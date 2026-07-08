Wall Street: Μεγάλες τράπεζες διερευνούν συμφωνία για να κερδίσουν και άλλο από πληρωμές

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Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street διερευνούν μια εξαγορά που θα μπορούσε να τους επιτρέψει να παρακάμψουν έναν από τους νόμους που μισούν περισσότερο: τα όρια στις χρεώσεις που κερδίζουν στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες.

Όταν η Capital One Financial αγόρασε την Discover Financial με μια συμφωνία 50,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απέκτησε ένα δίκτυο που εξάλειψε την ανάγκη για μεσάζοντα στις συναλλαγές με κάρτες και της επέτρεψε να συναλλάσσεται πιο άμεσα με τους εμπόρους, σημειώνει η Wall Street Journal.

Τώρα, οι μεγάλες τράπεζες παρακολουθούν με φθόνο επειδή η κατοχή ενός δικτύου μπορεί να σημαίνει εξαίρεση από έναν ομοσπονδιακό νόμο που περιορίζει τις χρεώσεις χρεωστικών καρτών. Αυτές οι χρεώσεις συνολικά ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κλάδο, αλλά οι τράπεζες παραπονιούνται εδώ και καιρό ότι το όριο που ορίζει η κυβέρνηση περιορίζει την ικανότητά τους να προσφέρουν στους πελάτες ανταμοιβές χρεωστικών καρτών και άλλες υπηρεσίες.

Μερικές διερευνούν μια μικρή συμφωνία που θα μπορούσε να ανατρέψει τους κανόνες, αν και ανησυχούν για πολιτικές αντιδράσεις αν το επιχειρήσουν.

Μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo και PNC Financial Services Group έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες προκαταρκτικές και δοκιμαστικές συζητήσεις σχετικά με μια συμφωνία για την απόκτηση ενός δικτύου που ανήκει στην εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Fiserv, σύμφωνα με πηγές της Journal.

Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Αρκετές από τις τράπεζες που εξέτασαν το δίκτυο Fiserv έχουν ήδη αποφασίσει ότι θα ήταν απίθανο να προχωρήσουν, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Οι φόβοι αντιδράσεων επηρεάζουν την άποψη κάποιων στη Wall Street

Κάποιοι έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν την ανησυχία τους ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από νομοθέτες, ρυθμιστικές αρχές και εμπόρους.

Οι συνομιλίες, ακόμη και σε προκαταρκτικό στάδιο, είναι ένα ακόμη σημάδι του πόσο πρόθυμες είναι οι τράπεζες να βρουν ένα πλεονέκτημα στις πληρωμές όπου μπορούν. Ο κλάδος αντιμετωπίζει ραγδαίες αλλαγές στον χώρο, που οφείλονται στην υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων και των fintechs υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Ένα άρθρο του νόμου Dodd-Frank του 2010, που ονομάζεται τροποποίηση Durbin, περιορίζει τις χρεώσεις που μπορούν να εισπράττουν οι μεγάλες τράπεζες από τους εμπόρους για συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, εάν αυτές δρομολογούνται μέσω εξωτερικού δικτύου. Ωστόσο, οι τράπεζες θα εξαιρούνται από αυτό το όριο εάν κατέχουν επίσης το δίκτυο, την υποδομή που υποστηρίζει τη συναλλαγή.

Οι λεγόμενες διατραπεζικές χρεώσεις καταβάλλονται από τους εμπόρους όταν οι καταναλωτές ψωνίζουν με τις χρεωστικές τους κάρτες και ως επί το πλείστον εισπράττονται από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν αυτές τις κάρτες. Η τροποποίηση Durbin έδωσε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα την εξουσία να ορίζει ανώτατα όρια για τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με περιουσιακά στοιχεία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο. (Οι χρεώσεις για τη χρήση πιστωτικών καρτών δεν περιορίζονται από τον νόμο, αν και παραμένουν μια άλλη έντονη διαμάχη.)

Το τέλος αποτελεί μέρος μιας μάχης από τότε. Οι τράπεζες έχουν δηλώσει ότι τα έσοδα από τις διατραπεζικές χρεώσεις στο παρελθόν βοηθούσαν στην κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με τους δωρεάν τραπεζικούς λογαριασμούς και τα προγράμματα επιβράβευσης χρεωστικών καρτών, τα οποία έχουν μειωθεί. Η Bank of America απείλησε ακόμη και για λίγο να χρεώνει 5 δολάρια το μήνα για χρεωστικές κάρτες μετά την έναρξη ισχύος του κανόνα.

Οι έμποροι και οι υποστηρικτές του νόμου λένε ότι οι χαμηλότερες διατραπεζικές προμήθειες έχουν μετακυλιστεί στους καταναλωτές και έχουν βοηθήσει στη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα.

Η Fiserv παρέχει χρηματοοικονομική τεχνολογία που συνδέει τη Wall Street με την λιανική δραστηριότητα, την αποκαλούμενη και Main Street. Κατέχει δύο δίκτυα που επεξεργάζονται συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες, τα STAR και Accel. Η εταιρεία βρίσκεται σε αναταραχή, με τη μετοχή της να έχει υποχωρήσει περίπου 70% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.