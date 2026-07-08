 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας και οι ανισότητες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περιορίσει ορισμένες γεωγραφικές ανισότητες

Experts 08.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας και οι ανισότητες
Μιχάλης Κρητικός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα τελευταία χρόνια ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες εκσυγχρονισμού της Ελλάδας. Η ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών δημιούργησαν την εικόνα μιας χώρας που επιχειρεί να αφήσει πίσω της χρόνιες διοικητικές αδυναμίες και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα έγινε πιο ψηφιακή, αλλά αν ο ψηφιακός μετασχηματισμός κατάφερε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της οικονομίας, να μειώσει τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η απάντηση είναι θετική, αλλά όχι χωρίς επιφυλάξεις. Η χώρα πέτυχε σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση του κράτους και των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ψηφιακές υποδομές επέτρεψαν τη συνέχιση κρίσιμων λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και της οικονομικής δραστηριότητας. Ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, εξουσιοδοτήσεις και δεκάδες άλλες υπηρεσίες μείωσαν δραστικά τη γραφειοκρατία και εξοικονόμησαν χρόνο και πόρους για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η βελτίωση αυτή ενίσχυσε σημαντικά την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οι πολίτες είδαν στην πράξη ότι το Δημόσιο μπορεί να λειτουργεί πιο γρήγορα, αποτελεσματικά και με λιγότερη ταλαιπωρία. Η καθημερινή εμπειρία της εξυπηρέτησης από το κινητό ή τον υπολογιστή συνέβαλε στη δημιουργία ενός νέου κλίματος εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες υπηρεσίες. Η τεχνολογία, από σύμβολο γραφειοκρατικής πολυπλοκότητας, μετατράπηκε σταδιακά σε εργαλείο διευκόλυνσης της καθημερινότητας.

Ωστόσο, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης δεν σημαίνει ότι έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι προκλήσεις. Το μεγαλύτερο ίσως ερώτημα αφορά το κατά πόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός κατάφερε να περιορίσει τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόοδος είναι σημαντική, αλλά άνιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Δεκαετίας, μόλις το 52,4% των Ελλήνων ηλικίας 16 έως 74 ετών διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παρότι το ποσοστό αυτό παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που ανέρχεται στο 55,6%. Με απλά λόγια, σχεδόν ένας στους δύο Ελληνες εξακολουθεί να μη διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής στις ηλικιακές ομάδες. Οι νεότεροι πολίτες προσαρμόζονται ευκολότερα στις νέες τεχνολογίες, ενώ πολλοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών. Ετσι, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός διευκολύνει σημαντικά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ταυτόχρονα δημιουργεί τον κίνδυνο ενός νέου ψηφιακού αποκλεισμού για όσους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ή πρόσβαση στην τεχνολογία.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στις περιφερειακές ανισότητες. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, η πρόσβαση σε γρήγορες και αξιόπιστες ψηφιακές υποδομές δεν είναι ίδια σε όλη τη χώρα. Οι μεγάλες πόλεις εμφανίζουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με πολλές νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τέλος του 2024 μόλις το 32,1% των ευρυζωνικών συνδέσεων αφορούσε δίκτυα νέας γενιάς υψηλών ταχυτήτων. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι σημαντικό μέρος πολιτών και επιχειρήσεων εξακολουθεί να μην απολαμβάνει πλήρως τα οφέλη των πιο σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.

Η εικόνα αυτή αποκαλύπτει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περιορίσει ορισμένες γεωγραφικές ανισότητες, καθώς πλέον πολλές υπηρεσίες παρέχονται εξ αποστάσεως, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Η δυνατότητα τηλεργασίας, τηλεϊατρικής ή ψηφιακής εκπαίδευσης παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα των δικτύων και την ψηφιακή ετοιμότητα κάθε περιοχής.

Η διεθνής εμπειρία προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα. Η Εσθονία, που θεωρείται παγκόσμιο πρότυπο ψηφιακής διακυβέρνησης, δεν επένδυσε μόνο στις τεχνολογικές υποδομές αλλά και στη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας και εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. Η επιτυχία της βασίστηκε στη διαφάνεια, στην προστασία των δεδομένων και στην καθολική πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, η Φινλανδία και η Ολλανδία επένδυσαν συστηματικά στις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Στις χώρες αυτές περισσότερο από το 80% του πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τις ελληνικές επιδόσεις. Η εμπειρία τους δείχνει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται παράλληλες πολιτικές εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και περιφερειακής ανάπτυξης ώστε τα οφέλη να διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία.

Για την Ελλάδα το συμπέρασμα είναι σαφές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας. Εχει βελτιώσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα του κράτους περιορίζοντας ως έναν βαθμό τη γραφειοκρατία. Εχει επίσης συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τη δημόσια διοίκηση, καθώς οι πολίτες βιώνουν πλέον απτά οφέλη στην καθημερινότητά τους.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει επιλύσει το πρόβλημα των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Αντίθετα, οι ανισότητες αυτές εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια πραγματικά συμπεριληπτική ψηφιακή μετάβαση. Η επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν θα κριθεί από τον αριθμό των νέων εφαρμογών ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά από το κατά πόσο θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει πίσω.

Η πραγματική επιτυχία θα έρθει όταν η τεχνολογία λειτουργήσει όχι μόνο ως εργαλείο αποτελεσματικότητας, αλλά και ως μηχανισμός κοινωνικής σύγκλισης. Οταν οι κάτοικοι της περιφέρειας, οι ηλικιωμένοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη με τους πολίτες των μεγάλων αστικών κέντρων. Τότε ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα αποτελεί απλώς μια τεχνολογική μεταρρύθμιση, αλλά θα σημαίνει μια ουσιαστική κοινωνική και αναπτυξιακή αλλαγή που θα ενισχύει πραγματικά την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις πολλαπλές προκλήσεις του μέλλοντος, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, περιορίζοντας τον ψηφιακό αποκλεισμό και διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της ανάπτυξης θα φτάνουν σε κάθε πολίτη και κάθε περιοχή της χώρας.

O δρ Μιχάλης Kρητικός είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και επίκουρος καθηγητής σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ντόναλντ Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Κόσμος

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Business

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026
Economy

Άλμα 20,9% για τις ελληνικές εξαγωγές- Ποια προϊόντα ξεχώρισαν
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Κοινωνία

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καύσιμα: Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές μετά τον πόλεμο
Πετρέλαιο

Μύθοι και αλήθειες με τις τιμές στα καύσιμα μετά τον πόλεμο

Πώς κινούνται οι τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα - Ακολουθούν την πορεία του Μπρεντ και του Platts; - Το νέο τοπίο στη διεθνή και ευρωπαϊκή αγορά - Η εποχή μετά το πλαφόν

Χρήστος Κολώνας
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Αναφέρει ότι ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της Commerzbank
World

UniCredit: Ολο και πιο κοντά στην πλήρη εξαγορά της Commerzbank

Με 47,59% στη γερμανική τράπεζα, η UniCredit αποκτά de facto έλεγχο του δεύτερου μεγαλύτερου δανειστή της Γερμανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καταθέσεις: Ποιοι «έβαλαν» 5 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες;
Economy

Ποιοι κατέθεσαν 5 δισ. στις ελληνικές τράπεζες

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποταμίευση των νοικοκυριών, με αυξημένο ιδιωτικό χρέος και πίεση από την ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ακίνητα

Στον «πάγο» και το 2027 δύο φόροι για τα ακίνητα - Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Επτά παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για τη στήριξη των μικρομεσαίων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Experts
Φορολογικές μεταρρυθμίσεις: Προκλήσεις και ευκαιρίες
Experts

Μεταρρυθμίσεις στη φορολογία

Η Ελλάδα, μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, οφείλει να είναι έτοιμη να προωθήσει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Αθηνά Καλύβα
Aνοχύρωτοι στα ακραία φαινόμενα
Απόψεις

Ανοχύρωτοι

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις αλλά και την οικονομική σταθερότητα της χώρας

Νίκος Αυλώνας
Ανθεκτικότητα εκ σχεδιασμού
Experts

Ανθεκτικότητα εκ σχεδιασμού

Η Ευρώπη πρέπει να θεσπίσει την «Ανθεκτικότητα εκ σχεδιασμού» για τις επενδύσεις σε υποδομές – Το κόστος της κλιματικής κρίσης

Γιάννης Μανιάτης
Προεκλογική εκστρατεία υψηλού κινδύνου
Experts

Υψηλός κίνδυνος

Τα κόμματα στην προεκλογική τους εκστρατεία επιδίδονται σε πλειοδοσία παροχών

Μιχάλης Σάλλας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας (Γ μέρος)
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον ΦΜΑ

Απόστολος Αλωνιάτης
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 1]
Experts

Παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ισχύουσες διατάξεις, αιτιολογική έκθεση και διοικητικό πλαίσιο

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Latest News
Ντόναλντ Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»
Κόσμος

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους προανήγγειλε νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία
Ενέργεια

Πυρηνική ενέργεια: Αύξηση κατά 44% την επόμενη δεκαετία

Η Κίνα αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη πυρηνική χώρα στον πλανήτη

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη
Business

Κωτσόβολος: Επεκτείνει το δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη

Με νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos

Ελληνικές εξαγωγές: Άνοδος 20,9% το Μάιο και 13,5% το πεντάμηνο του 2026
Economy

Άλμα 20,9% για τις ελληνικές εξαγωγές- Ποια προϊόντα ξεχώρισαν

Ποια προϊόντα οδήγησαν σε άνοδο τις ελληνικές εξαγωγές - Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια του έτους

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Κοινωνία

Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ - Τα εισοδηματικά κριτήρια

UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Αγορές: Συναγερμός μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι δείχνουν τα ομόλογα
Markets

Συναγερμός στις αγορές: Βουτιά για ομόλογα, μετοχές και χρυσό

Οι δηλώσεις Τραμπ για λήξη της εκεχειρίας με τον Ιράν έστειλαν στο κόκκινο τις αγορές - Ανοδικά το πετρέλαιο και το δολάριο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 9% στο εμπορικό έλλειμμα στο πεντάμηνο
Economy

Μείωση 9% στο εμπορικό έλλειμμα στο πεντάμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Alpha Bank: Ενισχύει τη συνεργασία με UniCredit σε περιφερειακές αγορές
Τράπεζες

UniCredit - Alpha Bank ενισχύουν τη συνεργασία σε περιφερειακές αγορές

Alpha Bank και UniCredit παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για πελάτες που επιχειρούν σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών   

Ψηφιακή κάρτα: Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι νέοι κλάδοι εντάχθηκαν στην ψηφιακή κάρτα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ακίνητα: Οι φθηνές και ακριβές περιοχές στην Αττική [πίνακες]
Ακίνητα

Η monopoly των ακινήτων - Φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινούνται οι τιμές στα ακίνητα το δεύτερο τρίμηνο του 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Apple: Συμφωνία 30 δισ. δολαρίων με την Broadcom
Τεχνολογία

Apple: Βάζει πάνω από 30 δισ. στα αμερικανικά μικροτσιπ

Η συμφωνία της Apple αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή περισσότερων από 15 δισεκατομμυρίων μικροτσίπ κατασκευασμένων στις ΗΠΑ - Τι είπε ο απερχόμενος CEO Τιμ Κουκ

METLEN: Πώς ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση – Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009
Business

METLEN: Πώς ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση – Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Η METLEN γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΟΕΕ για φορολογικές δηλώσεις: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση

Η επιστολή του ΟΕΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΥΠΑΑΤ: 80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα μέσω Δήμων
AGRO

80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα μέσω Δήμων

Στην προδημοσίευση της πρόσκλησης για τα «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», προχώρησε το ΥπΑΑΤ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030
Economy

Θεοδωρικάκος: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για 930 επενδυτικά σχέδια άνω των 3 δισ. ευρώ και 91 στρατηγικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, μιλώντας στο συνέδριο του Economist

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies