 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(19) "Automotive Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(10) "Automotive"
}

Neptune Pireas: Η πρώτη προσέγγιση του νεότευκτου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune

Ποντοπόρος 09.07.2026, 14:58
Σχολιάστε
Neptune Pireas: Η πρώτη προσέγγιση του νεότευκτου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στον Πειραιά «έπιασε» το Neptune Pireas σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για το νεότευκτο πλοίο και μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Όμιλο, στο λιμάνι-τοπόσημο αφετηρίας της Neptune πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune, το οποίο έχει πλέον διευρυνθεί και περιλαμβάνει έξι νέας γενιάς πλοία μεταφοράς οχημάτων

Μετά την παραλαβή του στην Κίνα και την πρώτη ευρωπαϊκή προσέγγισή του στο NLS Port-La-Nouvelle του Ομίλου Neptune, στη Νότια Γαλλία, το Neptune Pireas κατέπλευσε στο λιμάνι που ενέπνευσε το όνομά του.

«Η στιγμή αυτή συνδέει συμβολικά την ιστορία του Ομίλου με το όραμά του για το μέλλον, αποτυπώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή του στην καινοτομία, την επιχειρησιακή αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των logistics μεταφοράς οχημάτων», αναφέρει ο όμιλος Neptune σε σχετική ανακοίνωσή του.

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune, το οποίο έχει πλέον διευρυνθεί και περιλαμβάνει έξι νέας γενιάς πλοία μεταφοράς οχημάτων (Pure Car and Truck Carriers – PCTCs). Το πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση του Ομίλου στον εκσυγχρονισμό του στόλου, στις λύσεις μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών και στο μέλλον των logistics μεταφοράς οχημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών automotive logistics του Ομίλου.

Η Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Μελίνα Τραυλού, δήλωσε: «Το Neptune Pireas, το πρώτο από τα έξι πλοία του διευρυμένου πλέον Genesis Project, αποτελεί φόρο τιμής στο σπίτι μας, τον Πειραιά. Παράλληλα, το καλωσόρισμα του Neptune Pireas, στο ιστορικό μας λιμάνι, από την οικογένεια της Neptune, αποτυπώνει τις αξίες που μας καθοδηγούν εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια , όπου οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη του Ομίλου μας.»

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στον Πειραιά, το Neptune Pireas θα συνεχίσει το ταξίδι του, ενισχύοντας το εκτεταμένο δίκτυο short-sea υπηρεσιών της Neptune Lines και συμβάλλοντας στην υλοποίηση του οράματος του Ομίλου Neptune για ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό και βιώσιμο οικοσύστημα automotive logistics.

default

Ο Όμιλος Neptune

Ο Όμιλος Neptune αποτελεί ηγέτη στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και των logistics, προσφέροντας βιώσιμες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις στη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, στη μεταφορά ξηρού φορτίου και στις χερσαίες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στον Όμιλο ανήκουν οι εταιρείες Neptune Lines, Neptune Shipping Agencies, Neptune Dry Management, Neptune Land Services και FERST Logistics, καθεμία με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της. Από τις θαλάσσιες μεταφορές έως τις χερσαίες δραστηριότητες, ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες, “end-to-end” λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των συνεργατών του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ανάπτυξης, ο Όμιλος δημιουργεί το NLS Port-La-Nouvelle, το πρώτο του car terminal στη νότια Γαλλία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Neptune Lines, μέλος του Ομίλου Neptune, είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics για τη θαλάσσια μεταφορά οχημάτων, εξυπηρετώντας κατασκευαστές και μεταφορείς αυτοκινήτων και βαρέων φορτίων.

Δραστηριοποιούμενη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μαύρη Θάλασσα και την Λατινική Αμερική, η Neptune Lines ξεχωρίζει στον τομέα του short-sea shipping, συνδέοντας λιμένες μέσω αποδοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Alpha Bank: Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με φωνητικό βοηθό της ElevenLabs
Τράπεζες

Φωνητική εξυπηρέτηση με AI από την Alpha Bank και την ElevenLabs
AKTOR: Συμφωνία με τη Motor Oil για το 50% του FSRU «Διώρυγα GAS»
Business

Έδωσαν τα χέρια AKTOR - Motor Oil για το FSRU της Κορίνθου
ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ
EEA: Ζητά παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Economy

Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ζητά το ΕΕΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση στο ΧΑ
ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»
Academia

ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικό: Πότε ανοίγουν Riviera Galleria και Ellinikon Mall – Πότε μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Business

Ελληνικό: Τα 1,7 δισ., οι πρώτοι κάτοικοι και το στοίχημα των malls

Η διοίκηση της Lamda Development μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στην πορεία των έργων στο Ελληνικό - Τα έσοδα από τις κατοικίες, το CAPEX και ο ΦΠΑ

Γιώργος Μανέττας
Fitch: Ανάπτυξη, δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Fitch: Δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες

H Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025
Markets

Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει η Optima για το β' 6μηνο του 2025

Από την ορμή στην επιλεκτικότητα το Χρηματιστήριο Αθηνών στο β΄ εξάμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φοιτητική στέγη: Πού είναι τα ακριβότερα ενοίκια γύρω από τα πανεπιστήμια
Ακίνητα

Ο νέος χάρτης με τα φοιτητικά ενοίκια [γραφήματα]

Τι δείχνει νέα έρευνα της ReDataset για τη φοιτητική στέγη και τα ενοίκια που ζητούνται σε 8 περιοχές με μεγάλα πανεπιστήμια – Πού υπάρχει αύξηση και που παρατηρείται στασιμότητα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή
Ακτοπλοΐα

Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Neptune Pireas: Η πρώτη προσέγγιση του νεότευκτου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά
Ποντοπόρος

Στον Πειραιά «έπιασε» το Neptune Pireas - Ορόσημο για τον όμιλο

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ετοιμάζεται για διόδια – Τι ισχύει σε άλλα περάσματα
Ποντοπόρος

Στενά του Ορμούζ: Τι ισχύει σε άλλα περάσματα

Το Ιράν προτίθεται να επιβάλει τέλη στα Στενά του Ορμούζ για τα διερχόμενα πλοία - Τι συμβαίνει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις ανά τον πλανήτη

Μελίνα Ζιάγκου
Seanergy Maritime: Επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του ομολογιακού
Business

Υπερκάλυψη 2,03 φορές για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Η δημόσια προσφορά της Seanergy Maritime ολοκληρώθηκε με άντληση 100 εκατ. ευρώ και κατανομή κατά 92% σε ιδιώτες επενδυτές - Η ζήτηση έφτασε τα 202,8 εκατ. ευρώ

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής
Λιμάνια

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής

Τα λιμενικά έργα στα νησιά πρέπει να σχεδιάζονται με σωστή μελέτη και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε τόπου, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο
Ναυτιλία

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο

Στο 30o Annual Government Roundtable του Economist στο Λαγονήσι, οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Αγγελική Φράγκου, δύο από τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές, περιέγραψαν έναν κλάδο που λειτουργεί πλέον σε καθεστώς μόνιμης κρίσης — και που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική αξία για κράτη, οικονομίες και επιχειρήσεις

Ναυτιλία: Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο
Ναυτιλία

Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν να «χτίζουν» στόλο για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δεξαμενόπλοια, αλλά και στα containerships και στα bulk carriers

Λάμπρος Καραγεώργος
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Alpha Bank: Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με φωνητικό βοηθό της ElevenLabs
Τράπεζες

Φωνητική εξυπηρέτηση με AI από την Alpha Bank και την ElevenLabs

Η Alpha Bank γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα που αξιοποιεί σε ευρεία κλίμακα την τεχνολογία της ElevenLabs στην εξυπηρέτηση πελατών

AKTOR: Συμφωνία με τη Motor Oil για το 50% του FSRU «Διώρυγα GAS»
Business

Έδωσαν τα χέρια AKTOR - Motor Oil για το FSRU της Κορίνθου

Ο Όμιλος AKTOR υπέγραψε με τη Motor Oil πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση του 50% του FSRU «Διώρυγα GAS

ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο και το 2027

Τζούλη Καλημέρη
EEA: Ζητά παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Economy

Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ζητά το ΕΕΑ

Τι αναφέρει το ΕΕΑ στην επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κοινοποιήθηκε στην ΑΑΔΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στη μέγγενη της αβεβαιότητας η αντίδραση στο ΧΑ

Με συγκρατημένες και επιλεκτικές κινήσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»
Academia

ΟΠΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «AUEB Events»

Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία της ΕΑΔΠ ΟΠΑ για την προβολή εκδηλώσεων με εισιτήριο, την ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχών και την αγορά εισιτηρίων

Παπαθανάσης: Κρίσιμη ευκαιρία για την Ελλάδα η προγραμματική περίοδος 2028-2034
Economy

Παπαθανάσης: Κρίσιμη ευκαιρία για την Ελλάδα η προγραμματική περίοδος 2028-2034

Επιτακτική ανάγκη ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα διασφαλίζει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης συνεργασίας Ελλάδας – Πορτογαλίας
Business

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

Τι συζήτησαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος με τον πρέσβη της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, κ. Rui Macieira

Wall Street: Σε αναζήτηση κατεύθυνσης
Wall Street

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street

Με μικτές τάσεις κινούνται οι δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών

Πετρελαϊκές: Τα αναπάντεχα κέρδη από τον πόλεμο τις θέτουν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ
World

Οι Big Oil σε τροχιά σύγκρουσης με Τραμπ

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τη σύγκρουση φέρνει πόνο στους καταναλωτές, αλλά άντληση κερδών για τις αμερικανικές πετρελαϊκές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καστοριά – Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των ΜΜΕ
Academia

Καστοριά - Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των ΜΜΕ

Από το 4th Global Media and Culture Conference στη 10η Διεθνή Θερινή Ακαδημία Δημοσιογραφίας THISAM 2026

Ξενοδοχεία: Δεύτερη ευκαιρία για διεκδίκηση αποζημιώσεων από την Booking.com
Τουρισμός

Ξενοδοχεία: Δεύτερη ευκαιρία για αποζημιώσεις από την Booking

Η προθεσμία συμμετοχής και για άλλα ξενοδοχεία παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026

Ψηφιακό ευρώ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για τη δημιουργία του
Blockchain

Το Ευρωκοινοβούλιο άναψε πράσινο για το ψηφιακό ευρώ

Ξεκινάει ο πρώτος γύρος διαπραγμάτευσης για το ψηφιακό ευρώ με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου

Παπασταύρου: Η Ελλάδα διαμορφώνει τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ελλάδα χτίζει τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Δημιουργούμε μια περιοχή στην οποία κυριαρχούν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, το εμπόριο, η ευημερία και η ανάπτυξη, δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας: Νέος πρόεδρος ο Σέργιος Σαραφόπουλος
Business

Νέος πρόεδρος της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών ο Σ. Σαραφόπουλος

Ο νέος πρόεδρος στην Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας είναι Γενικός Διευθυντής της ΤΙΤΑΝ Ελλάδας

Neptune Pireas: Η πρώτη προσέγγιση του νεότευκτου πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά
Ποντοπόρος

Στον Πειραιά «έπιασε» το Neptune Pireas - Ορόσημο για τον όμιλο

Το Neptune Pireas είναι το πρώτο πλοίο του Genesis Project του Ομίλου Neptune

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies