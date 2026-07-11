 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Personal Debt"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 11.07.2026, 19:30
Σχολιάστε
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη δυνατότητα στους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία να τα ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους σε 72 δόσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να είναι φορολογικά ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ ή να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ποια ληξιπρόθεσμα χρέη μπορούν να ενταχθούν

Στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων θα μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που:

  • δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023,
  • δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου 2026,
  • δεν είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει άλλες μη τακτοποιημένες οφειλές προς την Εφορία. Τυχόν νεότερα χρέη θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με νόμιμο τρόπο.

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ.

Οι όροι της ρύθμισης

Οι οφειλές θα μπορούν να αποπληρωθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Η ένταξη στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να πληρωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μέρους της οφειλής, ο οφειλέτης θα επιβαρύνεται με τον τόκο που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που εξοφλούνται πρόωρα.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται και το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό εάν ο οφειλέτης:

  • καθυστερήσει την πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών,
  • δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει νόμιμα τις υπόλοιπες οφειλές του προς την Εφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, η φορολογική διοίκηση μπορεί να επανεκκινήσει τα προβλεπόμενα μέτρα είσπραξης και αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Λονδίνο: Κατάρρευση με κρότο της αγοράς πολυτελούς κατοικίας
World

Με κρότο η κατάρρευση της πολυτελούς κατοικίας στο Λονδίνο
UniCredit: Πώς ο Αντρέα Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν τραπεζικό γίγαντα
World

Πώς ο Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν γίγαντα
Ράμα: Αμετακίνητος για τον Κάνιε Γουέστ – Τα 4 εκατ. της συναυλίας στα Τίρανα
Tέχνη και Ζωή

Ο Ράμα... δεν μπορεί χωρίς τον Κάνιε Γουέστ - Τα 4 εκατ. της συναυλίας
Ferrari: Ανακάμπτει η τιμή της μετοχής – Αναιμική η πορεία της σε σχέση με το 2025 – Οι προοπτικές το 2027
World

Ανακάμπτει η Ferrari μετά την «ψυχρολουσία» του Luce - Τι λένε οι αναλυτές
Καύσωνες: Μπορεί η Ευρώπη να τους αντιμετωπίσει χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;
Κλιματική αλλαγή

Μπορεί η Ευρώπη να αντέξει τη ζέστη χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;
Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων – Η αστάθεια στις τιμές καυσίμων πιέζει τις αεροπορικές
World

Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΥΠΕΝ: Ανοίγει πόρτα για ιδιωτική πολεοδόμηση σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς στα νησιά
Ακίνητα

Σχέδιο έκπληξη για ξεχασμένους οικισμούς στα νησιά

Νέο παράθυρο ανάπτυξης για εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς σε κατοικημένα νησιά - Ποιοι εξαιρούνται από τις νέες προβλέψεις ιδιωτικής πολεοδόμησης

Μάχη Τράτσα
Καύσιμα: Κολλημένο στα 2 ευρώ το κοντέρ.. της βενζίνης – Στο βρόντο επιδοτήσεις 340 εκατ.
Πετρέλαιο

Ξανά στα 2 ευρώ η βενζίνη - Στον «κουβά» επιδοτήσεις 340 εκατ.

Το ράλι αυξήσεων στα καύσιμα στέλνει τη βενζίνη πάλι στα 2 ευρώ - Άσφαιρα μέτρα 300 εκατ. - Εκπτώσεις 40 εκατ. με ημερομηνία λήξης από διυλιστήρια

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Έκλεισε ανοδικά την εβδομάδα
Commodities

Εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς ανησυχούν για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Η απειλή της ΑΙ για τη χρηματοπιστωτική ευστάθεια – Τα μέτρα
Τράπεζες

Πώς θωρακίζονται οι τράπεζες από την απειλή της ΑΙ 

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για την ΑΙ - Η προειδοποίηση για τις τράπεζες

Αγης Μάρκου
Σύντηξη: Με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος η General Fusion φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην αγορά ενέργειας
World

Ο Μπέζος κυνηγά το «ιερό δισκοπότηρο» της σύντηξης

Παράλληλα, η General Fusion πραγματοποιεί δοκιμές για το πρωτότυπο «Lawson Machine 26» στο Βανκούβερ προκειμένου να τεκμηριώσει την οικονομική της βιωσιμότητα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Euronext Athens: Τι σημαίνει η μεταφορά 7 εισηγμένων στην Κατηγορία Επιτήρησης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι αλλάζει για τις 7 μετοχές που μπήκαν στην επιτήρηση

Τι σημαίνει πρακτικά για τους επενδυτές η ένταξη στην κατηγορία επιτήρησης – Η ενεργοποίηση του κανονισμού από το Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
Στενά του Ορμούζ: Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων
Ποντοπόρος

Νέα πτώση του αριθμού των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ

Από τα 16 πλοία, επτά εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο και εννέα εισήλθαν σε αυτόν

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις - Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

Κατασχέσεις: Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις σας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να προστατέψετε τις καταθέσεις από κατασχέσεις

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Ανδρομάχη Παύλου
Αγορά εργασίας: Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι νέοι κανόνες που αλλάζουν μισθούς, άδειες και ωράρια

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας - Από ίσες αμοιβές και μισθολογική διαφάνεια, μέχρι δυνατότητα «σπαστής» άδειας

Αθανασία Ακρίβου
Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι 24 Ιουλίου – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Δόθηκε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να προσέξετε

Σχεδόν έχουν υποβληθεί πάνω από 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις - Η παράταση επεκτείνει και τις τροποποιητικές

e-ΕΦΚΑ: Έκτακτη καταβολή αναδρομικών σε 363 συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σήμερα η καταβολή αναδρομικών σε 363 συνταξιούχους του Δημοσίου

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.434.328,64 ευρώ, με τα ποσά να αφορούν το διάστημα από 1/1/2019 και μετά

Αποδείξεις: Νέο σύστημα για online ελέγχους
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αποδείξεις και έλεγχος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η ΑΑΔΕ θα βλέπει τις αποδείξεις τη στιγμή που εκδίδονται - Όλο το σχέδιο

Ξένοι εργάτες: Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάκλησης από τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια θα είναι πλέον τα κριτήρια μετάκλησης ξένων εργατών

Τι αλλάζει με τη νέα κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Μετανάστευσης - Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Latest News
Λονδίνο: Κατάρρευση με κρότο της αγοράς πολυτελούς κατοικίας
World

Με κρότο η κατάρρευση της πολυτελούς κατοικίας στο Λονδίνο

To Λονδίνο υπήρξε ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στον κόσμο για ξένους αγοραστές που επιθυμούσαν να επενδύσουν τον πλούτο τους σε ακίνητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UniCredit: Πώς ο Αντρέα Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν τραπεζικό γίγαντα
World

Πώς ο Ορσέλ «άλωσε» την Commerzbank για να χτίσει έναν γίγαντα

Με την απόκτηση σχεδόν πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην ανταγωνίστρια Commerzbank, ο CEO της UniCredit πλησιάζει σε μια συμφωνία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ράμα: Αμετακίνητος για τον Κάνιε Γουέστ – Τα 4 εκατ. της συναυλίας στα Τίρανα
Tέχνη και Ζωή

Ο Ράμα... δεν μπορεί χωρίς τον Κάνιε Γουέστ - Τα 4 εκατ. της συναυλίας

Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης της συναυλίας από την Αλβανία προκάλεσε την οργή της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας

Ferrari: Ανακάμπτει η τιμή της μετοχής – Αναιμική η πορεία της σε σχέση με το 2025 – Οι προοπτικές το 2027
World

Ανακάμπτει η Ferrari μετά την «ψυχρολουσία» του Luce - Τι λένε οι αναλυτές

Η Bank of America (BofA) επανέλαβε τη σύσταση «αγορά» για την Ferrari και αύξησε την τιμή-στόχο στα 458 δολάρια, ενώ η Wolfe Research έβαλε τιμή-στόχο τα 436 δολάρια

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καύσωνες: Μπορεί η Ευρώπη να τους αντιμετωπίσει χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;
Κλιματική αλλαγή

Μπορεί η Ευρώπη να αντέξει τη ζέστη χωρίς περισσότερα κλιματιστικά;

Οι όλο και πιο συχνοί και έντονοι καύσωνες στην Ευρώπη έχουν εκτινάξει τη χρήση συστημάτων κλιματισμού τα τελευταία χρόνια

Δημήτρης Σταμούλης
Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων – Η αστάθεια στις τιμές καυσίμων πιέζει τις αεροπορικές
World

Delta Airlines: «Κρατάνε» ακόμη τα κέρδη των ναύλων

Τα αποτελέσματα της Delta Airlines υποδηλώνουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτυγχάνουν αύξηση των εσόδων μέσω της τιμολόγησης και όχι μέσω της επέκτασης της χωρητικότητας

Ναμίμπια: Η Κίνα εντείνει τον έλεγχο στον επόμενο ενεργειακό γίγαντα της Αφρικής
World

Η Κίνα παίρνει... θέση για τα πλούσια commodities της Ναμίμπια

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν επενδύσει μέχρι στιγμής περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ναμίμπια

Τεχνολογία: Μειώνεται το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χρήση mobile internet – Οι προκλήσεις
World

Γιατί το ψηφιακό χάσμα ανδρών - γυναικών στο mobile internet επιμένει

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια γυναίκες διεθνώς παραμένουν εκτός κινητής συνδεσιμότητας - Σε ποιες χώρες η τεχνολογία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη

Κικίλιας: Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο
Ακτοπλοΐα

Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση όλο τον χρόνο στην Κάλυμνο

Η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης οι ξένοι οίκοι

Ισχυρό παραμένει το story των ελληνικών μετοχών - Οι εκτιμήσεις των ξένων και οι εκλογές

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις - Πότε χάνεται η ρύθμιση

Άλμα καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ: Τι αλλάζει για πόσιμο και αρδευτικό νερό – Οι νέες χρεώσεις, τα δίκτυα και οι οφειλές
Business

ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ μεγαλώνουν: Τι αλλάζει σε χρέη ΔΕΥΑ και χρεώσεις

Πώς αλλάζει ο χάρτης της ύδρευσης και της αποχέτευσης; Τί προβλέπεται για δήμους, πάγια, χρέη ΔΕΥΑ; Οι αλλαγές στις χρεώσεις και η διαχείριση των υποδομών

Μάχη Τράτσα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το χρηματιστήριο στην αγορά ομολόγων
Markets

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φλερτάρει» με το εταιρικό χρέος

Στα εταιρικά ομόλογα στρέφονται οι εταιρείες AI - Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης

Τζούλη Καλημέρη
Spitogatos: Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών το β΄ τρίμηνο 2026
Ακίνητα

Οι περιοχές με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές κατοικίας

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στα περίχωρά τους, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση, συνέχισαν ανοδικά, όπως δείχνει ο Spitogatos

Ιράν: Απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ – Ποιους όρους θέτει
Επικαιρότητα

Το Ιράν απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ποιους όρους θέτει

Οι αρχές του Ιράν επιθυμούν οι ΗΠΑ να εφαρμόσουν τις «συμφωνηθείσες ρυθμίσεις» πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών

Αλβανία: Ύποπτος και για πλαστογράφηση τίτλων ο επιχειρηματίας που πούλησε γη για το θέρετρο του Κούσνερ
World

Ύποπτος πλαστογράφησης ο Αλβανός επιχειρηματίας που έκανε μπίζνες με τον Κούσνερ

Ο επιχειρηματίας Αρτούρ Σέχου, που πούλησε τη γη στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, καταζητείται στην Αλβανία με κατηγορίες για ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies