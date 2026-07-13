Citi: Συμμετέχει στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ «Call to Action»

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Στη νέα πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ «Call to Action» προσχώρησε η Citi, συμμετέχοντας στην προσπάθεια για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής, της βιομηχανικής ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης στρατιωτικών τεχνολογιών στις οικονομίες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά την οποία οι ηγέτες των συμμαχικών κρατών κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη διττή πρόκληση της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της διασφάλισης ότι η βιομηχανική παραγωγή μπορεί να μετατρέψει γρήγορα τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις των κρατών-μελών σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Η πρωτοβουλία καλεί τράπεζες, επενδυτές και άλλους φορείς παροχής κεφαλαίων να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προς εταιρείες που αναπτύσσουν και κατασκευάζουν τεχνολογίες ζωτικής σημασίας για την αποτροπή και την άμυνα των Συμμαχικών κρατών.

«Μια ισχυρή και ανθεκτική Ευρώπη είναι προς όφελος όλων μας. Η Citi είναι υπερήφανη που στηρίζει το Call to Action του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων και την παροχή της απαραίτητης χρηματοοικονομικής τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της ασφάλειας της Συμμαχίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε ο Nacho Gutiérrez Orrantia, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Europe.

«Η λογική πίσω από την πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ είναι απλή: οι υψηλότεροι αμυντικοί προϋπολογισμοί έχουν αξία μόνο εφόσον η βιομηχανία μπορεί να ανταποκριθεί. Γνωρίζουμε ότι η δημιουργία και η διοχέτευση κεφαλαίων θα είναι καθοριστικής σημασίας για να μετατραπεί ο επανεξοπλισμός των Συμμάχων σε πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες», δήλωσε η Stephanie von Friedeburg, Global Head of Public Sector Group της Citi.

Οι συνεργασίες της Citi

Η Citi συνεργάζεται με κράτη, υπουργεία Άμυνας και κυβερνήσεις ευθυγραμμισμένες με το ΝΑΤΟ σε θέματα προμηθειών, χρηματοδότησης, πληρωμών και διαχείρισης ρευστότητας, ενώ παράλληλα δίνει στις αμυντικές εταιρείες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προώθηση της καινοτομίας. Είναι η μόνη παγκόσμια τράπεζα που διατηρεί συνεχή παρουσία στην Ουκρανία και έχει υποστηρίξει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την ουκρανική κυβέρνηση, φορείς του δημόσιου τομέα και το αναδυόμενο αμυντικό οικοσύστημα της χώρας.

Η τράπεζα έχει επίσης αναπτύξει έναν διαφανή μηχανισμό πληρωμών με σκοπό να διευκολύνει την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, με ελεγχόμενες εκταμιεύσεις και ισχυρές διαδικασίες διακυβέρνησης για τις προμήθειες που χρηματοδοτούνται από δωρητές. Η Citi εκτιμά ότι η συγκεκριμένη δομή μπορεί να επεκταθεί και να αξιοποιηθεί ευρύτερα στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

«Η πρόκληση για τις κυβερνήσεις είναι να μετατρέψουν τις αμυντικές προτεραιότητες σε υλοποιήσιμα προγράμματα», δήλωσε από την πλευρά του ο Georgi Yordanov, επικεφαλής της Citi για θέματα Άμυνας του Δημοσίου Τομέα στην Ευρώπη. «Πρόκειται για μια στρατηγική προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των αναγκών εθνικής ασφάλειας και της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό απαιτεί χρηματοδότηση, υποδομές πληρωμών και εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να υποστηρίξουν προμήθειες μεγάλης κλίμακας και να συνδέσουν αποτελεσματικά την κρατική ζήτηση με τη βιομηχανική παραγωγική ικανότητα.»