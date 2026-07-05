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AKTOR: Το deal με MOH ξεκλειδώνει έργα στην κυκλική οικονομία

Ο Όμιλος AKTOR αν κλείσει το deal με Motor Oil για Ηλέκτωρ και Thalis θα διεκδικήσει έργα απορριμμάτων και διαχείρισης υδάτων

Business 05.07.2026, 22:26
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AKTOR: Το deal με MOH ξεκλειδώνει έργα στην κυκλική οικονομία
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Θέση στη νέα γενιά έργων που πρόκειται να δημοπρατηθούν και αφορούν στους κρίσιμους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της κυκλικής οικονομίας και του νερού επιδιώκει να χτίσει ο Όμιλος AKTOR.

Η υπό διαπραγμάτευση εξαγορά του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία

Σύμφωνα με πηγές, η υποβολή επενδυτικής πρότασης προς τηMotor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των θυγατρικών της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS και η έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης, φανερώνει την απόφαση της διοίκησης και των μετόχων της AKTOR για τη διεκδίκηση των προαναφερόμενων έργων.

Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να επιβεβαιώσει τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, διεύρυνση των πηγών εσόδων και δημιουργία επαναλαμβανόμενων EBITDA, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του επενδυτικού προγράμματος των 3 δισ. και της ταυτόχρονης υλοποίησης ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ και της έκδοσης ενός ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ

Τα έργα και ο στρατηγικός στόχος του AKTOR

Την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα αναμένεται να προωθηθούν περιβαλλοντικά έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου 1 δισ. ευρώ αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων και 1,5 δισ. ευρώ σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (Waste-to-Energy), στο πλαίσιο της σύγκλισης της χώρας μας με τον ευρωπαϊκό στόχο για δραστική μείωση της ταφής αστικών απορριμμάτων σε 10% (από 82% σήμερα). Μάλιστα, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικοί διαγωνισμοί ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων σε Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα, στους οποίους ο Όμιλος συμμετέχει, ενώ το δημόσιο ωριμάζει μεγάλο ακόμη αριθμό παρόμοιων επικείμενων διαγωνισμών.

Ο Όμιλος AKTOR, σχολιάζουν οι ίδιες πηγές στοχεύει στρατηγικά στη σημαντική διεύρυνση του αποτυπώματός του στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, στον κύκλο του νερού, το ελληνικό δημόσιο έχει αναγνωρίσει επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές και έργα που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, με έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ενώ εκτιμάται ότι αυτές θα ενταθούν μακροπρόθεσμα λόγω της λειψυδρίας, της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του τουρισμού, που δοκιμάζουν με τη σειρά τους την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Ποιες είναι η ΗΛΕΚΤΩΡ και η THALIS

Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση αποβλήτων και στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα (Waste-to-Energy), λειτουργώντας σήμερα επτά μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, δύο μονάδες διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο συνολικής ισχύος άνω των 33 MW. Παράλληλα, είναι παρούσα σε έργα και διαγωνισμούς μεγάλων περιβαλλοντικών υποδομών.

Την ΗΛΕΚΤΩΡ συμπληρώνει η THALIS, καθώς διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην κυκλική οικονομία, στην αποκατάσταση και διαχείριση ρυπασμένων εδαφών και στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, διαθέτοντας σημαντική παρουσία σε μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη. Επιπρόσθετα, έχει εισέλθει στους τομείς ψηφιοποίησηςπεριβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων».

Η διαφοροποίηση των εσόδων για AKTOR

Η υπό διαπραγμάτευση εξαγορά του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διαφοροποίηση των εσόδων, με το μεγαλύτερο μερίδιο του EBITDA να προέρχεται από έργα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης, το LNG και την Ενέργεια. Άλλωστε, περί το 80% των δρομολογούμενων επενδύσεων του Ομίλου AKTOR θα κατευθυνθεί στους συγκεκριμένους τομείς, καθώς χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμες συμβάσεις, μεγαλύτερη προβλεψιμότηταεσόδων και σταθερές ταμειακές ροές.

Το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Οι επενδύσεις του Ομίλου θα χρηματοδοτηθούν από τις ροές των δραστηριοτήτων του, την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ (την οποία έχει δεσμευθεί να καλύψει πλήρως η UBS ως underwriter) και την επικείμενη ΑΜΚ ύψους 650 εκατ.ευρώ στο πλαίσιο του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος στην ιστορία του.

Μάλιστα, κορυφαίοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως οι Bank of America, Goldman Sachs και UBS, έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ως underwriters την ΑΜΚ, η οποία στοχεύει πρωτίστως σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (80% εξωτερικό, 20% Ελλάδα).

Ο Όμιλος AKTOR έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο να επιτύχει έσοδα 2,3 δισ. – 2,8 δισ. ευρλων και EBITDA 375 εκατ. – 425 εκατ. ευρώ, και μακροπρόθεσμα 4,5 δισ. – 5 δισ. ευρώ και EBITDA 600 εκατ. – 700 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

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