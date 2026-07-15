Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αυτή την εβδομάδα τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες τράπεζες, καθώς η Κομισιόν κινείται προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των κανονισμών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σχέδιο έρχεται σε συνέχεια μακροχρόνιων απαιτήσεων των τραπεζών, που υποστηρίζουν ότι οι επικαλυπτόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις από διαφορετικές αρχές τις θέτουν σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών εκτός Ευρώπης, αναγκάζοντάς τες να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια για την κάλυψη κινδύνων στους ισολογισμούς τους.

Η προτεινόμενη αλλαγή αποτελεί μέρος έκθεσης που αναμένεται να δημοσιευτεί την Παρασκευή και η οποία θα καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών προτάσεων που αναμένονται το επόμενο έτος.

Σε προσχέδιο της έκθεσης που είδαν οι Financial Times, η Επιτροπή αναφέρει ότι θα προτείνει την κατάργηση των «κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα 2 που σχετίζονται με τον δείκτη μόχλευσης». Οι απαιτήσεις είναι διακριτικές προσθήκες που μπορούν να επιβάλουν οι εποπτικές αρχές, όπως η ΕΚΤ, εάν πιστεύουν ότι άλλες κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το επίπεδο κινδύνου μιας τράπεζας.

Η Επιτροπή ακολουθεί παραδείγματα ΗΠΑ και Βρετανίας

Το σχέδιο για τη μείωση του δείκτη μόχλευσης, το οποίο ορίζει το ελάχιστο κεφάλαιο που χρειάζεται μια τράπεζα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού της, ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τη μείωση αυτών των απαιτήσεων.

Τα στελέχη των τραπεζών παραπονιούνται ότι ο δείκτης μόχλευσης είχε σκοπό να αποτελέσει ένα φράγμα για τους ξεχωριστούς κανόνες κεφαλαίου που βασίζονται στον κίνδυνο, αλλά έχει γίνει ολοένα και περισσότερο ο κύριος περιορισμός για ορισμένους από αυτούς.

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των επιπλέον κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας που οι τράπεζες υποχρεούνται να πληρούν και ότι ο σχεδιασμός και η βαθμονόμησή τους θα πρέπει να βελτιωθούν.

Ένα προηγούμενο προσχέδιο ανέφερε ότι η Επιτροπή θα επιδιώξει να απλοποιήσει το σύστημα των επικαλυπτόμενων απαιτήσεων, αλλά δεν δεσμεύει τις Βρυξέλλες για μείωση του κεφαλαίου που οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν στους ισολογισμούς τους.

Η Καρολάιν Λίζενγκανγκ, επικεφαλής διαχείρισης κεφαλαίου και κινδύνου στον βιομηχανικό όμιλο AFME, δήλωσε στους FT ότι οι αλλαγές ήταν «ευπρόσδεκτες ενδείξεις ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν την ανάγκη κατάργησης των εποπτικών προσθηκών που έχουν καταστήσει το [κανονιστικό] πλαίσιο άσκοπα περίπλοκο».

Το νέο προσχέδιο προτείνει επίσης τη μείωση των απαιτήσεων αναφοράς για τις τράπεζες και την αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της ρυθμιστικής αρχής του κλάδου του μπλοκ, στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Απαίτηση τραπεζών της ΕΕ για αλλαγές

Αυτό θα ακολουθούσε μια παρόμοια κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2023, η οποία έδωσε στις κύριες ρυθμιστικές αρχές του μια εντολή ανταγωνιστικότητας, παράλληλα με τη διασφάλιση της σταθερότητας του τομέα, κάτι που πολλοί στον κλάδο πιστεύουν ότι έχει βοηθήσει στο να καταστούν οι βρετανικές χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές πιο υπόλογες για τον αντίκτυπο των κανόνων τους στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο κλάδος έχει απαιτήσει εδώ και καιρό μια τέτοια αλλαγή στην ΕΕ, αλλά αυτό έχει συναντήσει αντιδράσεις από τις εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ.

Το προσχέδιο παρέχει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια αναμενόμενη αναθεώρηση μιας μακροχρόνιας πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταθέσεων και Ασφάλισης που θα παρείχε ένα backstop στα εθνικά συστήματα που προστατεύουν τις καταθέσεις των πελατών σε περίπτωση κατάρρευσης μιας τράπεζας.

Το σχέδιο έχει βρει σε αδιέξοδο για πάνω από μια δεκαετία λόγω της γερμανικής αντίθεσης στην διασυνοριακή αμοιβαιοποίηση των ζημιών σε περίπτωση πτώχευσης τραπεζών.

Συνιστώμενη χρηματοπιστωτική ρύθμιση της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες στοχεύουν να αντικαταστήσουν την αδιέξοδη πρόταση με ένα σύστημα που δεν θα παρέχει πλήρη ευρωπαϊκή ασφάλιση και αντ’ αυτού θα διασφαλίσει ότι τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων θα έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα σε μια κρίση.

Η νέα πρόταση έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τους φόβους των χωρών ότι η πτώχευση μιας μεγάλης τράπεζας με έδρα το εξωτερικό, αλλά δραστηριοποιείται εντός των συνόρων τους, θα μπορούσε να αποστραγγίσει τα εθνικά τους συστήματα και να απαιτήσει μια διάσωση που θα χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.

Οι τράπεζες της ΕΕ υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η έλλειψη ενός κοινού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων στο μπλοκ έχει παρεμποδίσει τη διασυνοριακή ενοποίηση, επειδή καθιστά τις εθνικές αρχές πιο απρόθυμες να επιτρέψουν την ελεύθερη ροή κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών των τραπεζών σε διαφορετικά κράτη μέλη. Το προσχέδιο της έκθεσης εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές.