Όμιλος Ξένου: Δύο νέα 5άστερα στη Ζάκυνθο

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Με δύο νέες προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών για ανέγερση ξενοδοχείων 5 αστέρων στην περιοχή «Ψαρού», στο Μικρό Γερακαρίο της Ζακύνθου, ο όμιλος Ξένου ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του στον τουριστικό χάρτη του νησιού. Οι δύο πράξεις εκδόθηκαν από την ΥΔΟΜ Ζακύνθου στις 7 Ιουλίου 2026 και ισχύουν έως τις 7 Ιουλίου 2028, με κύριο του έργου την Ι. Ξένος ΑΞΤΕ, υπό την ιδιότητα του μισθωτή.

Το πρώτο έργο αφορά ξενοδοχείο σε οικόπεδο 2.968,38 τ.μ., με δόμηση 1.093,06 τ.μ., κάλυψη 941,82 τ.μ., δύο ορόφους και μέγιστο ύψος 6,8 μέτρα. Το δεύτερο προβλέπεται σε οικόπεδο 2.780,78 τ.μ., με δόμηση 1.406,79 τ.μ., κάλυψη 1.212,96 τ.μ., επίσης δύο ορόφους και μέγιστο ύψος 6,5 μέτρα.

Η νέα κίνηση έρχεται σε συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας του Xenos Group Hotels, που εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος της Ζακύνθου, με δυναμικότητα περίπου 3.000 κλινών και χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μονάδες από value hotels έως luxury resorts, όπως τα Olea All Suite Hotel, Zante Maris Suites, TUI Blue Caravel και TUI Blue Zante Maris.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών του ομίλου που περιλαμβάνει δέκα ξενοδοχεία, αυξήθηκε οριακά στα 40,5 εκατ. ευρώ, από 39,29 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 3,09%. Η δραστηριότητα αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες και το υδάτινο πάρκο που διαθέτει ο όμιλος στη Ζάκυνθο. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους παροχής υπηρεσιών, των εξόδων διοίκησης και διάθεσης περιόρισε την κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 6,76 εκατ. ευρώ, έναντι 7,67 εκατ. ευρώ το 2023.

Παρά τη μείωση των αποτελεσμάτων κατά 11,94%, ο όμιλος συνεχίζει επεκτάσεις, ανακαινίσεις και επενδύσεις σε ακίνητα. Τα διαθέσιμά του στο τέλος του 2024 ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε σε 41,64 εκατ. ευρώ, από 45,82 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Παρά την πίεση στο κόστος, ο όμιλος, παραμένει σε τροχιά επενδύσεων, ποντάροντας στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Ζακύνθου.

Ζάκυνθος: Πάνω από το 50% των κλινών σε μονάδες 4 και 5 αστέρων

Η Ζάκυνθος εμφανίζει την εικόνα ενός ώριμου αλλά και ταυτόχρονα αναβαθμιζόμενου τουριστικού προορισμού καθώς το νησί διαθέτει συνολικά 339 ξενοδοχειακές μονάδες, με 19.510 δωμάτια και 39.625 κλίνες, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη βαρύτητα του τουρισμού στην τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή ανά κατηγορία. Οι μονάδες 5 αστέρων ανέρχονται σε 37, με 3.966 δωμάτια και 8.348 κλίνες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 21% του συνόλου των κλινών. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η παρουσία των ξενοδοχείων 4 αστέρων, τα οποία αριθμούν 84 μονάδες, με 5.943 δωμάτια και 11.941 κλίνες.

Συνολικά, οι δύο υψηλότερες κατηγορίες, 4 και 5 αστέρων, συγκεντρώνουν 20.289 κλίνες, δηλαδή πάνω από το 51% της συνολικής ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η Ζάκυνθος ενισχύει σταδιακά τη θέση της στην αγορά υψηλότερης ποιότητας φιλοξενίας.