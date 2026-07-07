Κυβέρνηση Καναδά: Επενδυτικό ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων από τα ΗΑΕ, αλλά λείπουν τα ώριμα έργα

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Την ώρα που ο πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, επιχειρεί να αναδείξει τον Καναδά ως ελκυστικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Παρά τη δέσμευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Οτάβα φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα απρόσμενο εμπόδιο: την έλλειψη ώριμων επενδυτικών έργων που θα μπορούσαν να απορροφήσουν άμεσα τα διαθέσιμα κεφάλαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, το νεοσύστατο Γραφείο Μεγάλων Έργων (Major Projects Office – MPO) του Καναδά, το οποίο δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Κάρνεϊ για να επιταχύνει στρατηγικές επενδύσεις, ενημέρωσε αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι τα περισσότερα έργα βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι έτοιμα να δεχθούν χρηματοδότηση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί μετά την επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού στα ΗΑΕ τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εξασφάλισε επενδυτική δέσμευση ύψους 50 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν, και τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχγιάν. Η συμφωνία θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία για τη στρατηγική διαφοροποίησης των οικονομικών σχέσεων του Καναδά πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, αρκετούς μήνες αργότερα, κανένα από τα κεφάλαια αυτά δεν έχει ακόμη διοχετευθεί στην καναδική οικονομία. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, τα περισσότερα μεγάλα έργα βρίσκονται ακόμη στη φάση των αδειοδοτήσεων, των περιβαλλοντικών εγκρίσεων, των διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινότητες και της οριστικοποίησης των χρηματοδοτικών τους σχημάτων.

Το διαρθρωτικό μειονέκτημα του Καναδά

Το πρόβλημα αναδεικνύει ένα χρόνιο διαρθρωτικό μειονέκτημα της καναδικής οικονομίας. Παρότι η χώρα διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, οι μεγάλες επενδύσεις συχνά καθυστερούν επί χρόνια εξαιτίας πολύπλοκων ρυθμιστικών διαδικασιών, επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και επαρχιών, αλλά και χρονοβόρων διαβουλεύσεων με τις κοινότητες των Πρώτων Εθνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Ζαν Σαρέ, ο οποίος συμπροεδρεύει στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο Καναδά–ΗΑΕ, υποστήριξε στους FT ότι το Γραφείο Μεγάλων Έργων δεν μπορούσε να δώσει διαφορετική απάντηση στους επενδυτές, καθώς ο κατάλογος των έργων αποτελεί ακόμη μια «δεξαμενή πιθανών επενδύσεων» και όχι ώριμα επενδυτικά σχέδια.

Παρά τα εμπόδια, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει τις διαδικασίες. Ο Μαρκ Κάρνεϊ έχει θέσει ως βασικό στόχο τη μετατροπή του Καναδά στην ισχυρότερη οικονομία της G7, παράλληλα με τον διπλασιασμό του εμπορίου με χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, η Οτάβα προετοιμάζει και εμπορική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να παρουσιάσει στη διεθνή επενδυτική σύνοδο του Τορόντο, τον Σεπτέμβριο, μια σειρά έργων συνολικής αξίας που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν περισσότερα από 200 δισ. δολάρια Καναδά σε ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η πρόταση για νέο αγωγό μεταφοράς πετρελαίου δυναμικότητας ενός εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως από την Αλμπέρτα προς τις ακτές της Βρετανικής Κολομβίας.

Ωστόσο, ούτε αυτό το σχέδιο θεωρείται εύκολη υπόθεση. Η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, παραδέχθηκε ότι οι ιδιώτες επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς τρεις προηγούμενες προσπάθειες κατασκευής αντίστοιχων αγωγών εγκαταλείφθηκαν μετά από πολυετείς και δαπανηρές διαδικασίες αδειοδότησης.

Παρά τις δυσκολίες τα ΗΑΕ συνεχίζουν να ενδιαφέρονται

Παρά τις δυσκολίες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξακολουθούν να εξετάζουν ευκαιρίες στον καναδικό ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με τον Ζαν Σαρέ, η αντιπροσωπεία του Άμπου Ντάμπι εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενεργειακές υποδομές, έναν κλάδο στον οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία και μακροχρόνια επενδυτική παρουσία.

Η προσπάθεια της Οτάβα να προσελκύσει ξένα κεφάλαια πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η καναδική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις επιπτώσεις των εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με εσωτερικές αδυναμίες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά της.

Ο πετρελαϊκός κλάδος ζητά ένα πιο ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, ταχύτερες και προβλέψιμες αδειοδοτικές διαδικασίες, καθώς και ενίσχυση των εξαγωγικών υποδομών. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η επιτάχυνση του νέου τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Μόντρεαλ, έργο για το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η DP World με έδρα το Ντουμπάι.

Την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ κυβέρνησης, επενδυτών και τοπικών κοινοτήτων επισημαίνει και ο διευθύνων σύμβουλος της Royal Bank of Canada, Ντέιβιντ ΜακΚέι, εκτιμώντας ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πλέον έτοιμος να επενδύσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιοριστούν οι καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την υλοποίηση μεγάλων έργων.

Το βασικό στοίχημα για την κυβέρνηση Κάρνεϊ δεν είναι πλέον η εξασφάλιση επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά η δημιουργία ώριμων έργων που θα επιτρέψουν στα διαθέσιμα διεθνή κεφάλαια να μετατραπούν σε πραγματικές επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις.