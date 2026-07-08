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Wall Street: Πτώση μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,99% στις 52.402 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,61% στις 7.458 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,37% στις 25.722 μονάδες

Wall Street 08.07.2026, 16:44
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Wall Street: Πτώση μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
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Ισχυρές πιέσεις δέχονται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», στον απόηχο της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και ενίσχυσε την ανησυχία των επενδυτών.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,99% στις 52.402 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,61% στις 7.458 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,37% στις 25.722 μονάδες.

Στην αγορά ενέργειας, το Brent ενισχύεται κατά 5,3%, στα 78,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει άνοδο 5%, διαπραγματευόμενο στα 73,97 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ευνοεί όμως τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου. Η Diamondback Energy σημειώνει κέρδη άνω του 3%, ενώ οι APA Corporation και Occidental Petroleum ενισχύεται περισσότερο από 2,5%. Η Chevron καταγράφει άνοδο άνω του 2% και η Exxon Mobil κερδίζει περίπου 1,5%. Θετικά κινούνταν επίσης οι ConocoPhillips και Marathon Petroleum, με άνοδο σχεδόν 2%.

Αντίθετα, σημαντικές πιέσεις δέχονται οι εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Carnival Corporation υποχωρεί κατά 3,5%, η Norwegian Cruise Line χάνει 3%, ενώ οι United Airlines και Delta Air Lines σημειώνουν απώλειες 3% και σχεδόν 2%, αντίστοιχα.

Τι είπε ο Τραμπ

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στην Τεχεράνη. «Νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω πλέον να ασχολούμαι μαζί τους. Είναι καθάρματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τα αμερικανικά αντίποινα κατά του Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως «σειρά ισχυρών πληγμάτων», μετά τις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιχειρήσεις «απολύτως αναγκαίες», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παραβίασε την εκεχειρία. «Όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, όπως είδαμε με τις επιθέσεις σε πλοία, είναι απολύτως κρίσιμο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν αποφασιστικά», ανέφερε.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου

Την ίδια ώρα, οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου συνεχίζουν να βρίσκονται υπό πίεση. Η Micron Technology υποχωρεί κατά 4%, έχοντας ήδη απομακρυνθεί κατά 25% από το υψηλό 52 εβδομάδων. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) χάνει σχεδόν 2%, παραμένοντας περίπου 13% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά του.

Η ανώτερη αναλύτρια αγορών της Capital.com, Ντανιέλα Χάθορν, σημείωσε ότι οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή ανέτρεψαν το κλίμα εφησυχασμού που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στις αγορές. Όπως επισήμανε, οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει μια σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις υπενθυμίζουν ότι μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απέχει ακόμη σημαντικά.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) του Ιουνίου, τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια.

Η συνεδρίαση ήταν η πρώτη υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, με την Επιτροπή να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

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