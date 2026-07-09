Check Point: Άνοδος 10% στις κυβερνοεπιθέσεις τον Ιούνιο

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Οι παγκόσμιες κυβερνοεπιθέσεις αυξήθηκαν τον Ιούνιο του 2026, με τη δραστηριότητα ransomware να ενισχύεται ακόμη περισσότερο και την ομάδα The Gentlemen να περνά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, εκτοπίζοντας την Qilin. Σύμφωνα με την Check Point Research, οι οργανισμοί δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.270 επιθέσεις την εβδομάδα, ενώ οι επιθέσεις ransomware ανήλθαν σε 646 περιστατικά, αυξημένες κατά 33% σε ετήσια βάση.

Η έκθεση της Check Point για τον Ιούνιο δείχνει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με τον Μάιο και κατά 17% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Η εταιρεία αναφέρει ότι η άνοδος καταγράφηκε σχεδόν σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τους κλάδους, κάτι που υποδηλώνει γενικευμένη κλιμάκωση της κακόβουλης δραστηριότητας.

Ο Data Research Manager της Check Point Research, Όμερ Ντεμπίνσκι, χαρακτήρισε το φαινόμενο ως «γενικευμένη επανεκκίνηση» της κακόβουλης δραστηριότητας και όχι ως μεμονωμένη έξαρση. Όπως τόνισε, οι οργανισμοί χρειάζονται στρατηγική κυβερνοασφάλειας με προσέγγιση prevention-first και αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για προστασία δικτύων, χρηστών, δεδομένων και AI workflows.

Οι βασικοί στόχοι

Η Εκπαίδευση παρέμεινε ο πιο στοχευμένος κλάδος παγκοσμίως, με 4.816 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα, αυξημένες κατά 16% σε ετήσια βάση. Ακολούθησε ο Δημόσιος Τομέας με 2.836 επιθέσεις την εβδομάδα και οι Τηλεπικοινωνίες με 2.835, επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις αυτοί τομείς συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος της επιθετικής δραστηριότητας.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Λατινική Αμερική παρέμεινε η πιο επιβαρυμένη περιοχή, με 3.501 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης η Ευρώπη με 22% και η Βόρεια Αμερική με 14%, δείχνοντας ότι η αύξηση δεν περιορίστηκε σε μία μόνο αγορά.

Κίνδυνοι από GenAI

Η έκθεση στέκεται και στους κινδύνους από τη χρήση Generative AI σε εταιρικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με την Check Point Research, μία στις 26 εντολές που υποβλήθηκαν από εταιρικά δίκτυα σε εργαλεία GenAI ενείχε υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, ενώ δραστηριότητα υψηλού κινδύνου εντοπίστηκε στο 85% των οργανισμών που χρησιμοποιούν συστηματικά τέτοια εργαλεία.

Η μεγαλύτερη έκθεση καταγράφηκε στην Υγεία και τις Ιατρικές Υπηρεσίες, στις Τηλεπικοινωνίες και στις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες. Τα προσωπικά δεδομένα ήταν το συχνότερο είδος ευαίσθητων πληροφοριών που εντοπίστηκε, κάτι που δείχνει ότι ο κίνδυνος αφορά πολλαπλές επιχειρησιακές λειτουργίες.

Η άνοδος του ransomware

Στο ransomware, η The Gentlemen αναδείχθηκε η πιο δραστήρια ομάδα παγκοσμίως, με μερίδιο 17% των δημοσιοποιημένων επιθέσεων, αφήνοντας πίσω την Qilin που περιορίστηκε στο 11%. Η LockBit κατέγραψε επίσης ισχυρή επιστροφή, ανεβαίνοντας από 1% τον Μάιο σε 7% τον Ιούνιο.

Η Check Point αποδίδει αυτή τη μετατόπιση στην ταχεία προσαρμογή των νέων σχημάτων Ransomware-as-a-Service, τα οποία μπορούν να επεκτείνονται γρήγορα μέσω συνεργατών και εξελιγμένων τεχνικών αποφυγής εντοπισμού. Η εικόνα του Ιουνίου δείχνει ένα πιο επιθετικό και πιο ευέλικτο διεθνές περιβάλλον κυβερνοαπειλών.