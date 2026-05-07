Όμιλος Neptune: Παραλαβή του νέας γενιάς «Neptune Pireas» στην Κίνα

Το πρώτο LNG dual-fuel πλοίο νέας γενιάς της Neptune τιμά τον Πειραιά και ενισχύει τη βιωσιμότητα του ομίλου

Ναυτιλία 07.05.2026, 19:46
Ο Όμιλος Neptune παρέλαβε το πρώτο πλοίο του «Genesis Project», το υπερσύγχρονο «Neptune Pireas», στο ναυπηγείο Fujian Mawei της Κίνας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής ανανέωσης του στόλου του. Η τελετή έγινε στις 27 Απριλίου παρουσία της Προέδρου Μελίνας Τραυλού και εκπροσώπων από Ελλάδα και Κίνα.

Το «Neptune Pireas» είναι το πρώτο από τα τέσσερα πλοία του προγράμματος «Genesis Project», που στοχεύει στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του στόλου του ομίλου. Η παράδοση έλαβε χώρα στο κινεζικό ναυπηγείο Fujian Mawei, με την ελληνική σημαία να κυματίζει στην πλώρη του πλοίου μαζί με το χαρακτηριστικό «μάτι», σύμβολο της Neptune.

(από αριστερά προς δεξιά) Άγγελος Αντωνάτος, Καπετάνιος του Neptune Pireas, Νίκος Πατεράκης, COO της Neptune Lines, Μαριάνα Τραυλού, Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Oleksandr Shein, Chief Officer του Neptune Pireas

Το όνομα «Pireas» τιμά τον Πειραιά, την αφετηρία της εταιρείας πριν από πενήντα χρόνια και ιστορικό κέντρο της ελληνικής ναυτιλίας. Το πλοίο θα ενισχύσει τις δραστηριότητες της Neptune Lines και τις υπηρεσίες logistics του ομίλου.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παραλαβής του «Neptune Pireas» στην Κίνα

Τεχνολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Το «Neptune Pireas» λειτουργεί με τεχνολογία LNG dual-fuel, επιτρέποντας χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ή συμβατικών καυσίμων. Σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται σε εξελισσόμενους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς κανονισμούς.

Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Neptune για βιωσιμότητα και τεχνολογική πρωτοπορία στη ναυτιλία. Το πλοίο υποστηρίζει πολλαπλά καύσιμα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος του Ομίλου Neptune

Η Πρόεδρος του Ομίλου Neptune, Μελίνα Τραυλού, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη, όπως και όλοι μας στην οικογένεια της Neptune, για την παραλαβή του “Neptune Pireas”. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο πλοίο νέας γενιάς, που αποτυπώνει έμπρακτα τη στρατηγική μας δέσμευση για συνεχή πρόοδο, με οδηγό τις αξίες της ανθρωποκεντρικής και πελατοκεντρικής μας εταιρικής φιλοσοφίας, σε συνδυασμό με το βέλτιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Παράλληλα, σημείωσε: «Είμαι συγκινημένη που η κόρη μου, Μαριάνα, είναι η νονά του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο συμβολίζει την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Όμιλό μας».

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση παραλαβής του «Neptune Pireas» στην Κίνα

Η ονοματοδοσία από τη Μαριάνα Τραυλού αναδεικνύει επίσης τη συνέχεια των γενεών, στο μακρόπνοο όραμα του Ομίλου Neptune.

Η Μαριάνα Τραυλού δήλωσε σχετικά: «Σε όλους όσοι το σχεδίασαν και το κατασκεύασαν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το έργο σας θα το συνοδεύει σε κάθε του ταξίδι. Το όνομα “Pireas” αποτελεί μια ιστορική πύλη σύνδεσης και εξερεύνησης… Εκφράζει όχι μόνο την κίνηση, αλλά και τη μετάβαση, την ευκαιρία και τους νέους ορίζοντες. Εύχομαι το πλοίο αυτό να ενσαρκώνει το ίδιο πνεύμα όπου κι αν ταξιδεύει».

