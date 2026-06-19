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Neptune Lines: Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas»

Το «Neptune Pireas» της Neptune Lines εκφόρτωσε 4.000 καινούργια οχήματα, έναν από τους μεγαλύτερους όγκους που έχει διαχειριστεί έως σήμερα το terminal

Ναυτιλία 19.06.2026, 13:51
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Neptune Lines: Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas»
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Την πρώτη ευρωπαϊκή προσέγγιση του πραγματοποίησε το νεότευκτο πλοίο «Neptune Pireas» της Neptune Lines, εταιρείας της Μελίνας Τραυλού, προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το πλοίο, υπό ελληνική σημαία, κατέπλευσε στις 8 Ιουνίου στο NLS Port-La-Nouvelle της Νότιας Γαλλίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για τον στόλο του Ομίλου Neptune, όσο και για τη στρατηγική ανάπτυξη των χερσαίων υποδομών logistics που υποστηρίζουν τη δραστηριότητά του.

Το «Neptune Pireas»

Η άφιξη του «Neptune Pireas» στο νέο λιμενικό σταθμό διαχείρισης αυτοκινήτων του Ομίλου Neptune, ο οποίος τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, αποτυπώνει τη στρατηγική διασύνδεσης της νέας γενιάς πλοίων με ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο χερσαίων υποδομών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου. Το πλοίο αποτελεί το πρώτο της σειράς Genesis Project, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για εκσυγχρονισμό του στόλου, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση των υπηρεσιών μεταφοράς οχημάτων.

Κατά την πρώτη του προσέγγιση στο γαλλικό λιμάνι, το «Neptune Pireas» εκφόρτωσε 4.000 καινούργια οχήματα, έναν από τους μεγαλύτερους όγκους που έχει διαχειριστεί έως σήμερα το terminal. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τόσο τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νεότευκτου πλοίου όσο και τον κομβικό ρόλο του NLS Port-La-Nouvelle στο ολοκληρωμένο δίκτυο logistics του Ομίλου.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί παράλληλα σημαντικό σταθμό για το NLS Port-La-Nouvelle, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε βασική πύλη για τα logistics μεταφοράς οχημάτων στη Δυτική Μεσόγειο. Η στρατηγική του θέση, σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση στο δίκτυο short-sea υπηρεσιών της Neptune Lines και τις ισχυρές οδικές και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ευρωπαϊκών αγορών.

Το terminal διαθέτει επιχειρησιακή έκταση 20 εκταρίων, δυνατότητα φιλοξενίας έως 10.000 οχημάτων, 420 μέτρα αποκλειστικού χώρου πρόσδεσης και σύγχρονο κέντρο τεχνικών υπηρεσιών προετοιμασίας παράδοσης αυτοκινήτων (PDI) συνολικής επιφάνειας 2.100 τετραγωνικών μέτρων. Οι υποδομές αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ευέλικτες και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ολοκληρωμένο μοντέλο «end-to-end» υπηρεσιών

Ο Όμιλος Neptune συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παρόχων θαλάσσιων μεταφορών και logistics, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στη μεταφορά οχημάτων, στη διαχείριση ξηρού φορτίου και στις χερσαίες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την αυτοκινητοβιομηχανία. Μέσω των εταιρειών Neptune Lines, Neptune Shipping Agencies, Neptune Dry Management, Neptune Land Services και FERST Logistics, ο Όμιλος αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο «end-to-end» υπηρεσιών, ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.

Η δημιουργία του NLS Port-La-Nouvelle, του πρώτου car terminal του Ομίλου στη νότια Γαλλία, εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό του σχέδιο για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην ευρωπαϊκή αγορά και για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών και logistics.

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