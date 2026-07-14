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Μουντιάλ 2026: Οι 10 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές από τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η σελίδα του Tranfermarkt παραθέτει τους δέκα ποδοσφαιριστές από τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 Γαλλία – Ισπανία και Αγγλία – Αργεντινή με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Business of Sport 14.07.2026, 08:29
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Μουντιάλ 2026: Οι 10 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές από τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου
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Το Μουντιάλ 2026 έχει φτάσει πλέον στο σημείο…βρασμού, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt.

Από τις 48 ομάδες που ξεκίνησαν στο μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία, μόνο τέσσερις ποδοσφαιρικοί γίγαντες απομένουν. Η Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο (14/7-22:00) την Ισπανία, ενώ η Αργεντινή αναμετριέται την Τετάρτη (15/7-22:00) με την Αγγλία.

Αναμετρήσεις γεμάτες από παγκόσμιους σούπερ σταρ, ορισμένοι από τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δέκα πιο ακριβοί από αυτούς κοστίζουν συνολικά 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρωταγωνιστεί ο 18χρονος σταρ της Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ με χρηματιστηριακή αξία 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο αρχηγός της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 27χρονος αυτή πρώτος σκόρερ με οκτώ γκολ, όπως και ο Λιονέλ Μέσι, αλλά με τρεις ασίστ έναντι δυο του διάσημου Αργεντινού έχει χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται στα 180 εκατομμύρια ευρώ.

Τρίτος είναι ο Ισπανός Πέδρι, ενώ τέταρτος είναι ο συμπαίκτης του Εμπαπέ στη Γαλλία, Μίκαελ Ολίσε – και οι δύο παίκτες έχουν τρέχουσα αξία 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Άγγλος Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι πέμπτος με αξία 130 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γάλλος Ντεζιρέ Ντουέ κατατάσσεται έκτος με αποτίμηση 120 εκατομμυρίων ευρώ, ακολουθούμενος από τον μέσο του, Ντέκλαν Ράις, από την Αγγλία, του οποίου η αξία επίσης ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος οι Μπουκάγιο Σάκα (110 εκατομμύρια ευρώ) από τα «τρία λιοντάρια», ο Γουίλιαμ Σαλίμπα (100 εκατομμύρια ευρώ) από τους «πετεινούς» και ο Χουλιάν Άλβαρεζ (100 εκατομμύρια ευρώ) της Αργεντινής συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

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