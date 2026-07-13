Wall Street: «Φωτιά» στις αγορές από Ορμούζ – Βουτιά στις μετοχές, πάνω το πετρέλαιο

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Κοκκίνησαν οι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει αυτό που χαρακτήρισε ως «αποκλεισμό» της ιρανικής ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο δείκτης S&P 500 έχασε 0,79%, ενώ ο δείκτης Nasdaq σημείωσε πτώση 1,55%. Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 138 μονάδων, ή 0,26%.

Αντίθετα οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν έως και 8%, και πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, να σημειώνουν άνοδο 7,2% στα 83,21 δολάρια ανά βαρέλι και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI να κερδίζουν 6,94% κλείνοντας στα 77,91 δολάρια.

Υπό πίεση οι μετοχές στη Wall Street

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών βρέθηκαν υπό πίεση. H μετοχή της SK Hynix που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ έχασε 6% μετά το ντεμπούτο της νοτιοκορεατικής εταιρείας κατασκευής τσιπ στον Nasdaq την Παρασκευή, όταν είχαν σημειώσει άνοδο 13%.

Η μετοχή της Micron Technology σημείωσε πτώση 5%, ενώ η μετοχή της Sandisk έπεσε κατά 12%. Η Seagate Technology σημείωσε πτώση 6%. Επίσης, η Advanced Micro Devices σημείωσε πτώση 3%, ενώ η Intel υποχώρησε κατά 6%.

«Έχω την αίσθηση ότι μέρος αυτής της μεταβολής αντανακλά ότι κάποιοι επενδυτές έχουν προτρέξει», δήλωσε επίσης ο Fulton, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης είναι τελικά «ζωντανός και υγιής».

Επιπλέον, οι μετοχές των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών — συγκεκριμένα των JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo — σημείωσαν πτώση εν όψει της ανακοίνωσης των οικονομικών τους αποτελεσμάτων αυτή την εβδομάδα. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα των Netflix, Johnson & Johnson και UnitedHealth αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν.

Ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ από Τρίτη

Οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν από την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το Κοινό Ναυτικό Κέντρο Πληροφοριών (JMIC) υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός, ο οποίος καλύπτει όλα τα λιμάνια, τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν, θα επιβληθεί σε όλη την κυκλοφορία πλοίων – ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε το κέντρο σε ανακοίνωσή του.

«Κάθε σκάφος που υπάρχει υποψία ότι εισέρχεται ή αναχωρεί από την περιοχή του αποκλεισμού χωρίς άδεια υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάσχεση. Τα σκάφη που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να υποβληθούν σε νόμιμη χρήση βίας», ανέφερε η ανακοίνωση. Πρόσθεσε ότι η ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ με προορισμό ή προέλευση από μη ιρανικούς προορισμούς δεν θα παρεμποδίζεται.

Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι «επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται», προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως «Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ», αλλά ως τέτοιες, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου».

Η τελευταία κλιμάκωση της έντασης σημειώθηκε μετά την ανταλλαγή αεροπορικών επιθέσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες του Κόλπου και κήρυξε τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, αν και ο Τραμπ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό αυτό την Κυριακή, δηλώνοντας ότι η βασική ναυτιλιακή οδός παρέμενε ανοιχτή για την εμπορική κυκλοφορία.

Ο Τραμπ διέταξε το Σάββατο αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν, αφού η Τεχεράνη επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε το στενό θαλάσσιο πέρασμα.

«Η αγορά κινείται εντός στενών ορίων μέχρι να βρεθεί μια πραγματική λύση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στο CNBC ο Μπεν Φούλτον, Διευθύνων Σύμβουλος της WEBs Investments.

Υψηλές προσδοκίες φέτος για S&P 500

Οι προσδοκίες για τη φετινή περίοδο είναι υψηλές. Κατά μέσο όρο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη του S&P 500 για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 23% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την FactSet.

Την Τρίτη, το πρωί αναμένεται η δημοσίευση της έκθεσης για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) του Ιουνίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση τou Dow Jones αναμένουν ότι ο γενικός δείκτης θα παρουσιάσει πτώση 0,2% σε μηνιαία βάση, αλλά αύξηση 3,8% σε ετήσια βάση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, αναμένεται επίσης να καταθέσει την Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρέχοντας μαρτυρία σχετικά με την εξαμηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας.