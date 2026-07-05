Επενδύοντας σε μια εποχή ανομίας

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Έχει σημασία ένα δισεκατομμύριο δολάρια; Αν είστε ακόλουθος του Τραμπ, η απάντηση είναι «όχι ιδιαίτερα».

Καθώς έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025 από συμφέροντα σε ψηφιακά νομίσματα, real estate και χρηματιστηριακές συναλλαγές, ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι όλα ήταν νόμιμα.

Πιθανώς να είναι έτσι. Αλλά αυτό φαίνεται (στην καλύτερη περίπτωση) απρεπές, δεδομένου ότι ο Τραμπ επιβλέπει επίσης τις πολιτικές σε αυτούς τους τομείς. Διπλά μάλιστα, αφού μόλις αποκαλύφθηκε ότι η οικογένεια Τραμπ επενδύει σε μεταλλεία στο Καζακστάν, σε άλλη μία συμφωνία που φαίνεται να αναμιγνύει την κυβερνητική με την προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό προκάλεσε την οργή της αριστεράς — αλλά και ορισμένων στη δεξιά. «Η αναίδεια… το πάει σε ένα νέο επίπεδο», θρηνεί η Χέδερ Μπούσεϊ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου στην προηγούμενη Δημοκρατική κυβέρνηση. Ή όπως αναφέρει το φιλελεύθερο Ινστιτούτο Cato: «Κανένας πρόεδρος στην ιστορία της δημοκρατίας δεν έχει εκδώσει τόσα πολλά εμφανώς αντισυνταγματικά εκτελεστικά διατάγματα ούτε έχει αψηφήσει τόσο θρασύτατα τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου». Ώχ.

Οι πολιτικοί επιστήμονες θα αναλύουν όλα αυτά για χρόνια. Πρέπει όμως να νοιάζονται και οι επενδυτές;

Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να φανεί πως όχι. Εξάλλου, το αμερικανικό χρηματιστήριο έχει εκτοξευθεί υπό τον Τραμπ. Και λίγοι χρηματοδότες αναφέρουν ποτέ αυτή την απρεπή λέξη από «δ» —διαφθορά— δημόσια, ή, υποψιάζομαι, σε ιδιωτικές επενδυτικές επιτροπές.

Όμως ο Ματ Κινγκ, πρώην κορυφαίος αναλυτής της Citi, πιστεύει ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Τώρα διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων που ονομάζεται Satori και υποστήριξε σε μια πρόσφατη έκθεση ότι οι επενδυτές πρέπει να σκεφτούν όλα αυτά επειγόντως. «Έχουμε κολλήσει σε αυτή τη φαινομενικά δομική διολίσθηση προς την ανομία», υποστηρίζει. «Αυτό δεν είναι απλώς μια παρατήρηση της πολιτικής επιστήμης. Είναι [επίσης] μια επενδυτική παρατήρηση».

Ο λόγος είναι ότι ο Κινγκ βλέπει τον Τραμπ ως σύμπτωμα μιας μακράς, ύπουλης διάβρωσης των αμερικανικών νομικών κανόνων από το 2014. Και αυτό επηρεάζει περισσότερα από την Αμερική.

Η βασισμένη σε κανόνες τάξη έχει καταρρεύσει σε όλο τον κόσμο, μαζί με οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Εν τω μεταξύ, η δημοκρατία υποχωρεί. Ο Δείκτης Μετασχηματισμού Bertelsmann αναφέρει ότι «τα δύο τρίτα των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα από το 2006 είναι λιγότερο δημοκρατικές σήμερα» και «το κράτος δικαίου, οι πολιτικές ελευθερίες και ο θεμιτός ανταγωνισμός συνεχίζουν να αποδυναμώνονται».

Κάποιοι το αποδίδουν αυτό στη μείωση της εμπιστοσύνης: μια δημοσκόπηση του Pew δείχνει ότι μόνο το 17% των Αμερικανών εμπιστεύεται την κυβέρνηση τώρα, σε σύγκριση με το 77% πριν από έξι δεκαετίες. Αλλά για τον Κινγκ, η ριζική αιτία είναι η έλλειψη αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε πολλές δημοκρατίες. Αυτό ενθαρρύνει τους ψηφοφόρους να εναγκαλιστούν έναν «ισχυρό άνδρα» ή γυναίκα που ισχυρίζεται ότι πρέπει να αγνοήσει τους νόμους, το Κογκρέσο ή τα κοινοβούλια για να φέρει αποτελέσματα. Ή για να αναφέρουμε τον σερ Τόνι Μπλερ, τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου: «Η πρόκληση της δημοκρατίας δεν είναι η διαφάνεια, η ειλικρίνεια ή οι θεωρίες συνωμοσίας για την κρυφή δύναμη των ελίτ. Είναι… η ικανότητα να γίνονται μεγάλα πράγματα».

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι επενδυτές; Μια λογική απάντηση σε μακροοικονομικό επίπεδο θα ήταν να (ξανα)διαβάσουν το έργο των οικονομολόγων Νταρόν Ατζέμογλου, Τζέιμς Ρόμπινσον και Σάιμον Τζόνσον. Αυτοί ανέλυσαν ιστορικά δεδομένα και έδειξαν ότι οι θεσμοί που βασίζονται σε κανόνες απέδωσαν υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από εκείνους που διοικούνται από αυταρχικές ιδιοτροπίες. Ακόμη και αν η ανομία παράγει μια στιγμιαία οικονομική υπερδιέγερση, υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο κόστος.

Αλλά μια άλλη τακτική σε μικροοικονομικό επίπεδο εφαρμόζεται τώρα από ορισμένα hedge funds, τα οποία αντιγράφουν αθόρυβα τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις πολιτικές ελίτ. «Αν η οικογένεια Τραμπ είναι εκεί, θα πάει εξαιρετικά», μου είπε πρόσφατα ένας διαχειριστής hedge fund. Ονομάστε το αυτό «φυλετικό επενδυτικό παιχνίδι» — σε αντίθεση με μια στρατηγική βασισμένη στα θεμελιώδη μεγέθη ή τη δυναμική (momentum).

Ωστόσο, ο φυλετισμός ενέχει κινδύνους. «Με την κατάλληλη πολιτική διασύνδεση, η μετοχή σου ανεβαίνει 10 φορές», λέει ο Κινγκ. «Αλλά αν εσείς και ο εκλεκτός σας ηγέτης πέσετε σε δυσμένεια, τότε αποδεκατίζεται». Η μοίρα της 4iG στην Ουγγαρία ή της Alibaba στην Κίνα minh το παράδειγμα.

Έτσι, ο Κινγκ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί με τα ομόλογα σε έναν κόσμο ανομίας, καθώς το «πάτωμά» τους —ή τα ποσοστά ανάκτησης— μπορεί να εξανεμιστεί μαζί με την πολιτική αλλαγή. Ακόμη και τα υποτιθέμενα «ασφαλή» μακροπρόθεσμα μέσα σταθερού εισοδήματος είναι επικίνδυνα, καθώς εάν το κράτος δικαίου κλονιστεί, οι δανειολήπτες ενδέχεται να αισθάνονται λιγότερη πίεση να αποπληρώσουν το χρέος.

Ωστόσο, «οι μετοχές μπορούν πραγματικά να πάνε αρκετά καλά σε έναν κόσμο ανομίας, ειδικά αν έχουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, τιμολογιακή ισχύ ή τις κατάλληλες διασυνδέσεις», προσθέτει. Σε αυτή τη βάση, φαίνεται επίσης έξυπνο να αγοράζει κανείς δικαιώματα προαίρεσης (options) που σε ανταμείβουν εάν μια μετοχή εκτοξευθεί απροσδόκητα επειδή την αγκάλιασε η πολιτική ελίτ.

Άλλοι αναλυτές μπορεί να διαφωνούν ή/και να προτιμούν να διαμορφώνουν την επενδυτική τους στρατηγική γύρω από θέματα όπως η εθνική ασφάλεια. Πολλοί χρηματοδότες πιστεύουν επίσης —ή προσεύχονται— ότι αυτή η ανομία είναι μια προσωρινή αναλαμπή που σύντομα θα αντιστραφεί. Εξάλλου, οι Αμερικανοί Ρεπουμπλικάνοι συνήθιζαν να ορίζουν το κόμμα τους βάσει του κράτους δικαίου και το Ανώτατο Δικαστήριο αμφισβήτησε πρόσφατα ορισμένα από τα σχέδια του Τραμπ.

Ελπίζω να έχουν δίκιο. Μισώ αυτή την ανομία και την πολιτική κυκλοθυμία, αλλά είτε είναι μισητή είτε όχι, δεν μπορεί να εξαφανιστεί με ευχολόγια. Έτσι, στην 250ή επέτειο αυτής της σπουδαίας δημοκρατίας, ας κλάψουμε για την οπισθοδρόμηση των αμερικανικών ιδεωδών — και στη συνέχεια ας αναγνωρίσουμε ότι αυτή δεν είναι απλώς μια πολιτική ιστορία, αλλά και ένα έπος των κεφαλαιαγορών. Δεν μπορεί να αγνοηθεί.