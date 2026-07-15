 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "War and Conflicts"
    [1]=>
    string(16) "Defense Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει μέρος της δόσης των 6 δισ. ευρώ για είδη που βρίσκονται σε έλλειψη στην Ευρώπη και που χρειάζεται για τα drones

World 15.07.2026, 16:39
Σχολιάστε
Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κεφάλαια από ένα αμυντικό δάνειο της ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να δαπανήσει η Ουκρανία για να αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για drones, γεγονός που έρχεται να αποκαλύψει τη σημαντική εξάρτηση της Ευρώπης από το Πεκίνο για κρίσιμα υλικά καθώς αγωνίζεται να οικοδομήσει τη δική της αμυντική βιομηχανία.

Το Κίεβο έλαβε εξαίρεση για μέρος μιας δόσης 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Κίνα, σύμφωνα τους Financial Times. Τα κεφάλαια σηματοδοτούν την πρώτη κατανομή από ένα ευρύτερο δάνειο στήριξης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου 60 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για αμυντικές προμήθειες.

Η απόφαση υπογραμμίζει τα κενά που παραμένουν στην εγχώρια αμυντική παραγωγή της ΕΕ, παρά την ώθηση για ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης συνδέοντας τη βοήθεια προς την Ουκρανία με τις προμήθειες στην ήπειρο.

Η εξαίρεση καθιστά επίσης σαφές τον ρόλο της Κίνας στην προμήθεια και των δύο πλευρών στην περισσότερο από τετραετή σύγκρουση. Ενώ η ΕΕ έχει κατηγορήσει το Πεκίνο ότι είναι «ο βασικός παράγοντας που καταλύει τον πόλεμο της Ρωσίας» εναντίον της Ουκρανίας ως βασικός προμηθευτής του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Μόσχας, αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία όπλων του Κιέβου βασίζεται επίσης σε κινεζικά εξαρτήματα.

Η ίδια η Ουκρανία έχει κατασκευάσει μια από τις πιο καινοτόμες αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης υπό ρωσικό βομβαρδισμό. Οι εγχώριοι παραγωγοί της έχουν ξεπεράσει τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων σε διάφορους τομείς, καθώς οι προμηθευτές σε όλη την ήπειρο αγωνίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του Κιέβου.

Τα drones κυριαρχούν στα πεδία της Ουκρανίας

Ωστόσο, η κατανάλωσή της σε drones, τα οποία έχουν γίνει το κυρίαρχο όπλο στο πεδίο της μάχης, εξακολουθεί να ξεπερνά την ικανότητά της και αυτή των συμμάχων να παράγουν ορισμένα εξαρτήματα για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα drones αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 80% των ρωσικών θυμάτων στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου της ΕΕ, τα αμυντικά προϊόντα που αγοράζονται με κεφάλαια από το μπλοκ πρέπει να προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την ενιαία αγορά, την Ουκρανία ή εγκεκριμένους εταίρους, όπως ο Καναδάς.

Άλλοι σύμμαχοι μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εάν υπογράψουν μια εταιρική σχέση ασφαλείας με την ΕΕ, συνεισφέρουν στο πρόγραμμα και παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στην Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε το πρόγραμμα τη Δευτέρα.

Για τους προμηθευτές εκτός αυτών των εγκεκριμένων κατηγοριών, όχι περισσότερο από το 35% μιας σύμβασης μπορεί να αποτελείται από εξαρτήματα από άλλες χώρες. Ο κανονισμός ορίζει ότι οι αγορές όπλων δεν πρέπει να «παραβιάζουν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας» της ΕΕ.

Αλλά οι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης μια εξαίρεση. Εάν παρόμοια προϊόντα δεν μπορούν να προμηθευτούν από επιλέξιμες χώρες αρκετά γρήγορα ή στις ποσότητες που χρειάζεται η Ουκρανία, το Κίεβο μπορεί να ζητήσει από τις Βρυξέλλες άδεια να τα αγοράσει από αλλού.

Η Ουκρανία ζήτησε και εξασφάλισε εξαίρεση για την πρώτη δόση των 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της άμυνας, η οποία προορίζεται για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό επέτρεψε στο Κίεβο να αγοράσει ορισμένα κινεζικά εξαρτήματα που δεν είναι επαρκώς διαθέσιμα στην Ευρώπη, ανέφεραν οι πηγές των FT.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
Ενέργεια

Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση του ETS2 από 10 κράτη-μέλη
Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ
World

Κινεζικά υλικά για drones αγοράζει το Κίεβο με χρήματα της ΕΕ
Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών
World

Η Ευρώπη χαλαρώνει τα «δεσμά» των τραπεζών – Τι αλλάζει
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή
Intermodal: Η νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο εκτίναξε τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων
World

Intermodal: Η ανάφλεξη στον Κόλπο εκτόξευσε τους ναύλους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ
Business

Ο Καραμούζης βλέπει αγορά 200 εκατ. και ζητά χαμηλό ΦΠΑ 

Από τα 2 στα 12 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Smerc στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική - Nέα ασφαλιστικά προγράμματα για κατοικίδια και σχέδια επέκτασης σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κύπρο 

Δημήτρης Χαροντάκης
DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω
Business

Γερμανική εταιρεία χτίζει πεντάστερο «χωριό» 40 εκατ. στην Κω

Το Aldiana Kos των 810 κλινών και 270 δωματίων, οι 21 πισίνες και οι 280 θέσεις εργασίας – Η στροφή της γερμανικής DER Touristik από τη μίσθωση ξενοδοχείων στην ιδιόκτητη ανάπτυξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Business

Με γεμάτο ταμείο για τον επόμενο γύρο ανάπτυξης η Cosmos Sport

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
Ενέργεια

Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση του ETS2 από 10 κράτη-μέλη

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή παρέμβαση προς την Κομισιόν ζητώντας πιο ευέλικτη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων ETS - Ποια είναι η ελληνική θέση

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές

Η Morgan Stanley κέρδισε 6,3 δισ. δολάρια από συναλλαγές μετοχών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Θα προτείνει χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών
World

Η Ευρώπη χαλαρώνει τα «δεσμά» των τραπεζών – Τι αλλάζει

Η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται μετά από παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι τράπεζες πιέζουν για χαλάρωση των κανονισμών

Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
Intermodal: Η νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο εκτίναξε τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων
World

Intermodal: Η ανάφλεξη στον Κόλπο εκτόξευσε τους ναύλους

Οι επιθέσεις και η αβεβαιότητα γύρω από τη διέλευση των Στενών περιορίζουν τη διαθεσιμότητα πλοίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα εταιρικά ομόλογα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Wall Street: Ήπια άνοδος – Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών
Wall Street

Ήπια άνοδος στη Wall Street- Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών

Συγκρατημένα τα κέρδη στη Wall Street

ECSA: Το νέο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Ποιες προϋποθέσεις έθεσε η ECSA για την ενίσχυση της ναυτιλίας

Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές - ECSA

Λάμπρος Καραγεώργος
ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
Ενέργεια

Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση του ETS2 από 10 κράτη-μέλη

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή παρέμβαση προς την Κομισιόν ζητώντας πιο ευέλικτη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων ETS - Ποια είναι η ελληνική θέση

Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ
World

Κινεζικά υλικά για drones αγοράζει το Κίεβο με χρήματα της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει μέρος της δόσης των 6 δισ. ευρώ για είδη που βρίσκονται σε έλλειψη στην Ευρώπη και που χρειάζεται για τα drones

Alibaba: Αλμα 4% στις ΗΠΑ – Το Qwen AI θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence
Tεχνητή νοημοσύνη

Αλμα 4% της Alibaba στις ΗΠΑ - Το Qwen AI θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence

Η μετοχή της Alibaba που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη

Καββαδάς: Με αντικειμενικά κριτήρια οι ενισχύσεις de minimis της μηδικής
AGRO

Καββαδάς: Με αντικειμενικά κριτήρια οι ενισχύσεις de minimis της μηδικής

Στη Βοιωτία, όπως ανέφερε ο κ. Καββαδάς από τη Βουλή, έχουν ήδη χορηγηθεί ενισχύσεις ύψους 1.062.264 ευρώ σε 321 δικαιούχους για ζωοτροφές

ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική
Green

Σύσκεψη ΥΠΕΝ - ΕΥΔΑΠ για τα νέα δίκτυα αποχέτευσης στην Αν. Αττική

Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση αλλά και σε φάση δημοπράτησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Pimco: «Ψήφο» σε 5ετή και 10ετή αμερικανικά ομόλογα
Ομόλογα

Pimco: Ποια ομόλογα θα διαχειριστούν την σιωπή της Fed

Η κατάργηση της μελλοντικής καθοδήγησης της Fed και πώς θα επηρεάσει τα αμερικανικά ομόλογα

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές

Η Morgan Stanley κέρδισε 6,3 δισ. δολάρια από συναλλαγές μετοχών

ΕΕ: Νέα μέτρα για τη στήριξη των βιολογικών προϊόντων
AGRO

Νέα μέτρα για τη στήριξη των βιολογικών προϊόντων

Νέες απαιτήσεις για τους εισαγωγείς για να χρησιμοποιούν το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ

Βενζίνη: Γιατί θα παραμείνουν ψηλά οι τιμές
Πετρέλαιο

Γιατί θα παραμείνουν ψηλά οι τιμές της βενζίνης

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμής της βενζίνης - Οι προειδοποιήσεις του ΔΟΕ

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήραν τα ηνία οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πήραν τα ηνία του ΧΑ οι πωλητές

Η αγορά συνεχίζει να απορροφά τις πρόσφατες μεγάλες κεφαλαιακές κινήσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor
Business

Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor

Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Fulgor - Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε. του Ομίλου Cenergy Holdings βρίσκεται στο Σουσάκι Κορινθίας

ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής
Economy

ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής

Κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια
Μεταφορές

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια

«Τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες» αναφέρει η εταιρεία

CrediaBank: Πέρασαν τα πακέτα του placement – Άλλαξε χέρια το 16,7% στα 0,90 ευρώ
Business

Πέρασαν τα πακέτα για το 16,7% της CrediaBank στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου πέρασαν συνολικά 11 πακέτα που αφορούσαν 333.333.333 μετοχές της CrediaBank

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies