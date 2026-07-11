Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων – Η αστάθεια στις τιμές καυσίμων πιέζει τις αεροπορικές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθησυχαστική είναι η Delta Airlines απέναντι στους επενδυτές, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές των ναύλων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής παγκόσμιας κρίσης στα καύσιμα μπορούν να διατηρηθούν ακόμη και αν το κόστος των καυσίμων μειωθεί.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη και βελτιωμένες προοπτικές για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Ωστόσο προειδοποίησε ότι η μεταβλητότητα στις τιμές των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο, παρότι αναμένει ότι η δυναμική των εσόδων θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Οι μετοχές της Delta και άλλων μεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ σημείωσαν πτώση, καθώς οι επενδυτές ζύγιζαν τα αισιόδοξα σχόλια για τη ζήτηση έναντι του ανανεωμένου κινδύνου από τις τιμές των καυσίμων.

Η Savanthi Syth, αναλύτρια της Raymond James, δήλωσε στο Reuters ότι η πρόβλεψη της Delta για το 2026 βασίστηκε στην καμπύλη μελλοντικών τιμών καυσίμων της περασμένης εβδομάδας, προτού η τελευταία κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου Brent.

Η τιμή του καυσίμου αεροσκαφών στις ΗΠΑ έχει ανέλθει στα 3,10 δολάρια το γαλόνι, ξεπερνώντας ξανά το όριο των 3 δολαρίων για πρώτη φορά από τα μέσα Ιουνίου, εν μέσω των ανανεωμένων εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλότερες από το υψηλό επίπεδο των περίπου 4,88 δολαρίων το γαλόνι που είχε καταγραφεί στις αρχές Απριλίου.

Στα ύψη το συνολικό κόστος καυσίμων

Η Delta αναμένει ότι το κόστος καυσίμων της θα είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερο φέτος σε σχέση με πέρυσι. Για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία βασίζεται σε τιμή καυσίμου περίπου 3,15 δολάρια ανά γαλόνι.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι απορρόφησε το υψηλότερο τριμηνιαίο κόστος καυσίμων στην ιστορία της, με συνολικό κόστος καυσίμων 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πτώση στο προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους

Οι αεροπορικές εταιρείες αύξησαν τις τιμές των εισιτηρίων την άνοιξη για να αντισταθμίσουν την άνοδο των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αυτές οι αυξήσεις δεν κάλυψαν πλήρως το πλήγμα.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους προ φόρων της Delta μειώθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ανέκτησε περίπου το 60% της αύξησης του κόστους καυσίμων κατά το τρίμηνο, ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν, και αναμένει να ανακτήσει μεγαλύτερο ποσοστό αυτό το τρίμηνο.

Οι προβλέψεις της Delta Airlines για το 2026

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ed Bastian δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια των τιμών των καυσίμων και οι χαμηλές αποδόσεις του κλάδου θα συμβάλουν στη διατήρηση της τρέχουσας δυναμικής των εσόδων, ακόμη και αν οι τιμές των καυσίμων σταθεροποιηθούν.

Η Delta προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη για το 2026 από 6,50 έως 7,50 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από τα 5,97 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG.

Προβλέπει επίσης προσαρμοσμένα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο από 2,00 έως 2,50 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 2,02 δολάρια.

«Φλέβα χρυσού» τα ναύλα

Τα αποτελέσματα της Delta υποδηλώνουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτυγχάνουν αύξηση των εσόδων μέσω της τιμολόγησης και όχι μέσω της επέκτασης της χωρητικότητας, εξηγεί το Reuters. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων σχεδόν 14% το δεύτερο τρίμηνο, με αύξηση της χωρητικότητας μόλις 1% περίπου.

Τα έσοδα ανά διαθέσιμο μίλι θέσης –ένας δείκτης που μετρά πόσα έσοδα αποφέρει η Delta για κάθε μίλι θέσης της χωρητικότητάς της– αυξήθηκαν κατά 11% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν ότι ο κλάδος «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να διατηρήσει τη δυναμική των τιμών και των εσόδων, επικαλούμενοι τον πληθωρισμό στα κόστη καυσίμων και σε άλλα κόστη.

Ο Bastian ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους εξακολουθούν να χρειάζονται αύξηση των ναύλων κατά περίπου 5% απλώς και μόνο για να καλύψουν τα έξοδά τους με τις τρέχουσες τιμές καυσίμων.