 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»

Οι ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης για την τοπική οικονομία - Η επίσκεψη Κικίλια

Λιμάνια 07.07.2026, 11:55
Σχολιάστε
Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη στρατηγική σημασία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι το έργο επέκτασης του 6ου Προβλήτα και η δυναμική ανάπτυξη της Κρουαζιέρας αποτελούν ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τις επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ανοίγοντας προοπτικές για τη νέα γενιά.

Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), όπου ενημερώθηκε από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Θ. για την πορεία υλοποίησης του έργου επέκτασης του 6ου Προβλήτα και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του λιμένα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογράμμισε ότι η επέκταση του 6ου Προβλήτα ενισχύει τον ρόλο του λιμανιού ως κόμβου εμπορίου, μεταφορών, logistics και ενέργειας, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή. «Η συμφωνία που υπεγράφη δίνει τη δυνατότητα να γίνουν έργα υποδομής 200 εκατ. ευρώ, επέκτασης του 6ου Προβλήτα πάνω από 500 μέτρα, βυθοκορήσεων και δυνατότητας να μπορούμε εδώ να φιλοξενήσουμε πολύ μεγαλύτερα πλοία, πιο σύγχρονα πλοία, να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του λιμανιού, ενώ κατά τη φάση κατασκευής του έργου της επέκτασης του Προβλήτα αναμένεται να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν περίπου 20.000 θέσεις εργασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κικίλιας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός μίλησε στο 7ο “Balkan Forum”, όπου ανέδειξε τη ναυτιλία και τα λιμάνια ως βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, συνδέοντάς τα με την αύξηση των εισοδημάτων, τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την προοπτική των νέων να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχουν ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά πλέον αρχίζουν να βλέπουν συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα από έργα, υποδομές, επενδύσεις και αποφάσεις που διαμορφώνουν μια νέα αναπτυξιακή πραγματικότητα. Όπως είπε, η περιοχή δεν έχει ανάγκη από γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά από εφαρμοσμένη πολιτική, συντονισμό και σταθερή κυβερνητική βούληση.

Κικίλιας

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας ότι, όταν ως Υπουργός Τουρισμού είχε μιλήσει για την ανάγκη να ξαναχτιστεί μια ισχυρή κρουαζιέρα για το λιμάνι της πόλης, η προοπτική αυτή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Όπως σημείωσε, οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν από 17 το 2021, σε 68 το 2023, με τη Θεσσαλονίκη να αποκτά πλέον δυνατότητα home porting και ταυτόχρονου ελλιμενισμού δύο κρουαζιερόπλοιων. «Από ένα, δύο, τρία, πέντε, επτά, δεκαεπτά κρουαζιερόπλοια, έχουμε εξήντα οκτώ. Η κρουαζιέρα στηρίζει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον εμπορικό κόσμο, τις διασυνδέσεις, τα logistics και την ασφάλεια, δημιουργώντας έναν πραγματικό οικονομικό κόμβο για την πόλη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας συνέδεσε τη ναυτιλία και τα λιμάνια με τη βασική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης για αύξηση των εισοδημάτων και δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, παρά τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων και τη μείωση φόρων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότητας παραμένει. «Απαιτείται ένα παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο που να δίνει πραγματική προοπτική στην επόμενη γενιά», τόνισε.

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στη μεσαία τάξη και στους ανθρώπους της παραγωγής, σημειώνοντας ότι αποτελούν τη σταθερή ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Όπως υπογράμμισε, η πολιτική της κυβέρνησης έχει στον πυρήνα της την ελληνική οικογένεια, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους που αναζητούν προοπτική.

Παράλληλα, συνέδεσε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας με την αντιμετώπιση του δημογραφικού, τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, να εργαστούν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Όπως είπε, η χώρα δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα μοντέλο που οδηγεί τα παιδιά αποκλειστικά στον δημόσιο τομέα, όταν οι δυνατότητες που προσφέρουν η ναυτιλία και τα επαγγέλματα της θάλασσας είναι τόσο μεγάλες. «Ξαναπήρε μπροστά η Θεσσαλονίκη λόγω του λιμανιού της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια είχε υποτιμηθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το λιμάνι στην ανάπτυξη της πόλης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κικίλιας

Κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώθηκε από τα στελέχη για τη λειτουργία και το επιχειρησιακό έργο της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, μετέβη στην Επισκευαστική Βάση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου ενημερώθηκε για το έργο που επιτελείται στη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των πλωτών και χερσαίων μέσων του Σώματος και ξεναγήθηκε στους χώρους των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη τα στελέχη για τον επαγγελματισμό, την υψηλή τεχνογνωσία και την αφοσίωσή τους, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή τους εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και την ασφαλή εκτέλεση της αποστολής του.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Η πτώση του DAX παρέσυρε τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρέσυρε τις ευρωαγορές η πτώση του DAX
ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο
Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Swarovski Hellas: Συνεχίζει να λάμπει και το 2025 – Στο +4% οι πωλήσεις το 2025
Business

Η Swarovski λάμπει στην ελληνική αγορά - Στο +4% το 2025

Το 2025 αποτέλεσε θετική περίοδο για την Swarovski Hellas, καθώς ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά παρουσίασε αύξηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»
World

Γαλλία: Το δημόσιο χρέος και η απειλή του «φαινομένου χιονοστιβάδας»

Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το δημόσιο χρέος στη Γαλλία

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία
Πετρέλαιο

Δε... βγαίνει το σενάριο με τα βυτιοφόρα - Παραμένει κυρίαρχο το Ορμούζ

Ο CEO της Kuehne+Nagel αναφέρει ότι το κόστος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο ως εμπορευματική οδός

Δημήτρης Σταμούλης
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η AXIA – Alpha Finance – Παραμένουν ελκυστικές
Τράπεζες

ΑΧΙΑ - Alpha: Γιατί οι τράπεζες παραμένουν ελκυστικές

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των ευρωπαϊκών - Τι αναφέρει η AXIA - Alpha Finance

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Πώς η Αίγυπτος έγινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου
Business

Καλογεράκη (Coca-Cola HBC): Η Αίγυπτος «ατμομηχανή» ανάπτυξης

H COO της Coca Cola HBC, Νάγια Καλογεράκη μιλώντας σε ειδική εκδήλωση ανέλυσε πως η εξαγορά του 2022 στην Αίγυπτo μετατράπηκε σε μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μισθοί: Γιατί παραμένουν πίσω από την Ευρώπη
Economy

Το ελληνικό παράδοξο: Η οικονομία τρέχει, οι μισθοί όχι 

Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και μισθούς σε σύγκριση με την Ευρώπη 

Αθανασία Ακρίβου
Υπεράκτια αιολικά: Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου 2,35 GW
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άνοιγμα για επενδύσεις 2,35 GW στα υπεράκτια αιολικά

Πώς κατανέμονται τα 2,35 GW ανά θαλάσσια περιοχή σε Θρακικό Πέλαγος, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Πατραϊκό Κόλπο

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Λιμάνια
Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»
Λιμάνια

Κικίλιας: «Ο 6ος Προβλήτας και η κρουαζιέρα αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη»

Οι ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης για την τοπική οικονομία - Η επίσκεψη Κικίλια

Ραφήνα: Χωρίς πλοία λόγω απεργίας – Κινητοποιήσεις από ναυτεργάτες και κατοίκους
Λιμάνια

Χωρίς πλοία η Ραφήνα λόγω απεργίας - Οι κινητοποιήσεις

Τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία καταγγέλλοντας έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο λιμάνι στη Ραφήνα

Πειραιάς: Αύξηση 2,8% στη διακίνηση containers τον Μάιο
Λιμάνια

Ανεβάζει ταχύτητα ο Πειραιάς - Άνοδος 2,8% στα conteiner

Ενθαρρυντικά σημάδια και προσδοκίες από τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00
Λιμάνια

Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας ναυτών το βράδυ της Παρασκευής

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας

Λάμπρος Καραγεώργος - Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΛΚΕ: Αύξηση 6,3% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και 10,7% σε επιβάτες
Λιμάνια

Ανοδος 6,3% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ.) στο πεντάμηνο (Ιανουαρίου – Μαΐου), 135 κρουαζιερόπλοια έφτασαν στην Κέρκυρα

Λάμπρος Καραγεώργος
ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά
Εταιρική ευθύνη

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Η θάλασσα βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, αλλά και της ταυτότητας του Πειραιά, δήλωσε ο CEO της ΟΛΠ ΑΕ

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Λιμάνια

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Η πτώση του DAX παρέσυρε τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρέσυρε τις ευρωαγορές η πτώση του DAX

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία από την Ευρώπη

ΔΥΠΑ: Nέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι προβλέπεται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ - Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Developement

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε όλους τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον
Πολιτική

Παπασταύρου: Η ενέργεια σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Πολυμελής, δικομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ επισκέφτηκε το ΥΠΕΝ

Ιταλία: Δανεισμός μέσω… παρμεζάνας – Πώς η παλαιότερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας εξασφάλισε ρευστότητα
World

Δάνειο αντί… παρμεζάνας - Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης εταιρειών στην Ιταλία

Χρηματοδότηση για μη εγγεγραμμένα αγαθά, όπως τρόφιμα, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόνταμ μπορούν βάσει νόμου να εξασφαλίζουν εταιρείες στην Ιταλία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά – Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η έκδοση εταιρικών ομολόγων από την Amazon ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX
Markets

Bank of America: Σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της SpaceX

Στα 235 δολάρια η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 45,1%

Τουρισμός: Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ
Τουρισμός

Kοινό πρόγραμμα δράσης υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ

H συνεργασία βασίζεται στην κοινή παραδοχή ότι ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια νέα, πιο απαιτητική φάση

Ασφαλιστικές: Η CFC, υποψήφια για IPO στο Λονδίνο, προσλαμβάνει τον πρώην επικεφαλής της Direct Line
World

Η ασφαλιστική CFC προσλαμβάνει νέο CEO ενόψη IPO στο Λονδίνο

H CFC, επιχείρηση που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, διερευνά στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εισαγωγής στο LSE

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διακοπή του ανοδικού σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διέκοψε το ανοδικό του σερί το Χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, διακόπτοντας το θετικό σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων, χωρίς όμως να χάσει τις κοντινές στηρίξεις του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διανυκτερεύσεις: Tο 31% του ετήσιου αριθμού καταγράφονται Ιούλιο – Αύγουστο – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Οι 60 ημέρες που κρίνουν ολόκληρη την τουριστική σεζόν

Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αντιπροσώπευαν το 31% του συνολικού ετήσιου αριθμού διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Υπό την πίεση των τσιπ
Wall Street

Υπό την πίεση των τσιπ η Wall Street

Η Wall Street εμφανίζει εκ νέου τάσεις απομάκρυνσης από τις εταιρείες που συνδέονται με AI

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη
Green

ΠΟΥ: Προειδοποίηση για νέο «φονικό» καύσωνα στην Ευρώπη – Έκτακτη σύσκεψη

O καύσωνας που έρχεται από τον Ατλαντικό θα πλήξει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες».

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα
World

ΗΠΑ: Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 42,2% σε σχέση με τον Μάιο και ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέο σχέδιο για ασφαλή χρήση της AI και ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας
Τεχνολογία

Η Κομισιόν παρουσιάζει σχέδιο δράσης για AI και κυβερνοασφάλεια

Το σχέδιο δράσης εστιάζει στην ασφαλή χρήση προηγμένων μοντέλων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων AI για την κυβερνοάμυνα

Τραμπ: Η Τουρκία είναι μία σημαντική στρατιωτική δύναμη
Κόσμος

Ο Τραμπ στηρίζει την πώληση F-35 στην Τουρκία

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πώληση F-35

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies