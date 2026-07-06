Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

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Σταθερά σε ανοδικά εδάφη βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς ωστόσο να δείχνει διαθέσεις να αλλάξει επίπεδο και να προσεγγίσει με μεγαλύτερη δυναμική τη ζώνη των 2.600 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,72% στις 2.555,48 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 112,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,75% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.489,16 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,70% στις 2.882,51 μονάδες.

Επιλεκτική κατοχύρωση κερδών

Η αγορά δείχνει να έχει τις δυνάμεις να μειώσει την απόσταση με τη ζώνη των 2.600 μονάδων, ωστόσο, επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών συγκρατούν την ανοδική κίνηση. Άλλωστε το ΧΑ έρχεται από μία ισχυρή εβδομάδα, επιτρέποντας σε αρκετά χαρτοφυλάκια να βελτιώσουν την ρευστότητά τους.

Η Fast Finance εκτιμά ότι η ανοδική τάση του ελληνικού χρηματιστηρίου παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η περιοχή των 2.540-2.560 μονάδων αποτελεί την κρίσιμη βραχυπρόθεσμη αντίσταση και ενδεχόμενη κατοχύρωσή της θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιο επιθετική ανοδική κίνηση, με επόμενο στόχο τη ζώνη των 2.620-2.660 μονάδων.

Θετική είναι η εικόνα και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος επιχειρεί να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.860 μονάδες. Η Fast Finance σημειώνει ότι μια επιβεβαίωση αυτού του επιπέδου θα αυξήσει τις πιθανότητες κίνησης προς τις 3.000 μονάδες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει πλέον φθάσει τα 187 δισ. ευρώ, επίπεδο που μέχρι πριν από λίγο καιρό φάνταζε δύσκολα εφικτό. Με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ήδη κέρδη περίπου 20% από τις αρχές του 2026, θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες η φετινή χρονιά να εξελιχθεί σε ακόμη μία ιδιαίτερα αποδοτική για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Motor Oil, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και Cenergy σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Aktor, Πειραιώς, Jumbo, Alpha Bank, Eurobank και Allwyn. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Coca Cola, Helleniq Energy, Λάμδα, Optima, ΟΤΕ και Κύπρου.

Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, Τιτάν, Credia, Aegean, Εθνική, ΔΑΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χωρίς όμως καμία να χάνει πάνω από 0,8%.