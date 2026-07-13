Πληθωρισμός: Στο 3,8% για φέτος εκτιμά η ΤτΕ [πίνακας]

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Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα παραμείνει αισθητά πάνω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το 2026, πριν επιστρέψει σταδιακά σε χαμηλότερα επίπεδα τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή είναι η βασική εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο Inflation Monitor, σύμφωνα με το οποίο ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,8% το 2026, από 2,9% το 2025, για να αποκλιμακωθεί στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028. Η ΤτΕ δεν αλλάζει τις προβλέψεις της σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση και αποδίδει τη φετινή επιτάχυνση κυρίως στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, στην επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, στα υψηλότερα ενοίκια, αλλά και στις ισχυρές πιέσεις που δημιουργεί η τουριστική ζήτηση.

Ιδιαίτερα ανθεκτικός αποδεικνύεται και ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο δείκτης χωρίς ενέργεια και τρόφιμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 3% το 2026, θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2027 και στο 2,3% το 2028, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις στις υπηρεσίες δεν αναμένεται να εξαλειφθούν άμεσα.

Πληθωρισμός: Η Ελλάδα παραμένει πάνω από την ευρωζώνη

Παρά τη δυσμενή ετήσια πρόβλεψη, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια πρώτη αποκλιμάκωση. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε τον Ιούνιο στο 3,9%, από 4,9% τον Μάιο, ενώ ο μέσος όρος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε στο 3,8%. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση του ενεργειακού πληθωρισμού, λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αλλά και στην επιβράδυνση των αυξήσεων στις υπηρεσίες, κυρίως στη διαμονή, τις αερομεταφορές και τα ενοίκια.

Παρά την πτώση αυτή, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,8%, έναντι 3,9% στην Ελλάδα, αν και η διαφορά μεταξύ των δύο περιοχών περιορίστηκε σε σχέση με τον Μάιο.

Ο «πονοκέφαλος» με τις υπηρεσίες

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι, παρά την έντονη άνοδο των τιμών της ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα που διατηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα, οι αυξήσεις στους μισθούς, τα ενοίκια και η αυξημένη τουριστική ζήτηση συντηρούν τις πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών, δυσκολεύοντας την ταχύτερη αποκλιμάκωση του γενικού δείκτη.

Η ενέργεια συνεχίζει να δημιουργεί κινδύνους

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η ενεργειακή κρίση δεν έχει ακόμη τελειώσει. Αν και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά τον τελευταίο μήνα λόγω της αποκατάστασης της ομαλότερης ροής μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι πρόσφατες αναζωπυρώσεις της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε νέα άνοδο των τιμών. Παράλληλα, το φυσικό αέριο ακριβαίνει εξαιτίας της αυξημένης ευρωπαϊκής ζήτησης για αποθήκευση ενόψει του χειμώνα.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα θα εκτιναχθεί στο 11% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 1% το 2027, ενώ το 2028 αναμένεται νέα μικρή επιτάχυνση στο 2,4%, λόγω της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών ETS2.

Επιχειρήσεις και αγορές βλέπουν επίμονες πιέσεις

Η έκθεση καταγράφει ότι, παρότι οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής στη μεταποίηση επιβραδύνθηκαν τον Ιούνιο, εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα εξαιτίας των ακριβότερων πρώτων υλών, των μεταφορικών και της ενέργειας. Αντίστοιχα, οι τιμές πώλησης των επιχειρήσεων συνεχίζουν να αυξάνονται, έστω με βραδύτερο ρυθμό.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις των αναλυτών για τον ελληνικό πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΤτΕ από το Consensus Forecasts, οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026 και κατά 0,4 μονάδες για το 2027, με τη μέση πρόβλεψη για το 2026 να διαμορφώνεται πλέον στο 2,9%.

Επιτόκια

Η αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών προσδοκιών δεν έχει μεταβάλει ουσιαστικά τις εκτιμήσεις των αγορών για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά την αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, ενώ η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την πιθανότητα μιας επιπλέον αύξησης στις αρχές του 2027.