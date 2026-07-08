Ρούτε: «Απολύτως απαραίτητη» η νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

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Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Όταν υπάρχει εκεχειρία και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, πιστεύω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν με σθένος», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως προχώρησαν έτσι σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση του μνημονίου Κατανόησης.

Στον αέρα οι συνομιλίες

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι πολυήμερες επικήδειες τελετές για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στις πρώτες στιγμές του πολέμου.

Οι συνομιλίες για μια τελική συμφωνία αναμενόταν να ξεκινήσουν μετά την ταφή του και να επικεντρωθούν στα δυσκολότερα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ο περιορισμός του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ωστόσο, ο νέος κύκλος επιθέσεων θέτει υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού τελείωσε», προσθέτοντας: «Δεν υποχωρούμε».