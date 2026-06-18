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UniCredit: Το παρασκήνιο της αποεπένδυσης από τη Ρωσία

Η εμπλοκή του αδελφού του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit αποκαλύπτει το παρασκήνιο της προσπάθειας της ιταλικής τράπεζας να αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά

Business 18.06.2026, 21:05
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UniCredit: Το παρασκήνιο της αποεπένδυσης από τη Ρωσία
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Η έξοδος μιας μεγάλης δυτικής τράπεζας από τη Ρωσία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συναλλαγή.

Απαιτεί πολιτικές ισορροπίες, πολύπλοκες διαπραγματεύσεις και πρόσωπα που γνωρίζουν σε βάθος τη ρωσική αγορά.

Στην περίπτωση της ιταλικής τράπεζας UniCredit, καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε ο Ρικάρντο Ορσέλ, αδελφός του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ.

Ο ρόλος του Ρικάρντο Ορσέλ στην αποεπένδυση της UniCredit από την Ρωσία

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο Ρικάρντο Ορσέλ ανέλαβε καθήκοντα ανεξάρτητου συμβούλου της UniCredit, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση των δραστηριοτήτων της τράπεζας στη Ρωσία.

Η UniCredit επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος υπέβαλε πρόταση για τη διαχείριση της αποχώρησης από τη ρωσική αγορά και στη συνέχεια ορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο ως ανεξάρτητος σύμβουλος για την υλοποίηση της διαδικασίας.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα αποτέλεσε το επιτυχές αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας.

Ο ίδιος ο Ρικάρντο Ορσέλ δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Η εμπειρία που αποδείχθηκε πολύτιμη

Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Ο Ρικάρντο Ορσέλ υπήρξε για χρόνια αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της VTB, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, ενώ είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της επενδυτικής θυγατρικής VTB Capital.

Εθεωρείτο ένας από τους πλέον γνωστούς δυτικούς τραπεζίτες στη Μόσχα, αποκτώντας βαθιά γνώση του τραπεζικού συστήματος και των επιχειρηματικών δικτύων της χώρας.

Αποχώρησε από τη Ρωσία το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και στη συνέχεια εργάστηκε στην εταιρεία εξόρυξης χρυσού Polymetal International και στον αγροτικό όμιλο Quanton Commodities.

Οι κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων

Η συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της UniCredit εγείρει εύλογα ερωτήματα περί πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Bocconi, Στέφανο Γκάτι, η ιταλική νομοθεσία και οι κανόνες της Τράπεζας της Ιταλίας προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις.

Οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων εξετάζεται από ειδική επιτροπή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, το διοικητικό συμβούλιο, τους νόμιμους ελεγκτές και βρίσκεται υπό την εποπτεία των ρυθμιστικών αρχών.

Η πίεση για αποχώρηση από τη Ρωσία

Η UniCredit συγκαταλεγόταν επί χρόνια μεταξύ των μεγαλύτερων δυτικών τραπεζών που συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία ακόμη και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες πιέσεις από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι οποίες ζητούσαν τη σταδιακή αποχώρηση των τραπεζών από τη χώρα.

Τον Μάιο η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε μη δεσμευτική συμφωνία για την πώληση σημαντικού μέρους των ρωσικών δραστηριοτήτων της σε ιδιώτη επενδυτή με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διατηρώντας μόνο τις υπηρεσίες πληρωμών στη ρωσική αγορά.

Δύσκολη διαδικασία και γεωπολιτικά εμπόδια

Παρά τη συμφωνία, η ολοκλήρωση της συναλλαγής παραμένει σύνθετη. Η Ρωσία έχει αυστηροποιήσει σημαντικά το πλαίσιο εξόδου των δυτικών επιχειρήσεων μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων, απαιτώντας μεγάλες εκπτώσεις στις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και ειδικές εγκρίσεις από τις αρχές.

Η συμφωνία της UniCredit θα χρειαστεί τόσο ένα προεδρικό διάταγμα όσο και την έγκριση από τη ρωσική κεντρική τράπεζα. Παράλληλα, το Ντουμπάι έχει εξελιχθεί σε βασικό επιχειρηματικό κόμβο για τις συναλλαγές με τη Ρωσία, καθώς τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως η Βιέννη, έχουν περιορίσει σημαντικά τις σχετικές δραστηριότητες μετά τις δυτικές κυρώσεις.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι δυτικοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι στην προσπάθειά τους να αποχωρήσουν από τη ρωσική αγορά, ακόμη και τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

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