Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνει εκ νέου τις 2.500 μονάδες

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Με απώλειες κινείται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τις πιέσεις να έχουν ενταθεί λόγω του αρνητικού διεθνούς κλίματος, ενώ οι απώλειες του τραπεζικού κλάδου οδηγούν και πάλι τον γενικό δείκτη κάτω από τις 2.500 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,19% στις 2.482,23 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,4 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,25% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.307,22 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 2,14% στις 2.798,51 μονάδες.

Χάνονται και πάλι οι 2.500 μονάδες

Σε αρνητικά εδάφη και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες που ξεπερνούν το 1%, υποχωρώντας εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοικτό έως τις 16 Ιουλίου, ενώ η μέγιστη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ ανά μετοχή.

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές τροφοδοτείται από τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επαναφορά ναυτικού αποκλεισμού στις ιρανικές θαλάσσιες μεταφορές στον Περσικό Κόλπο, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι θα επιβάλει τέλος 20% στα εμπορικά φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η νέα γεωπολιτική ένταση ακολουθεί τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων στην περιοχή και έχει προκαλέσει έντονη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά περισσότερο από 2%, φθάνοντας κοντά στα 85 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, μετά και το άλμα 9,6% που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Eurobank και Πειραιώς σημειώνουν απώλειες 2,98% και 2,52% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Aktor, Optima Bank, Aegean, Alpha Bank, Cenergy, Εθνική, Τιτάν, Κύπρου και Coca Cola.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, Credia Bank, Jumbo, ΕΥΔΑΠ και ΕΛΧΑ, ενώ ήπια ανοδικά οι ΟΤΕ, Λάμδα, Allwyn και Motor Oil. Η Helleniq Energy κερδίζει 1,52% και περνά πάνω από τα 12 ευρώ.