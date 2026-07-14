 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(11) "Real Estate"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 14.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τις τιμές στα ενοίκια να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και την εύρεση στέγης να έχει μετατραπεί σε «Γολγοθά» για χιλιάδες νοικοκυριά η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση ή ακόμη και τη διεύρυνση του μέτρου των αφορολόγητων ενοικίων για τρία χρόνια, το οποίο εκπνέει στο τέλος του έτους.

Νέα κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Η πρόταση για τα ενοίκια

Έτσι, προτείνεται παράταση της απαλλαγής τουλάχιστον για το 2027 και περιορισμός του απαιτούμενου χρόνου για κλειστές κατοικίες στα 2 χρόνια από 3 χρόνια που είναι σήμερα έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς περισσότερα ιδιοκτήτες ακινήτων και να ενισχυθεί η προσφορά στέγης.

Σήμερα, οι φορολογούμενοι που διαθέτουν κλειστά ακίνητα προς ενοικίαση ως κύρια κατοικία, καθώς και όσοι μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που εισπράττουν για διάστημα τριών ετών.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που θα διαθέσει για μακροχρόνια μίσθωση ένα ακίνητο που παρέμενε κλειστό και εισπράττει ενοίκιο ύψους 850 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο εισόδημά του από μισθώματα διαμορφώνεται στα 10.200 ευρώ.

Όσοι ιδιοκτήτες διαθέτουν κλειστά ακίνητα προς ενοικίαση ως κύρια κατοικία, καθώς και όσοι μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που εισπράττουν για διάστημα τριών ετών

Με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ εισοδήματος από ενοίκια, ο φόρος που θα έπρεπε κανονικά να καταβληθεί θα ήταν 1.530 ευρώ ετησίως.

Χάρη στη φορολογική απαλλαγή, το συνολικό όφελος για τον ιδιοκτήτη κατά την τριετία φτάνει τα 4.590 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται τυχόν επιβάρυνση από υψηλότερη φορολογική κλίμακα σε περίπτωση μεγαλύτερων εισοδημάτων από ακίνητα.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Άλλος ιδιοκτήτης που μετατρέπει ακίνητο από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση και το εκμισθώνει έναντι 1.000 ευρώ τον μήνα αποκτά ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ από ενοίκια. Υπό κανονικές συνθήκες θα κατέβαλλε φόρο 1.800 ευρώ ετησίως, με βάση τον συντελεστή 15% που ισχύει για το συγκεκριμένο εισοδηματικό κλιμάκιο, όμως η απαλλαγή από τον φόρο για διάστημα τριών ετών συνεπάγεται συνολικό όφελος 5.400 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Ωστόσο, για τη χορήγηση της απαλλαγής πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η κατοικία θα πρέπει να ήταν κενή ή να διατίθεται σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από τη σύναψη της νέας σύμβασης.

Παράλληλα, η επιφάνειά της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τ.μ., όριο που αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον τέκνο, όταν ο μισθωτής έχει περισσότερα από δύο παιδιά.

Επιπλέον, η μίσθωση θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών.

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του ενοικιαστή, η φοροαπαλλαγή διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα συνάψει, μέσα σε διάστημα τριών μηνών, μία νέα σύμβαση κύριας κατοικίας επίσης τριετούς διάρκειας. Εάν και η δεύτερη μίσθωση λυθεί πριν από την ολοκλήρωση της τριετίας, το ευεργέτημα της απαλλαγής χάνεται.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κυρ. Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη
Economy

Κυρ. Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη
JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές
ΕΕ: Απλούστεροι κανόνες για την προώθηση αγροτικών προϊόντων – Οι αλλαγές
AGRO

Ποιες αλλαγές έρχονται στην προώθηση αγροτικών προϊόντων
Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
Τράπεζες

ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
ΙΝΣΕΤΕ: Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Ποιες μακρινές χώρες ψηφίζουν Ελλάδα για τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Χρήστος Κολώνας
Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Economy

Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. για τις ξένες επενδύσεις

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά πόσο αυτές φέρνουν προστιθέμενη αξία που αφήνουν στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΦΠΑ: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ - Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

Γιάννης Αγουρίδης
Ιωνική Σφολιάτα: Με αύξηση 9,18% στον τζίρο έκλεισε το 2025 – Το πλάνο της διετίας
Business

Ιωνική Σφολιάτα: Νέα μονάδα στη Σίνδο με το βλέμμα στις εξαγωγές

Θετική η αποτίμηση του 2025 για την Ιωνική Σφολιάτα - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι εξετάζεται για τη φορολογία ενοικίων - Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Ανδρομάχη Παύλου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί δεν τρομάζουν οι νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ, οι «άμυνες» και οι ευκαιρίες στη νέα κρίση

Γιατί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πρόσκαιρη μεταβλητότητα χωρίς να αλλάξει την πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Γιώργος Μανέττας
Τρικαλινός: Ανάπτυξη άνω του 3% και το μεγάλο στοίχημα της Κίνας
Business

Τα 16 χρόνια αναμονής της Τρικαλινός για την Κίνα

Η οικογενειακή επιχείρηση, Τρικαλινός των 170 ετών ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές - Γιατί η είσοδος στην Κίνα καθυστερεί και τι σχεδιάζει για την επόμενη ημέρα

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επαγγελματική ασφάλιση: Τι πρέπει να γνωρίζετε – Αναλυτικός οδηγός
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οδηγός για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση

ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Χρήστος Κολώνας
ΦΠΑ: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ - Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

Γιάννης Αγουρίδης
Ετήσια άδεια: Νέο καθεστώς από φέτος – Τι άλλαξε
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο καθεστώς στις άδειες των εργαζομένων από φέτος - Τι άλλαξε

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την ετήσια άδεια

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία το υποσύστημα μη μισθωτών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε λειτουργία το υποσύστημα μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ

Αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους e-ΕΦΚΑ

Συνταξιούχοι: Τα 3+1 προεκλογικά δώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

3 + 1 προεκλογικά «δώρα» για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι θα περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Κώστας Παπαδής
Χρέη: Τα μυστικά και τα οφέλη από τη ρύθμιση των 72 δόσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα μυστικά και τα οφέλη από τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Τα μυστικά και τα οφέλη από τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία

Ντίνος Σιωμόπουλος
Latest News
Κυρ. Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη
Economy

Κυρ. Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη

Τα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν είναι από τα πιο υψηλά στο ευρωσύστημα κι αυτό είναι ευκαιρία υποστηρίζει ο κ. Πιερρακάκης

JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

JP Morgan: Κέρδη ρεκόρ 6 δισ. από χρηματιστηριακές συναλλαγές

Η JPMorgan Chase & Co. ανακοίνωσε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της

ΕΕ: Απλούστεροι κανόνες για την προώθηση αγροτικών προϊόντων – Οι αλλαγές
AGRO

Ποιες αλλαγές έρχονται στην προώθηση αγροτικών προϊόντων

Από το 2016, περισσότερες από 650 εκστρατείες έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
Τράπεζες

ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος

Οι δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

ΙΝΣΕΤΕ: Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Ποιες μακρινές χώρες ψηφίζουν Ελλάδα για τουρισμό

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών
Τα νέα της αγοράς

Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών

Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ Yellow Value είναι διαθέσιμο έως τις 31 Ιουλίου

ElvalHalcor: Επενδυτικό πλάνο 850 εκατ. έως το 2030 σε αλουμίνιο και χαλκό
Business

Επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ από ElvalHalcor έως το 2030

Η διοίκηση της ElvalHalcor ανακοίνωσε το επενδυτικό της σχέδιο της περιόδου 2026

Χρήστος Κολώνας
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Θεσσαλία: Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο
AGRO

Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο - Παρέμβαση της Θεσσαλίας

Οι επιζωοτίες έχουν πλήξει την κτηνοτροφία στη Θεσσαλία – Συνάντηση στο ΥπΑΑΤ

Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ
World

Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αλλάζει τα στοιχήματα για τα επιτόκια

Στουρνάρας: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Economy

Στουρνάρας: Τα 9 «βαρίδια» της ανάπτυξης

Η εικόνα και οι εκτιμήσεις του Γιάννη Στουρνάρα για τράπεζες, Ελλάδα και Ευρωζώνη - Στο 3,8% θα κλείσει ο πληθωρισμός

Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά
Κοινωνία

Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά

Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω απλήρωτου ΦΠΑ.

Μίνα Μουστάκα
Alpha Bank: Φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα
Τράπεζες

Alpha Bank: Φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Το Click to Pay σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 81 δισ.
World

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 81 δισ.

Νέους δασμούς εξετάζει ο Λευκός Οίκος - Διευρύνεται το έλλειμμα

Όμιλος AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με ONYX Τουριστική για αγροτουριστικό χωριό στη Χαλκιδική
Business

Νέο deal AKTOR με ONYX - Τουριστικό project 400 εκατ.

Πρόκειται για το έργο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies