Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ

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Κεφάλαια από ένα αμυντικό δάνειο της ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει η Ουκρανία για να αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για drones, γεγονός που έρχεται να αποκαλύψει τη σημαντική εξάρτηση της Ευρώπης από το Πεκίνο για κρίσιμα υλικά καθώς αγωνίζεται να οικοδομήσει τη δική της αμυντική βιομηχανία.

Το Κίεβο έλαβε εξαίρεση για μέρος μιας δόσης 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Κίνα, σύμφωνα τους Financial Times. Τα κεφάλαια σηματοδοτούν την πρώτη κατανομή από ένα ευρύτερο δάνειο στήριξης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου 60 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για αμυντικές προμήθειες.

Η απόφαση υπογραμμίζει τα κενά που παραμένουν στην εγχώρια αμυντική παραγωγή της ΕΕ, παρά την ώθηση για ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης συνδέοντας τη βοήθεια προς την Ουκρανία με τις προμήθειες στην ήπειρο.

Η εξαίρεση καθιστά επίσης σαφές τον ρόλο της Κίνας στην προμήθεια και των δύο πλευρών στην περισσότερο από τετραετή σύγκρουση. Ενώ η ΕΕ έχει κατηγορήσει το Πεκίνο ότι είναι «ο βασικός παράγοντας που καταλύει τον πόλεμο της Ρωσίας» εναντίον της Ουκρανίας ως βασικός προμηθευτής του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Μόσχας, αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία όπλων του Κιέβου βασίζεται επίσης σε κινεζικά εξαρτήματα.

Η ίδια η Ουκρανία έχει κατασκευάσει μια από τις πιο καινοτόμες αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης υπό ρωσικό βομβαρδισμό. Οι εγχώριοι παραγωγοί της έχουν ξεπεράσει τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων σε διάφορους τομείς, καθώς οι προμηθευτές σε όλη την ήπειρο αγωνίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του Κιέβου.

Τα drones κυριαρχούν στα πεδία της Ουκρανίας

Ωστόσο, η κατανάλωσή της σε drones, τα οποία έχουν γίνει το κυρίαρχο όπλο στο πεδίο της μάχης, εξακολουθεί να ξεπερνά την ικανότητά της και αυτή των συμμάχων να παράγουν ορισμένα εξαρτήματα για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα drones αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 80% των ρωσικών θυμάτων στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου της ΕΕ, τα αμυντικά προϊόντα που αγοράζονται με κεφάλαια από το μπλοκ πρέπει να προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την ενιαία αγορά, την Ουκρανία ή εγκεκριμένους εταίρους, όπως ο Καναδάς.

Άλλοι σύμμαχοι μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εάν υπογράψουν μια εταιρική σχέση ασφαλείας με την ΕΕ, συνεισφέρουν στο πρόγραμμα και παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στην Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε το πρόγραμμα τη Δευτέρα.

Για τους προμηθευτές εκτός αυτών των εγκεκριμένων κατηγοριών, όχι περισσότερο από το 35% μιας σύμβασης μπορεί να αποτελείται από εξαρτήματα από άλλες χώρες. Ο κανονισμός ορίζει ότι οι αγορές όπλων δεν πρέπει να «παραβιάζουν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας» της ΕΕ.

Αλλά οι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης μια εξαίρεση. Εάν παρόμοια προϊόντα δεν μπορούν να προμηθευτούν από επιλέξιμες χώρες αρκετά γρήγορα ή στις ποσότητες που χρειάζεται η Ουκρανία, το Κίεβο μπορεί να ζητήσει από τις Βρυξέλλες άδεια να τα αγοράσει από αλλού.

Η Ουκρανία ζήτησε και εξασφάλισε εξαίρεση για την πρώτη δόση των 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της άμυνας, η οποία προορίζεται για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό επέτρεψε στο Κίεβο να αγοράσει ορισμένα κινεζικά εξαρτήματα που δεν είναι επαρκώς διαθέσιμα στην Ευρώπη, ανέφεραν οι πηγές των FT.