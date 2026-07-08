Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα στη Μ. Ανατολή και πάλι οι πωλητές

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Ισχυρές είναι οι πιέσεις που δέχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τις γεωπολιτικές ανησυχίες, επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,94% στις 2.517,97 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 25 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,93% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.395,03 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,78% στις 2.836,47 μονάδες.

Επαναφορά του risk off

Μετά από ένα «παράθυρο» ηρεμίας, η γεωπολιτική ένταση επανήλθε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά δύο εβδομάδων και πιέζοντας τις μετοχικές αγορές χαμηλότερα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αγορά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την αύξηση της αβεβαιότητας, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε κινήσεις περιορισμού του ρίσκου παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Αφορμή για τη νέα επιδείνωση του κλίματος αποτέλεσε η ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγματα στο νότιο Ιράν, σε απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε άμεσα με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ η Ουάσιγκτον προχώρησε και στην ανάκληση της προσωρινής άδειας που επέτρεπε τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Η αναζωπύρωση των εντάσεων έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις και στην αγορά ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο άνω του 3%, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό από μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές του κόσμου.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν και τις εργασίες της τελευταίας ημέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου οι ηγέτες των κρατών-μελών αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της ασφάλειας και της γεωπολιτικής σταθερότητας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Coca Cola, Cenergy, Λάμδα και Metlen σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Πειραιώς και Εθνική. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, Optima, Βιοχάλκο, Aegean, ΔΕΗ, ΔΑΑ, Credia Bank, Eurobank, Allwyn, Jumbo, Κύπρου, ΟΤΕ και ΕΛΧΑ.

Στον αντίποδα, σε θετικά εδάφη κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Helleniq Energy, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ, χωρίς όμως καμία να κινείται με κέρδη άνω του 1%, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι Aktor και Alpha Bank.