Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά, για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ΄ εφαρμογή του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις» ξεκαθάρισε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, θέτοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων «οι οποίοι αγωνιούσαν για το αν θα χρειαστεί να πληρώσουν αναδρομικά», όπως ανέφερε η ίδια.

Κεραμέως: Διορθώνεται μία δεκαετής αδικία

Παράλληλα, η κα Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, θα λαμβάνουν εφεξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. «’Εχουμε περιπτώσεις παιδιών, που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς, τραγικές περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν τα παιδιά αυτά παίρνουν ό,τι παίρνουν από την ανταποδοτική σύνταξη των γονέων τους. Και έπαιρναν μέχρι σήμερα και 50% μίας εθνικής. Αυτό διπλασιάζεται, θα παίρνουν εφεξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις» επεσήμανε η υπουργός.

Είπε επίσης ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διορθώνεται μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών η οποία είχε επέλθει με τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, βάσει του οποίου οι συντάξεις κύριας μειώνονταν μετά την τριετία από το 70% στο 35%.

Ανέφερε, δε, ότι η προωθούμενη ρύθμιση για επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% της αρχικής σύνταξης κατέστη δυνατή καθώς δημιουργήθηκε ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος και με αφορμή αυτόν, δόθηκε η δυνατότητα να διορθωθεί μία δεκαετής αδικία. «Η ρύθμιση που κάναμε λοιπόν, πρέπει να το τονίσω, δεν ανοίγουμε απλά και βγάζουμε λεφτά και πληρώνουμε, δεν είναι έτσι. Πρώτα βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο και το τονίζω αυτό, γιατί έτσι πορεύεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρώτα ασκούμε την πολιτική, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο εν προκειμένω μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ήδη το πρώτο τετράμηνο του 2026, μισό δισεκατομμύριο ευρώ πάνω από τους στόχους».

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Διευκρίνισε δε, ότι ο δημοσιονομικός αυτός χώρος εξασφαλίστηκε εξαιτίας της υπεραπόδοσης του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας η οποία εισέφερε μισό δισεκατομμύριο ευρώ περίπου πάνω από τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, καθώς πέτυχε τη δήλωση περισσότερων υπερωριών.

«Άρα ένα και πιο βασικό, αμείβεται εργαζόμενος για την πραγματική δουλειά που κάνει, για τις πραγματικές ώρες τις οποίες δουλεύει, ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός, αλλά ενισχύονται και τις ασφαλιστικά ταμεία και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε να επιστρέψουμε μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στην κοινωνία και να διορθώσουμε κοινωνικές αδικίες». Ανακοίνωσε επίσης ότι «όλο αυτό είναι ένα πακέτο ρυθμίσεων, το οποίο έρχεται εντός του Ιουλίου» στο Κοινοβούλιο.

Τέλος, αναφερόμενη στα εργασιακά, η υπουργός παρέθεσε τα στοιχεία των ροών απασχόλησης για το πρώτο πεντάμηνο του 2026, που λαμβάνει υπόψη και τα πρώτα δείγματα του τουρισμού, όπως διευκρίνισε, τα οποία καταδεικνύουν ρεκόρ 25ετίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με 330.000 νέες θέσεις.

«Όλα αυτά συνθέτουν μία εικόνα η οποία τι δείχνει; Χωρίς να είναι όλα ρόδινα και ιδανικά, το τονίζω. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και για αυτό αγωνιζόμαστε για να βελτιώνουμε την καθημερινότητα κάθε μέρα αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η αγορά εργασίας είναι στα καλύτερα επίπεδα που έχει υπάρξει τα τελευταία 17-18 χρόνια».