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Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 09.07.2026, 07:00
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Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Σε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις προσανατολίζονται το οικονομικό επιτελείο μετά τις έντονες πιέσεις που δέχεται από λογιστές, φοροτεχνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φορολογική διοίκηση βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα αν θα διατηρήσει ως καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου ή αν θα δώσει λίγες επιπλέον ημέρες ώστε να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα οι εκκρεμείς δηλώσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 6,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις

Το αίτημα για παράταση έχει ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι λογιστές υποστηρίζουν ότι οι τεχνικές δυσλειτουργίες δεν τους επιτρέπουν να ολοκληρώσουν έγκαιρα το έργο τους.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι οι τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές χρειάζονται ακόμη και 48 ώρες για να εμφανιστούν στο myDATA και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, γεγονός που καθυστερεί την οριστικοποίηση των δηλώσεων.

Δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σημειώματα για το clawback και το rebate του φορολογικού έτους 2025, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις του χώρου της υγείας να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Πρόβλημα δημιουργεί και η αναβάθμιση της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η άμεση έκδοση των βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεων.

Ακόμη και αν αποφασιστεί η μετάθεση της προθεσμίας, δεν αναμένεται να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 6,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 87% του συνολικού αριθμού που αναμένεται να κατατεθεί φέτος.

Από τις δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί, το 34,46% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο να φτάνει περίπου τα 3,95 δισ. ευρώ και τη μέση επιβάρυνση να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ.

Σχεδόν το 30% των φορολογουμένων λαμβάνει επιστροφή φόρου, με μέσο ποσό περίπου 310 ευρώ, ενώ περισσότερες από μία στις τρεις δηλώσεις είναι μηδενικές.

φορολογικές δηλώσεις

Τι αλλάζει αν δοθεί παράταση

Ακόμη και αν αποφασιστεί η μετάθεση της προθεσμίας, δεν αναμένεται να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου, είτε ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται την προβλεπόμενη έκπτωση, η οποία εκτιμάται ότι θα ισχύσει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσα στη νέα προθεσμία, εφόσον αυτή ανακοινωθεί.

Η παράταση θα επεκτείνει και το χρονικό περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, δίνοντας στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις χωρίς πρόστιμο. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής, θα πραγματοποιείται νέα εκκαθάριση και ο φόρος θα επαναπροσδιορίζεται με βάση τα οριστικά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, οι επιστροφές φόρου συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες, η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις προηγείται ο αυτόματος συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

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