Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική στάση αναμονής στις αγορές, άλμα για την EasyJet

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Ήπια ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, προσπαθώντας να συντηρήσουν την αντίδραση της Πέμπτης, αν και και οι ανησυχίες για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν επανέλθει.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,22% στις 642 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,23% στις 10.496 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,18% στις 25.163 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,24% στις 8.346 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο STOXX 600 οδεύει προς απώλειες σχεδόν 2%, που αποτελούν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τα μέσα Απριλίου, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύρραξης στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η EasyJet καταγράφει άνοδο 13%, μετά την ανακοίνωση ότι συμφώνησε σε πρόταση εξαγοράς από την Apollo.

Η Vodafone ενισχύεται κατά 12%, καθώς ο Γάλλος μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών Ξαβιέ Νιέλ απέκτησε το μερίδιο της E& στην εταιρεία.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε μετά τις αναφορές ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές εναντίον 90 στόχων στο Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση στρατιωτικών δυνατοτήτων που θεωρούνται απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ, με αποτέλεσμα η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ να περιοριστεί σχεδόν στο ελάχιστο.

Η κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας της 17ης Ιουνίου οδήγησε σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου Brent προς τα 77 δολάρια το βαρέλι, ανακόπτοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, η οποία είχε επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο ουδέτερη στάση ως προς τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Οι ανησυχίες για τη διεθνή οικονομία επισκίασαν την ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η νοτιοκορεατική εταιρεία ημιαγωγών SK Hynix ολοκλήρωσε την τιμολόγηση της μεγάλης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο Nasdaq των ΗΠΑ, αντλώντας 26,5 δισ. δολάρια σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές μετοχών που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς.

Στο μεταξύ, περαιτέρω αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γαλλία και τη Γερμανία τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τις στατιστικές αρχές των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,8% τον Ιούνιο, έναντι 2,4% τον Μάιο, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία INSEE. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) υποχώρησε κατά 0,3% σε σύγκριση με τον Μάιο.

Στη Γερμανία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας τόσο την προκαταρκτική εκτίμηση όσο και τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis). Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από το 2,6% που είχε καταγραφεί τον Μάιο.

Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4%, επιβεβαιώνοντας επίσης τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.