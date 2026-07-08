Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επανέρχονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες στις αγορές

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Με απώλειες κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, καθώς οι νέες επιθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν επιβάρυναν εκ νέου το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τους ηγέτες των κρατών-μελών να αναμένεται να συμμετάσχουν αργότερα σήμερα σε συνεδρίαση εργασίας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,76% στις 641 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,71% στις 10.590 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,98% στις 25.214 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,80% στις 8.368 μονάδες.

Στη Γερμανία η μετοχή της MTU Aero Engines καταγράφει πτώση 2,50%, ενώ στο Παρίσι η Societe Generale χάνει 2,54%. Στο Λονδίνο η International Consolidated Airlines καταγράφει απώλειες 2,09%.

Τόσο το ευρώ όσο και η στερλίνα παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,14209 δολάρια για το ευρώ και στα 1,33637 δολάρια για τη στερλίνα.

Στο μεταξύ, οι τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύονται περισσότερο από 3%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις στο νότιο Ιράν, σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη αντέδρασε λίγο αργότερα, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακάλεσε την προσωρινή άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Αύγουστο, σημειώνει άνοδο 3,51% και διαμορφώνεται στα 72,91 δολάρια το βαρέλι. Το Brent για παράδοση τον Σεπτέμβριο ενισχύεται κατά 3,48%, στα 76,74 δολάρια ανά βαρέλι.