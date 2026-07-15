 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών

Η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται μετά από παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι τράπεζες πιέζουν για χαλάρωση των κανονισμών

World 15.07.2026, 13:55
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αυτή την εβδομάδα τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες τράπεζες, καθώς η Κομισιόν κινείται προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των κανονισμών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σχέδιο έρχεται σε συνέχεια μακροχρόνιων απαιτήσεων των τραπεζών, που υποστηρίζουν ότι οι επικαλυπτόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις από διαφορετικές αρχές τις θέτουν σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών εκτός Ευρώπης, αναγκάζοντάς τες να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια για την κάλυψη κινδύνων στους ισολογισμούς τους.

Η προτεινόμενη αλλαγή αποτελεί μέρος έκθεσης που αναμένεται να δημοσιευτεί την Παρασκευή και η οποία θα καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών προτάσεων που αναμένονται το επόμενο έτος.

Σε προσχέδιο της έκθεσης που είδαν οι Financial Times, η Επιτροπή αναφέρει ότι θα προτείνει την κατάργηση των «κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2 που σχετίζονται με τον δείκτη μόχλευσης». Οι απαιτήσεις είναι διακριτικές προσθήκες που μπορούν να επιβάλουν οι εποπτικές αρχές, όπως η ΕΚΤ, εάν πιστεύουν ότι άλλες κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το επίπεδο κινδύνου μιας τράπεζας.

Η Επιτροπή ακολουθεί παραδείγματα ΗΠΑ και Βρετανίας

Το σχέδιο για τη μείωση του δείκτη μόχλευσης, το οποίο ορίζει το ελάχιστο κεφάλαιο που χρειάζεται μια τράπεζα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού της, ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τη μείωση αυτών των απαιτήσεων.

Τα στελέχη των τραπεζών παραπονιούνται ότι ο δείκτης μόχλευσης είχε σκοπό να αποτελέσει ένα φράγμα για τους ξεχωριστούς κανόνες κεφαλαίου που βασίζονται στον κίνδυνο, αλλά έχει γίνει ολοένα και περισσότερο ο κύριος περιορισμός για ορισμένους από αυτούς.

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των επιπλέον κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας που οι τράπεζες υποχρεούνται να πληρούν και ότι ο σχεδιασμός και η βαθμονόμησή τους θα πρέπει να βελτιωθούν.

Ένα προηγούμενο προσχέδιο ανέφερε ότι η Επιτροπή θα επιδιώξει να απλοποιήσει το σύστημα των επικαλυπτόμενων απαιτήσεων, αλλά δεν δεσμεύει τις Βρυξέλλες για μείωση του κεφαλαίου που οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν στους ισολογισμούς τους.

Η Καρολάιν Λίζενγκανγκ, επικεφαλής διαχείρισης κεφαλαίου και κινδύνου στον βιομηχανικό όμιλο AFME, δήλωσε στους FT ότι οι αλλαγές ήταν «ευπρόσδεκτες ενδείξεις ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν την ανάγκη κατάργησης των εποπτικών προσθηκών που έχουν καταστήσει το [κανονιστικό] πλαίσιο άσκοπα περίπλοκο».

Το νέο προσχέδιο προτείνει επίσης τη μείωση των απαιτήσεων αναφοράς για τις τράπεζες και την αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της ρυθμιστικής αρχής του κλάδου του μπλοκ, στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Απαίτηση τραπεζών της ΕΕ για αλλαγές

Αυτό θα ακολουθούσε μια παρόμοια κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2023, η οποία έδωσε στις κύριες ρυθμιστικές αρχές του μια εντολή ανταγωνιστικότητας, παράλληλα με τη διασφάλιση της σταθερότητας του τομέα, κάτι που πολλοί στον κλάδο πιστεύουν ότι έχει βοηθήσει στο να καταστούν οι βρετανικές χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές πιο υπόλογες για τον αντίκτυπο των κανόνων τους στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο κλάδος έχει απαιτήσει εδώ και καιρό μια τέτοια αλλαγή στην ΕΕ, αλλά αυτό έχει συναντήσει αντιδράσεις από τις εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ.

Το προσχέδιο παρέχει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια αναμενόμενη αναθεώρηση μιας μακροχρόνιας πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταθέσεων και Ασφάλισης που θα παρείχε ένα backstop στα εθνικά συστήματα που προστατεύουν τις καταθέσεις των πελατών σε περίπτωση κατάρρευσης μιας τράπεζας.

Το σχέδιο έχει βρει σε αδιέξοδο για πάνω από μια δεκαετία λόγω της γερμανικής αντίθεσης στην διασυνοριακή αμοιβαιοποίηση των ζημιών σε περίπτωση πτώχευσης τραπεζών.

Συνιστώμενη χρηματοπιστωτική ρύθμιση της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες στοχεύουν να αντικαταστήσουν την αδιέξοδη πρόταση με ένα σύστημα που δεν θα παρέχει πλήρη ευρωπαϊκή ασφάλιση και αντ’ αυτού θα διασφαλίσει ότι τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων θα έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα σε μια κρίση.

Η νέα πρόταση έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τους φόβους των χωρών ότι η πτώχευση μιας μεγάλης τράπεζας με έδρα το εξωτερικό, αλλά δραστηριοποιείται εντός των συνόρων τους, θα μπορούσε να αποστραγγίσει τα εθνικά τους συστήματα και να απαιτήσει μια διάσωση που θα χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.

Οι τράπεζες της ΕΕ υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η έλλειψη ενός κοινού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων στο μπλοκ έχει παρεμποδίσει τη διασυνοριακή ενοποίηση, επειδή καθιστά τις εθνικές αρχές πιο απρόθυμες να επιτρέψουν την ελεύθερη ροή κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών των τραπεζών σε διαφορετικά κράτη μέλη. Το προσχέδιο της έκθεσης εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών
World

Χαλάρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων τραπεζών από Κομισιόν
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή
Intermodal: Η νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο εκτίναξε τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων
World

Intermodal: Η ανάφλεξη στον Κόλπο εκτόξευσε τους ναύλους
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές
Κίνα: Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ρομπότ, βιάζονται για το χρηματιστήριο
Τεχνολογία

Οι κινεζικές startups ανθρωποειδών ρομπότ, βιάζονται να προχωρήσουν σε IPO

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Σε λειτουργία μπαίνει τις επόμενες ημέρες το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Ανδρομάχη Παύλου
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω
Business

Γερμανική εταιρεία χτίζει πεντάστερο «χωριό» 40 εκατ. στην Κω

Το Aldiana Kos των 810 κλινών και 270 δωματίων, οι 21 πισίνες και οι 280 θέσεις εργασίας – Η στροφή της γερμανικής DER Touristik από τη μίσθωση ξενοδοχείων στην ιδιόκτητη ανάπτυξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Αεροπορικός τουρισμός: Η αγορά των 100 δισ. ευρώ που χάνει η Ελλάδα
Τουρισμός

Η αγορά των 100 δισ. που χάνει η Ελλάδα

Ο αεροπορικός τουρισμός αφορά ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, που δαπανούν σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία ανώτερων κατηγοριών, εστίαση, μεταφορές κ.ο.κ.

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών
World

Χαλάρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων τραπεζών από Κομισιόν

Η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται μετά από παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι τράπεζες πιέζουν για χαλάρωση των κανονισμών

Intermodal: Η νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο εκτίναξε τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων
World

Intermodal: Η ανάφλεξη στον Κόλπο εκτόξευσε τους ναύλους

Οι επιθέσεις και η αβεβαιότητα γύρω από τη διέλευση των Στενών περιορίζουν τη διαθεσιμότητα πλοίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα εταιρικά ομόλογα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κίνα: Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ρομπότ, βιάζονται για το χρηματιστήριο
Τεχνολογία

Οι κινεζικές startups ανθρωποειδών ρομπότ, βιάζονται να προχωρήσουν σε IPO

Οι επενδύσεις στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τους τελευταίους μήνες

Shell: Πλησιάζει η εξαγορά της ARC – Θετικό το 99,54% των ψήφων στη συνέλευση μετόχων της καναδικής εταιρείας
World

Ένα βήμα πιο κοντά σε ενεργειακό deal-μαμούθ η Shell

Αναμένεται ότι η εξαγορά που θα κάνει η Shell θα προσθέσει περίπου 370.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως στο χαρτοφυλάκιό της

Νέα Υόρκη: Η Brookfield σχεδιάζει αγορά μεριδίου στο συγκρότημα Hudson Square του Μανχάταν
World

Η Brookfield σχεδιάζει να «μπει» σε ακίνητα στο Μανχάταν

Η συμφωνία θα αποτιμούσε το χαρτοφυλάκιο γραφείων της West Side στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η ζήτηση στο Μανχάταν αυξάνεται από εταιρείες τεχνολογίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor
Business

Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor

Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Fulgor - Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε. του Ομίλου Cenergy Holdings βρίσκεται στο Σουσάκι Κορινθίας

ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής
Economy

ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής

Κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια
Μεταφορές

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια

«Τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες» αναφέρει η εταιρεία

CrediaBank: Πέρασαν τα πακέτα του placement – Άλλαξε χέρια το 16,7% στα 0,90 ευρώ
Business

Πέρασαν τα πακέτα του placement στη CrediaBank – Άλλαξε χέρια το 16,7% στα 0,90 ευρώ

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου πέρασαν συνολικά 11 πακέτα που αφορούσαν 333.333.333 μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διπλή παρέμβαση εισαγγελέα για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τις ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη
Κοινωνία

Διπλή παρέμβαση εισαγγελέα για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τις ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για την Κυψέλη θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται

Μίνα Μουστάκα
Λαϊκή Τράπεζα της Κίνα: Θέλει ένα ευέλικτο γιουάν
Συνάλλαγμα

Λαϊκή Τράπεζα της Κίνα: Θέλει ένα ευέλικτο γιουάν

Το γιουάν διαπραγματεύεται στην περιοχή των 6,8 ανά δολάριο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών
World

Χαλάρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων τραπεζών από Κομισιόν

Η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται μετά από παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι τράπεζες πιέζουν για χαλάρωση των κανονισμών

Altex: Αντιπροσωπεύει την Tom Tailor στην Ελλάδα
Business

Altex: Αντιπροσωπεύει την Tom Tailor στην Ελλάδα

Ο ελληνικός όμιλος Altex διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με το γερμανικό caul lifestyle brand Tom Tailor

Πλαστικά Θράκης: Τιμή-στόχος στα 8 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Eurobank Equities
Business

Eurobank Equities: Στα 8 ευρώ η τιμής - στόχος για Πλαστικά Θράκης

Η εξαγορά της BHA Holdings ενισχύει το αναπτυξιακό προφίλ της Πλαστικά Θράκης

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησαν οι εισροές και εκροές σε γεωργία – κτηνοτροφία
AGRO

Υποχώρησαν οι εισροές και εκροές σε γεωργία - κτηνοτροφία

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Μάϊο 2026

«ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ»: Ο Μιχάλης Παναγιωτάκης στο ΔΣ της εταιρείας
Business

Ο Μιχάλης Παναγιωτάκης στο ΔΣ της «ΔΩΡΙΚΗ ΑΕ»

Ο κ. Παναγιωτάκης διαθέτει μακρά εμπειρία στην ελληνική αγορά και στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων.

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση 8,5% στις εξαγωγές το 2025
Τρόφιμα – ποτά

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση 8,5% στις εξαγωγές το 2025

Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025 παρουσίασε η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ

ΟΛΠ: Σημαντικές δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Λιμάνι Πειραιά
Business

ΟΛΠ: Σημαντικές δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Λιμάνι Πειραιά

Στην έκθεσή της, η ΟΛΠ παρουσιάζει αναλυτικά τη στρατηγική, τους στόχους, τις δράσεις και τις επιδόσεις της εταιρείας στους τρεις πυλώνες του ESG για το 2025

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πώς ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομίας συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη – Το παράδειγμα της Λακωνίας
AGRO

Ο «θησαυρός» της Λακωνίας σε αριθμούς

Τι μπορεί να επιφέρει η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία - Αποκαλυπτική μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ανθή Γεωργίου
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος
Εξοικονόμηση

Παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Ανακαινίζω: Διεύρυνση κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα κλειστά σπίτια
Economy

Ανακαινίζω: Διεύρυνση κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα κλειστά σπίτια

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση στις κλειστές κατοικίες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies