prada - Η Ινδία είναι στη μόδα

Η διαμάχη για τα σανδάλια της Prada αποκαλύπτει ένα κενό στην προσπάθεια της Ινδίας να προστατεύσει πολιτισμό και εξαγωγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Business

Νιτσιάκος VS Πίνδος: Οι τρεις κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη

Στις νέες συνεργασίες βρίσκεται το «ιερό δισκοπότηρο» για ορισμένους παίκτες στα πουλερικά, την ίδια ώρα που άλλες εταιρείες συνεχίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Financial Times
Επενδύοντας σε μια εποχή ανομίας
Financial Times

Είναι ασφαλής επιλογή οι επενδύσεις με τον... τρόπο του Τραμπ;

Η αντιγραφή των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τον Τραμπ και άλλες πολιτικές ελίτ είναι μια πιθανή τακτική, αλλά ενέχει κινδύνους

Gillian Tett
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ
Partners

Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ

Την παραμονή των 250ών γενεθλίων της, η Αμερική και η παγκόσμια τάξη που δημιούργησε βρίσκονται σε κρίση

Martin Wolf
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι μηχανή
Financial Times

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι μηχανή

Αυτή η συνηθισμένη σύγκριση μας προσκαλεί να δούμε τους εαυτούς μας ως μη βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης

Sarah O’Connor
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Partners

Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της ΑΙ

Μια συμφωνία τεχνολογικού αφοπλισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα έκανε όλους να αισθάνονται πιο ασφαλείς

Martin Wolf
Η «άλλη» οικονομία της Αμερικής αφηγείται μια διαφορετική ιστορία ανάπτυξης
Partners

Η ιστορία της... άλλης Αμερικής

Οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις δυσκολίες της βιομηχανίας συσκευασμένων καταναλωτικών αγαθών

Robert Armstrong
Latest News
Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]
AGRO

Η γεωργία 10 χρόνια μετά - Το μεγάλο στοίχημα [γραφήματα]

Η κλιματική κρίση, η παραγωγή και οι πόλεμοι - Αποκαλυπτική έκθεση για τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Business

«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το ποσοστό της επιχορήγησης να φτάνει έως και 75%

Γαλλία: Έχασε 1,1 δισ. ευρώ σε φτηνά δάνεια από το SAFE – Τι εμπόδισε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια
World

Γιατί η Γαλλία έχασε 1,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης σε εξοπλιστικά

Τα απορριφθέντα έργα αφορούσαν την εταιρεία κατασκευής πυραύλων MBDA - Η Γαλλία επιμένει στην «ευρωπαϊκή προτίμηση»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

Οριστική λύση στις εκκρεμότητες που αφορούν τις συντάξεις χηρείας προανήγγειλε ο υφ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης

Κορκίδης: Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα ανάπτυξης
Ναυτιλία

Πώς η ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα

Συμπληρωματικά λειτουργούν Πειραιάς και Ραφήνα ως προς την ίδια εθνική προσπάθεια της ελληνικής ναυτιλίας, ανέφερε κι ο κ. Κορκίδης

Ακίνητα: O Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος
Ακίνητα

Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 17 ζητεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων επί της πρόβλεψης περί «αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς»

Greece Weighs Different Tax Plans For Thessaloniki Fair
English Edition

Greece Weighs Different Tax Plans For Thessaloniki Fair

This year the planning has taken on a different character than at any point in the past six years

Επενδύοντας σε μια εποχή ανομίας
Financial Times

Είναι ασφαλής επιλογή οι επενδύσεις με τον... τρόπο του Τραμπ;

Η αντιγραφή των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τον Τραμπ και άλλες πολιτικές ελίτ είναι μια πιθανή τακτική, αλλά ενέχει κινδύνους

Gillian Tett
Labubu: Είναι τα «κουτιά-έκπληξη» αθώα παιχνίδια ή μήπως είναι τζόγος για παιδιά
World

Αθώα έκπληξη ή τζόγος για παιδιά; - Τι είναι τα blind boxes

Τα Labubus, τα «dumpling squishies» και τα μινιφιγούρες Lego είναι παραδείγματα μικρών συλλεκτικών παιχνιδιών που πωλούνται σε «κουτιά-έκπληξη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία
World

Κομισιόν - Σκανδιναβία: Μάχη για τον μηλίτη

Σουηδία, Δανία και Φινλανδία εναντιώνονται στη μετονομασία προϊόντων με χαμηλότερη ποσότητα χυμού μήλου ή με πρόσθετες γεύσεις - Αναδίπλωση της Κομισιόν - Τι προτείνει

Επαγγελματικά ακίνητα: Δυναμική η αγορά του κλάδου – Πώς αποτυπώνεται
Ακίνητα

Η δυναμική της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων - Πώς αποτυπώνεται

Η αγορά στα επαγγελματικά ακίνητα και στα οικόπεδα εξακολουθεί να κινείται ανοδικά

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη
Πολιτική

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη

Με ένα αιχμηρό βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος και επιτίθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις πολιτικές της επιλογές και την πορεία της ΝΔ

Νερό: Η νέα εθνική στρατηγική – Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων
Κλιματική αλλαγή

Εθνική προτεραιότητα το νερό - Οι 3 πυλώνες της στρατηγικής

Η Ελλάδα προχωρά σε μια στρατηγική αλλαγή προσέγγισης για το νερό την ώρα που η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες πιέσεις, με αυξανόμενα φαινόμενα λειψυδρίας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Οι «κόφτες»

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να μην χάσετε τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις - Τα σημεία «κλειδιά»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies