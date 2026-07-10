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ΕΕ: Τι θα απασχολήσει το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Τις προτεραιότητες της για τη γεωργία και την αλιεία της ΕΕ θα παρουσιάσει και η ιρλανδική προεδρία

AGRO 10.07.2026, 11:51
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ΕΕ: Τι θα απασχολήσει το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας
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Στις 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το επόμενο Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, υπό την προεδρία της Ιρλανδίας, η οποία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της και τις κύριες προτεραιότητές της για τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η ιρλανδική προεδρία υποστηρίζει τη γεωργία και την αλιεία ως βασικούς τομείς για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και τη βιωσιμότητα των αγροτικών και παράκτιων κοινοτήτων.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη στρατηγική της για την κτηνοτροφία και το σχέδιο για τις πρωτεΐνες

Στόχος του είναι να εργαστεί για την προστασία των μέσων διαβίωσης των αγροτικών και αλιευτικών οικογενειών, προωθώντας παράλληλα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η Προεδρία δίνει επίσης προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την απλούστευση, τη βιωσιμότητα και την ανανέωση των γενεών, ώστε να διασφαλιστεί ένας ανθεκτικός και έτοιμος για το μέλλον αγροδιατροφικός και αλιευτικός τομέας.

Στρατηγική για την κτηνοτροφία και σχέδιο πρωτεΐνης

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη στρατηγική της για την κτηνοτροφία και το σχέδιο για τις πρωτεΐνες. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων.

Γυναίκες στη γεωργία

Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τον ρόλο των γυναικών στη γεωργία, διερευνώντας τρόπους με τους οποίους ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να γίνει πιο συμπεριληπτικός, ανθεκτικός και βιώσιμος, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά γυναικών στη γεωργία και διασφαλίζοντας ότι το ταλέντο, η καινοτομία και η ηγεσία μπορούν να ευδοκιμήσουν ανεξαρτήτως φύλου.

Γεωργικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο

Ως τακτικό θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις σε γεωργικά ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο.

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