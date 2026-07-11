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Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι

Ισχυρό παραμένει το story των ελληνικών μετοχών - Οι εκτιμήσεις των ξένων και οι εκλογές

Xρηματιστήριο Αθηνών 11.07.2026, 19:46
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Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει εικόνα «bull market» και οι όποιες κατοχυρώσεις κερδών απορροφώνται εύκολα, ενώ θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για το β΄ εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανατραπεί δραματικά το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

H Goldman Sachs δηλώνει «ταύρος» για το Euronext Athens και συγκαταλέγει το ελληνικό χρηματιστήριο στις πιο ελκυστικές αναδυόμενες αγορές για το β΄ εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα προχωρά και σε αύξηση τις τιμής-στόχου για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, από 2.500 πριν.

Σημειώνει ότι η ελληνική αγορά στηρίζεται στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις θετικές προοπτικές των τραπεζών. Το P/E της ελληνικής αγοράς διαμορφώνεται στο 10,5x, το P/B στο 1,5x, ενώ η μερισματική απόδοση στο 4,8%. Παράλληλα προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 12% τόσο φέτος όσο και το 2027.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό risk premium, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με την Bank of America.

Εκτιμά ότι η επόμενη φάση της αγοράς δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην επαναξιολόγηση των πολλαπλασιαστών. Θα χρειαστεί αύξηση κερδών, ισχυρές ταμειακές ροές, μερίσματα και συνέπεια στα επιχειρηματικά πλάνα.

χρηματιστήριο Αθηνών

Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι το περισσότερο overweight.

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά δίνει η JP Morgan, αναβαθμίζοντας τις ελληνικές μετοχές σε «overweight» και βλέποντας περιθώριο για νέες εισροές κεφαλαίων, με αιχμή την αναδιάρθρωση των δεικτών, τις τράπεζες και τις ελκυστικές αποτιμήσεις. Εκτιμά ότι η πιθανή είσοδος ελληνικών τίτλων στον δείκτη Euro STOXX μπορεί να φέρει εισροές κεφαλαίων 1 δισ. δολάρια.

Η θετική αυτή αξιολόγηση βασίζεται και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Η δημοσιονομική εικόνα έχει ενισχυθεί αισθητά, με το δημόσιο χρέος να αποκλιμακώνεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις και με την Ελλάδα να έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων των προγραμμάτων στήριξης.

Καταλυτικό ρόλο στις προοπτικές της αγοράς αποδίδει η JP Morgan και στην απόφαση του MSCI να προχωρήσει στην επαναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά την υποβάθμιση του 2013.

Οι εκτιμήσεις της Optima Bank

H Optima Bank παραμένει θετική για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σημειώνει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ενισχυθεί περίπου 22% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας τόσο έναντι των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικανικών αγορών. Η υπεραπόδοση αυτή στηρίζεται στο ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη συμπίεση του ρίσκου χώρας, στις εισροές ξένων επενδυτών και στην προοπτική περαιτέρω αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς μέσω της ένταξης στο οικοσύστημα της Euronext.

Παρά το ράλι, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Σύμφωνα με την Optima, ο δείκτης τιμής προς κέρδη για το 2026 έχει ανέβει στις 12,3 φορές, από 10,4 φορές τον Ιανουάριο, ωστόσο παραμένει με discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Αντίστοιχα, ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργική κερδοφορία διαμορφώνεται στις 8,4 φορές, με discount 13%, ενώ η μερισματική απόδοση του ΧΑ εκτιμάται στο 3,8% για το 2026, υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι κορυφαίες επιλογές της Optima για το υπόλοιπο της χρονιάς είναι η Πειραιώς, η METLEN, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Eurobank, η Allwyn και η Titan.

Οι εκλογές

Με το χρηματιστήριο να «καλπάζει» σε νέα υψηλά 17 ετών, πολλοί αναρωτιούνται πότε οι επενδυτές, κυρίως οι ξένοι, θα αρχίσουν να «ασχολούνται» με τον πολιτικό κίνδυνο, καθώς με τα σημερινά δεδομένα ο σχηματισμός κυβέρνησης, είναι πολύ δύσκολος.

H JP Morgan υπογραμμίζει ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στήριξης του Χ.Α και σημειώνει ότι η αγορά προσδοκά συνέχιση της οικονομικής πολιτικής.

Επίσης η Goldman Sachs σημειώνουν ότι οι αγορές της Ελλάδος, Ισπανίας και Ιταλίας (έχουν και οι τρεις χώρες εθνικές εκλογές) δεν πρέπει να ανησυχούν (ακόμα) για πολιτικό κίνδυνο.

Για την Ελλάδα επισημαίνει ότι όπως ήταν αναμενόμενο, προεκλογικά, όλα τα κύρια κόμματα αντιτίθενται στην ανάγκη σχηματισμού συνασπισμού, αλλά αυτή η θέση πιθανότατα θα επανεκτιμηθεί μετά τις εκλογές, καθώς το πιο πιθανό αποτέλεσμα με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις θα ήταν ένας συνασπισμός μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Οι τράπεζες

Παρά το ράλι τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές καθώς διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι πρόσθετη στήριξη για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μπορεί να προέλθει από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους δείκτες STOXX και FTSE φέτος τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI το 2027.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια στιγμή, η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώνεται περίπου στο 17,6%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η μέση μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 5,6% το 2027.

Η UBS διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις συστημικές τράπεζες, θεωρώντας ότι η πιστωτική ανάπτυξη, οι στρατηγικές εξαγορές και η ισχυρή κερδοφορία συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις.

Η Deutsche Bank προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς εκτιμά ότι εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να επωφελούνται από ένα ισχυρότερο μακροοικονομικό περιβάλλον σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική, οι επενδύσεις ενισχύονται και η πιστωτική επέκταση διατηρεί υψηλούς ρυθμούς, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές τράπεζες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, έχουν ακόμη δρόμο ανόδου, σημειώνει ο αμερικανικός οίκος Jefferies και δηλώνει αγοραστής. Υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ένα από τα πιο ελκυστικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να αποτιμώνται με discount περίπου 15% έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, παρά τη σημαντική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας. Η Jefferies εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε ένα νέο στάδιο διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Ανανεώνει την «ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες η Axia-Alpha Finance και «βλέπει» ισχυρό story και νέο ράλι.

Αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για την κερδοφορία και του χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων CoE, βλέποντας νέο ράλι έως και 27%.

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