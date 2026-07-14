ΕΘΕΑΣ: 2+1 φάσεις για την ολοκλήρωση του έργου του ΟΣΔΕ 2026

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Με στόχο την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας, την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των παραγωγών η ΕΘΕΑΣ καταθέτει πρόταση προς την ΑΑΔΕ σε 2+1 διακριτές φάσεις για την υλοποίηση του έργου του ΟΣΔΕ 2026 και την ασφαλή υποβολή της νέας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

«Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και το βελτιωμένο περιβάλλον των εφαρμογών που λειτουργούν στο πλαίσιο του Gov.gr και της ΑΑΔΕ», σημειώνει η ΕΘΕΑΣ.

Η ίδια η φύση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – πολλές κλιμακούμενες στον χρόνο πληρωμές διαφορετικών καθεστώτων – απαιτούν συνεχή ενημέρωση δεδομένων

Με γνώμονα και την πολύχρονη εμπειρία των Αγροτικών Συνεταιρισμών-μελών της, η ΕΘΕΑΣ καταθέτει αυτήν την πρόταση, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον κοινό στόχο της ομαλής ολοκλήρωσης του έργου του ΟΣΔΕ. Ο πυρήνας της πρότασης αφορά στον σχεδιασμό της υλοποίησης του έργου ΟΣΔΕ 2026, σε διακριτές μεταξύ τους φάσεις με σαφή χρονικό προσδιορισμό, τόσο για την ορθή υποβολή των αιτήσεων όσο και την εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των ενισχύσεων.

Ο εν λόγω διαχωρισμός, όπως αναφέρει, είναι αναγκαίος, τόσο για την ομαλή προσέλευση των αγροτών, όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης των σημείων υποβολής των αιτήσεων (ΚΥΔ) στον μεγάλο όγκο των δεδομένων και των διαδικασιών που πρέπει να διαχειριστούν.

Στην πρόταση συνεκτιμάται η ίδια η φύση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – πολλές κλιμακούμενες στον χρόνο πληρωμές διαφορετικών καθεστώτων – που απαιτούν συνεχή ενημέρωση δεδομένων τα οποία αντλούνται ή διασταυρώνονται μέσω διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε διαφορετικούς χρόνους.

Οι 2+1 φάσεις

Συγκεκριμένα οι 2+1 φάσεις είναι οι ακόλουθες:

1η φάση: Καταχώριση των βασικών στοιχείων της αίτησης – Στόχος η προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης – Διάρκεια από το άνοιγμα συν εξήντα εργάσιμες ημέρες

Κατά την πρώτη φάση προτείνεται να πραγματοποιείται η καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων των εκτάσεων και των καλλιεργειών των αγροτεμαχίων, καθώς και των ζώων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας (monitoring) για την έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής και της εξόφλησης της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, οι οποίες προηγούνται των άλλων πληρωμών ενισχύσεων με βάση τα καθεστώτα που περιλαμβάνει η ΕΑΕ.

Ειδικότερα, σε αυτή τη φάση να περιληφθούν τα στοιχεία των αγροτεμαχίων, των συνδεδεμένων καλλιεργειών σε αυτά, των ζώων από την κτηνιατρική βάση, καθώς και των γενικών στοιχείων της εκμετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου για την έγκαιρη διεξαγωγή των αναγκαίων διασταυρωτικών ελέγχων και καταβολή των δύο πληρωμών Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης μέχρι το τέλος του 2026. Να ληφθεί μέριμνα, ώστε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου διασταυρωτικού ελέγχου, το σύστημα να παραμένει ενδιάμεσα για λίγο ανοιχτό, ώστε να είναι δυνατή η διόρθωση σφαλμάτων και ασυμφωνιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, στοιχεία ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, δεδομένα του ΜΙΔΑ, ευρήματα του monitoring, καθώς και λοιπά στοιχεία που προκύπτουν και στην συνέχεια να έχουμε τον υπολογισμό της προκαταβολής.

2η φάση: Διορθώσεις και συμπληρωματική καταχώρηση στοιχείων: Στόχος η πληρωμή Προκαταβολής Αγροπεριβαλλοντικών – Εξισωτικής – Εξόφληση Βασικής, Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης – Νεαρής Ηλικίας και Μεταβιβάσεις. Διάρκεια αμέσως μετά την πληρωμή της προκαταβολής ως αρχές Δεκεμβρίου.

Κατά τη δεύτερη φάση, θα πραγματοποιείται η καταχώρηση των σχετιζόμενων αιτημάτων σε επίπεδο αίτησης και σε επίπεδο αγροτεμαχίων, καθώς και να έχουν ενσωματωθεί η γεωχωρική κατανομή βοσκοτόπων, οι ενταγμένοι και τα τεχνικά δελτία των Αγροπεριβαλλοντικών. Επίσης, διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων που έχουν έρθει από αστοχίες της πρώτης φάσης. Επίσης, μετά την πληρωμή της προκαταβολής ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ 2026 θα παραμένει ανοικτό, να επιτρέπεται να γίνουν διορθώσεις και κυρίως να συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά για τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ή τα ειδικά καθεστώτα με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι στα συνδεδεμένα οι ετικέτες, στα οικολογικά, τιμολόγιο ανά αγροτεμάχιο κλπ. Η διαδικασία αυτή θα σταματήσει για να γίνει ο υπολογισμός της εξόφλησης της Βασικής Εισοδηματικής Ενίσχυσης και θα επαναληφθεί στην συν μια φάση μετά την πληρωμή και για ότι άλλο χρειαστεί μέχρι να αρχίσουν οι καταβολές των Οικολογικών Σχημάτων και των Συνδεδεμένων

Συν μια φάση (+1)

Τελική Φάση: Συμπληρωματική καταχώρηση στοιχείων – Διορθώσεις: Στόχος η πληρωμή Συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικού και ζωικού, Οικολογικά Σχήματα, Ενισχύσεις Μικρών Νησιών Αιγαίου- Διάρκεια αμέσως μετά την πληρωμή της Εξισωτικής και μέχρι τέλη Φεβρουαρίου.

Στην τελική φάση πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά το σύστημα μετά το νέο έτος, καθώς τα δικαιολογητικά για την είσπραξη π.χ. συνδεδεμένων ενισχύσεων από την πώληση των επιλέξιμων αγροτικών προϊόντων μπορούν να εκδίδονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Την ίδια περίοδο επίσης θα καταχωρούνται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των οικολογικών σχημάτων, καθώς και άλλες διορθώσεις λαθών ή ελλείψεων που θα εντοπίζονται από τους διασταυρωτικούς ελέγχους και θα επιτρέπει η ΑΑΔΕ.

Τα χρονοδιαγράμματα φυσικά μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την πορεία των εργασιών και τα προβλήματα που ενδεχόμενα προκύπτουν.

«Επίσης, όπως αναφέρθηκε και κατά την παρουσίαση της νέας Αίτησης 2026, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ 2026 είναι πολύ χρήσιμο να υπάρξει η δημιουργία και λειτουργία μικτής ευέλικτης ομάδας τεχνικών από την ΑΑΔΕ και τους εμπλεκόμενους στο έργο του ΟΕΔΕ 2026, που θα συνεδριάζει τακτικά για να κάνει μια συνεχή αξιολόγηση της πορείας και να εξετάζει ή να εισηγείται προτάσεις βελτίωσης ή επίλυσης των προβλημάτων που θα προκύπτουν», σημειώνει η ΕΘΕΑΣ.