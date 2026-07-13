ΕΘΕΑΣ: Αλλαγή της αντιμετώπισης των ζωονόσων για τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας

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Αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των ζωονόσων προτείνει η ΕΘΕΑΣ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις των ζωονόσων.

Η ζημιά που έχει καταστεί μόνιμη πλέον για αρκετούς κτηνοτρόφους, πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο ενός τεκμηριωμένου αιτήματος- προγράμματος προς την ΕΕ

«Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό μετά από τρία σχεδόν έτη συνεχόμενων ζωονόσων, όπως η πανώλη, η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών επιθυμεί να επαναφέρει το ζήτημα των σοβαρών επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει στην ελληνική κτηνοτροφία, στους κτηνοτρόφους, στους συνεταιρισμούς και συνολικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων», επισημαίνεται σε σχετική επιστολή.

Τα βασικά συμπεράσματα

Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα, που αναφέρει η ΕΘΕΑΣ, είναι ότι η μέχρι σήμερα διαχείριση των νόσων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με βασικό εργαλείο αντιμετώπισης τη θανάτωση των ζώων στις πληττόμενες εκμεταλλεύσεις και την επιβολή περιοριστικών μέτρων, δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμη αντιμετώπιση, καθώς δε φαίνεται να αρκεί για την επίλυση του προβλήματος. «Εάν σε αυτό προστεθεί και η μεγάλη αβεβαιότητα για την επανασύσταση των κοπαδιών που ακολουθείται από τη θανάτωση των ζώων στις εκμεταλλεύσεις, γίνεται κατανοητό ότι η συρρίκνωση της κτηνοτροφίας που ήδη καταγράφεται, θα αποτελέσει σοβαρότατο πρόβλημα, όχι μόνο για τους κτηνοτρόφους, αλλά για την οικονομία της υπαίθρου», σημειώνεται.

Το δεύτερο βασικό συμπέρασμα προέρχεται «από σειρά επαφών μας, τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από κτηνοτροφικούς φορείς άλλων κρατών-μελών, αλλά και από τη συμμετοχή μας σε συσκέψεις με Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, όπως το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, είναι ότι τα υφιστάμενα πρωτόκολλα αντιμετώπισης, δεν έχουν ενσωματώσει την κλιματική κρίση, την ταχύτητα μετάδοσης των ασθενειών και τον ενδημικό χαρακτήρα που έχουν αυτές σε χώρες δίπλα στα σύνορα των Κρατών Μελών της ΕΕ».

Το ζήτημα, σύμφωνα με την ΕΘΕΑΣ, απαιτεί διαφορετική, ολοκληρωμένη και πιο αποτελεσματική προσέγγιση, η οποία θα συνδυάζει μέτρα βιοασφάλειας, την προστασία της δημόσιας υγείας με τη διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου και την οικονομική επιβίωση των κτηνοτρόφων. Για τον λόγο αυτό, «και ύστερα από συζητήσεις εντός των φορέων των κτηνοτρόφων και των συνεταιρισμών, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει νέα βάση προσέγγισης, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη επισημάνει η ΕΘΕΑΣ στο παρελθόν, κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός ειδικού, αυστηρού πρωτοκόλλου ορθής διαχείρισης των ζωονόσοων, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και μία στρατηγική εμβολιασμού, η οποία εφόσον επιλέγεται πρέπει να διεξάγεται οργανωμένα υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών», τονίζεται.

«Γνωρίζετε επίσης, ότι η εξάπλωση των νόσων έχει δημιουργήσει οικονομικές συνθήκες ασφυξίας για τους κτηνοτρόφους στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα μετακίνησης, θανατώσεις ζώων, απαγορεύσεις διακίνησης, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία εκμεταλλεύσεων και απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από την κτηνοτροφική παραγωγή, όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, συνεταιρισμοί και ζωοτροφικές επιχειρήσεις», αναφέρεται.

Τι προτείνει η ΕΘΕΑΣ

Όπως υπογραμμίζει η ΕΘΕΑΣ, όλα τα παραπάνω, συνθέτουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη και ως εκ τούτου, η ζημιά που έχει καταστεί μόνιμη πλέον για αρκετούς κτηνοτρόφους, πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο ενός τεκμηριωμένου αιτήματος- προγράμματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των πληττόμενων κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων.

Η στήριξη θα πρέπει να καλύπτει:

α) Την επανεκκίνηση των εκμεταλλεύσεων και τη σταθερότητα ή και αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, ειδικά για προϊόντα που έχουν ζήτηση και αντιστάθμιση εισοδήματος μέχρι την ανασύσταση για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης.

β) Τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν απώλεια ζωικού κεφαλαίου ή απώλεια εισοδήματος λόγω των περιοριστικών μέτρων.

γ) Τους Συνεταιρισμούς, τις εκμεταλλεύσεις, καθώς και τους κτηνοτρόφους που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από τους περιορισμούς και τους υποχρεωτικούς σταβλισμούς λόγω ζωονόσων.

δ) Τις δαπάνες που συνδέονται με μέτρα βιοασφάλειας και τις απολυμάνσεις.

ε) Τη στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές της χώρας.