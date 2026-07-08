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Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ακίνητα 08.07.2026, 07:00
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Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Νέα ανάσα στα ακίνητα πρόκειται να δώσει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για το 2027.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων και ο φόρος υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις.

Οι αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της κατάρτισης του πακέτου των φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Τα ακίνητα και οι φόροι

Ειδικότερα ο σχεδιασμός προβλέπει:

Αναστολή ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα: Η διατήρηση του μέτρου και το 2027 θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς μειώνει σημαντικά το τελικό κόστος απόκτησης κατοικίας. Χάρη στην αναστολή του ΦΠΑ, οι αγοραστές νεόδμητων ακινήτων επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Για παράδειγμα, για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος αξίας 200.000 ευρώ, η επιβολή ΦΠΑ 24% θα αύξανε το κόστος κατά 48.000 ευρώ, ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000 ευρώ. Με το ισχύον καθεστώς, η φορολογική επιβάρυνση περιορίζεται σε 6.000 ευρώ από τον φόρο μεταβίβασης, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται στις 206.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2006 με συντελεστή 19%, ενώ από την επιβολή του εξαιρέθηκε η πρώτη κατοικία.

Στα χρόνια των μνημονίων ο συντελεστής αυξήθηκε στο 24%, παραμένοντας σε ισχύ για 13 χρόνια και προκαλώντας, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, σημαντικές στρεβλώσεις στην κτηματαγορά.

Το 2019 αποφασίστηκε η τριετής αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και στη συνέχεια δίνονται συνεχείς παρατάσεις, με την ισχύ της τελευταίας να εκπνέει στο τέλος του 2026.

Η αναστολή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα μειώνει σημαντικά το κόστος απόκτησης κατοικίας

Η αναστολή αφορά οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα έργα κατασκευαστικών εταιρειών είτε για ακίνητα που ανεγέρθηκαν με το σύστημα της αντιπαροχής.

Προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ είναι ο κατασκευαστής να έχει υποβάλει ή να υποβάλει σχετική αίτηση αναστολής στην ΑΑΔΕ. Η αναστολή εφαρμόζεται υποχρεωτικά στο σύνολο των αδιάθετων ακινήτων που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες.

Απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων: Η διατήρηση της αναστολής του φόρου υπεραξίας αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του σχεδιασμού για το 2027.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο οριστικής κατάργησής του, καθώς πρόκειται για έναν φόρο που, αν και θεσμοθετήθηκε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.

Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός ακινήτου, δηλαδή στο κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβασή του.

Για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αποκτηθεί έναντι 120.000 ευρώ και στη συνέχεια πωληθεί έναντι 180.000 ευρώ, η υπεραξία των 60.000 ευρώ θα φορολογούνταν με συντελεστή 15%, με αποτέλεσμα να προκύπτει φορολογική επιβάρυνση 9.000 ευρώ.

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