Ιδιωτικά funds: Ευνοούνται οι μεγάλοι παίκτες – Ζορίζονται οι μικρότερες εταιρείες – Οι λόγοι

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Ξεπέρασε τα 260 δισεκατομμύρια δολάρια η παγκόσμια άντληση κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον κλάδο του private equity να βρίσκεται σε τροχιά συγκέντρωσης 17% περισσότερων κεφαλαίων σύμφωνα με την PitchBook – πέρσι τα funds συγκέντρωσαν 447 δισεκατομμύρια δολάρια

Αλλά αν η τάση αυτή επικρατήσει για το υπόλοιπο του έτους, τα συγκεντρωθέντα κεφάλαια θα μοιραστούν στον μικρότερο αριθμό funds των τελευταίων δέκα και πλέον ετών, αναφέρουν οι Financial Times.

Περίπου 310 επενδυτικά σχήματα ολοκλήρωσαν την άντληση κεφαλαίων κατά το α’ εξάμηνο του έτους, θέτοντας το συνολικό ετήσιο νούμερο σε πορεία συρρίκνωσης κατά περίπου ένα τέταρτο σε σχέση με τα 830 κεφάλαια του 2025.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι σήμερα το χρήμα ρέει προς τις πιο εδραιωμένες εταιρείες private equity, ενώ ορισμένοι από τους μικρότερους παίκτες, που εμφανίστηκαν κατά τα χρόνια της άνθησης του κλάδου, πλέον δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν νέα κεφάλαια.

Οι χρηματοδοτήσεις στο private equity μειώθηκαν τόσο το 2024 όσο και το 2025, αφότου η ακριβότερη χρηματοδότηση έπληξε τις αποτιμήσεις και ανάγκασε τις εταιρείες να καθυστερήσουν την πώληση των επενδύσεών τους.

Έπειτα, η αδυναμία αποεπένδυσης σήμαινε ότι οι εταιρείες επέστρεψαν λιγότερα μετρητά στους επενδυτές τους, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν λιγότερα κεφάλαια για να επανεπενδύσουν σε νέα funds.

Συγκέντρωση κεφαλαίων στα μεγάλα ιδιωτικά funds

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να λαμβάνουν πίσω λιγότερα κεφάλαια σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα», δήλωσε ο Ed Gander, επικεφαλής ιδιωτικών κεφαλαίων στο Λονδίνο για τη νομική εταιρεία Sidley Austin.

«Καθώς δεν υπήρξαν τόσες διανομές κερδών, η διάθεση για την αναζήτηση νέων διαχειριστών είναι μικρότερη από ό,τι πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια», είπε.

Τα ιδιωτικά funds που στοχεύουν σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια έχουν προσελκύσει πάνω από το 80% όλων των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν φέτος, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιό τους σε διάστημα πλέον των δέκα ετών, σύμφωνα με τους FT.

Ο φόβος των «zombie-firms»

Στελέχη του private equity έχουν προειδοποιήσει ότι, μετά το τέλος της περιόδου όπου το φθηνό χρήμα έκανε εύκολη τη συγκέντρωση νέων κεφαλαίων, είναι πιθανό να υπάρξει ένας αυξανόμενος αριθμός «εταιρειών-ζόμπι», οι οποίες λειτουργούν για να διαχειρίζονται τις υπάρχουσες επενδύσεις αλλά δεν μπορούν να συγκεντρώσουν νέα κεφάλαια.

Ο Per Franzén, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξαγορών EQT που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, προέβλεψε πέρυσι ότι το 80% όλων των ομίλων ιδιωτικών κεφαλαίων θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «εταιρείες-ζόμπι» μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Από την άλλη, ορισμένοι σύμβουλοι επιμένουν ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει ρόλος για ορισμένες μικρότερες εταιρείες, ακόμη και σε μια πιο απαιτητική αγορά, αναφέρουν οι FT.