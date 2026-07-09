Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση

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Μετά κόπων κατάφερε να κρατήσει το θετικό του πρόσημο το χρηματιστήριο Αθηνών, σήμερα, με την αντίδραση που επιχειρήθηκε στις αρχές της συνεδρίασης να αποδεικνύεται αδύναμη, δίχως να δίνει το μήνυμα ότι έκλεισε η παρένθεση της διόρθωσης που προηγήθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,18% στις 2.492,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.488,39 μονάδων (+0,03%) και 2.508,78 μονάδων (+0,85%). Ο τζίρος ανήλθε στα 260,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 38,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,5 εκατ. τεμάχια αξίας 45,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,26% στις 6.330,75 μονάδες, ενώ στο -0,01% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.145,81 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,58% στις 2.842,58 μονάδες.

Συγκρατημένα ανοδικά

Με συγκρατημένες και επιλεκτικές κινήσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς πολλά χαρτοφυλάκια απέφυγαν τις επιθετικές κινήσεις εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις στην περιοχή εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις διεθνείς αγορές, διατηρώντας τους επενδυτές σε στάση αναμονής, ενώ ο τζίρος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Η αγορά επιχείρησε να αντιδράσει σήμερα μετά τις πρόσφατες πιέσεις, ωστόσο η ανοδική κίνηση ήταν περιορισμένη τόσο ως προς το εύρος των κερδών όσο και ως προς τη συμμετοχή των μετοχών. Παράλληλα, η πορεία του πετρελαίου συνέχισε να λειτουργεί ως βασικός δείκτης του επενδυτικού κλίματος, με το Brent να διαμορφώνεται στα 78,29 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν τον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Σε τεχνικό επίπεδο, η εικόνα της αγοράς παραμένει ελεγχόμενη, καθώς ο Γενικός Δείκτης έχει περάσει με επιτυχία το πρώτο τεστ του με την κρίσιμη ζώνη στήριξης των 2.484-2.478 μονάδων. Το επόμενο ζητούμενο για τους long είναι η επαναφορά του δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, με την περιοχή των 2.520 μονάδων να αποτελεί την επόμενη σημαντική τεχνική αντίσταση.

Στο μεταξύ, η Optima, στην τελευταία στρατηγική της ανάλυση για την ελληνική οικονομία και το Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμά ότι η αγορά εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αν και απαιτεί πλέον πιο επιλεκτικές τοποθετήσεις. Όπως επισημαίνει, οι προοπτικές παραμένουν θετικές, χάρη στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση του επενδυτικού προφίλ της χώρας και τη συνεχιζόμενη εισροή ξένων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την Optima, η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης και το 2026, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει ανάπτυξη 1,8%, έναντι 1,1% για τον μέσο όρο της Ε.Ε. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξέλιξη που ενισχύει το μακροοικονομικό αφήγημα της χώρας.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί επίσης θετική στάση για την ελληνική αγορά μετοχών, επισημαίνοντας ότι η ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών στηρίχθηκε στην ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων, στις σημαντικές εταιρικές συναλλαγές, στις νέες εισαγωγές και στη διαρκή κινητικότητα στις κεφαλαιαγορές. Παρά τη βραχυπρόθεσμη επιφυλακτικότητα, εκτιμά ότι οι παράγοντες αυτοί εξακολουθούν να στηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη επενδυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil σημείωσε άλμα 4,11%, με την ΕΥΔΑΠ να ενισχύεται κατά 3,81%. Άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε Κύπρου, Optima Bank και Εθνική και άνω του 1% σε Helleniq Energy, Aegean, Eurobank και Πειραιώς. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Alpha Bank, Credia Bank, Metlen και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ και Allwyn έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το 2%, ενώ εκείνες των Βιοχάλκο, Coca Cola, Cenergy, Aktor, Jumbo, Τιτάν και ΔΕΗ ξεπέρασαν το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ και Λάμδα.